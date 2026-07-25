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Ra quyết định khởi tố hình sự tài xế taxi Nguyễn Đức Phan

Chi Chi
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Tài xế taxi Nguyễn Đức Phan bị khởi tố về hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.

Ngày 24/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, ngày 01/10/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận tin báo từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Hưng Yên về vụ việc có dấu hiệu Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo đơn tố giác của một Công ty taxi tại Việt Nam.

Ra quyết định khởi tố hình sự tài xế taxi Nguyễn Đức Phan - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tống đạt các văn bản tố tụngđối với bị can Nguyễn Đức Phan. Ảnh: CA tỉnh Hưng Yên

Đến ngày 03/7/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Phan về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 290 Bộ luật hình sự năm 2015.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng đã làm rõ: Trong khoảng thời gian từ ngày 08/7/2025 đến ngày 05/09/2025, với vai trò là lái xe taxi một hãng taxi tại Việt Nam, Nguyễn Đức Phan đã lợi dụng sơ hở trong việc quản lý, sử dụng các thẻ thanh toán cước taxi thanh toán trả sau (thẻ ghi nợ cước taxi) của các doanh nghiệp là đối tác để thanh toán cho các khách hàng vãng lai.

Nguyễn Đức Phan đã thu tiền của các khách hàng này nhưng đồng thời vẫn sử dụng thẻ để ghi nợ cho các doanh nghiệp đối tác của công ty, chiếm đoạt tổng số tiền là 16.359.400 đồng của 04 doanh nghiệp.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tiến hành điều tra vụ án theo quy định.

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