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Ra quyết định truy nã Hoàng Thị Thu SN 1984

Duy Anh
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Ngày 19/10, Công an thành phố Bắc Ninh đã ra thông báo các văn bản tố tụng phục vụ truy tố, xét xử vắng mặt bị can Hoàng Thị Thu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) - Công an thành phố Bắc Ninh cho biết đang điều tra vụ án Hoàng Thị Thu, sinh năm 1984, trú tại thôn Thượng, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (nay là TDP Giáp Thượng, phường Chũ, thành phố Bắc Ninh) - bị khởi tố bị can, về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1, Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015(sửa đổi bổ sung năm 2017, 2024, 2025).

Quá trình điều tra xác định: Ngày 16/01/2009, bị can Hoàng Thị Thu, có mối quan hệ bạn học với chị Nguyễn Thị D., sinh năm 1984, ở TDP Hựu, phường Chũ, thành phố Bắc Ninh.

Lợi dụng sự tin tưởng của chị Nguyễn Thị Đ. và anh Nguyễn Văn H. (là chị gái và anh trai của chị D.), Thu đã vờ hỏi mượn điện thoại của chị Đ., anh H. để liên lạc với người thân rồi chiếm đoạt chiếc điện thoại bán lấy tiền. Kết quả định giá tài sản 02 chiếc điện thoại trị giá 4,1 triệu đồng.

Ra quyết định truy nã Hoàng Thị Thu SN 1984 - Ảnh 1.

Bị can Hoàng Thị Thu (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Ngày 18/6/2009, Thu bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (nay là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh) đã ra Quyết định truy nã đối với Hoàng Thị Thu về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan cảnh sát điều tra yêu cầu bị can Hoàng Thị Thu đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS), Công an thành phố Bắc Ninh, địa chỉ: số Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh, đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật (Số điện thoại đơn vị: 02043.854.666 hoặc qua số điện thoại: 0901.857.688 của Thượng úy Thân Minh Dương - Điều tra viên thụ lý). Nếu bị can cố tình bỏ trốn khi xét xử vắng mặt, đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền tự bào chữa cũng như không được xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Bắc Ninh, rất mong quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản và tích cực tham gia tố giác tội phạm, khi phát hiện đối tượng, thông tin về đối tượng truy nã cần nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh, theo số điện thoại 02043.854.666 (địa chỉ: Số Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh) hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của người cung cấp thông tin sẽ được bảo mật.

Theo Khoản 1, Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, 2024, 2025 người phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có thể bị:

Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm;

Ngoài hình phạt nêu trên, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung: phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Công an điều tra 571 lần giao dịch đặt cược với tổng số tiền 80.936.000 đồng
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