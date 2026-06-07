Ra quyết định khám xét, khởi tố Quách Thị Giang SN 1988 và chồng

Quách Thị Giang (sinh năm 1988, trú tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn) cùng chồng kinh doanh loại “súng thông bồn cầu” trá hình.

ừa qua, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, triệt phá đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh dưới vỏ bọc “súng thông bồn cầu”. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can, đồng thời thu giữ 422 bộ súng nén hơi có khả năng gây sát thương tương tự vũ khí quân dụng.

Thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện Trần Doãn Định (sinh năm 1984, trú tại xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ) và Bùi Văn Tư (sinh năm 1984, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng dưới dạng súng nén hơi tự chế bắn đạn bi kim loại.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1980, trú tại xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh)

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1980, trú tại xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh)

Quá trình xác minh xác định, Định và Tư đã truy cập tài khoản TikTok “Thông bồn cầu Vip” để tìm hiểu tính năng, tác dụng của loại súng nén hơi bắn đạn bi kim loại. Sau đó, hai đối tượng liên hệ với tài khoản Zalo “Tbc xin chào” để trao đổi và đặt mua 2 bộ súng với giá 1,5 triệu đồng/bộ.

Cơ quan Công an ra quyết định khởi tố bị can đối tượng Bùi Văn Tư (sinh năm 1984, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ)

Để tránh bị phát hiện, người bán đã tháo rời các bộ phận của súng thành nhiều kiện hàng khác nhau và gửi thông qua dịch vụ chuyển phát. Sau khi nhận đủ các bộ phận, Định và Tư tự lắp ráp theo video hướng dẫn trên mạng xã hội rồi cất giữ tại nhà để sử dụng.

Làm việc với cơ quan Công an, Trần Doãn Định đã tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng nén hơi cùng 47 viên đạn bi kim loại; Bùi Văn Tư tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng nén hơi cùng 68 viên đạn bi kim loại. Kết quả giám định xác định các khẩu súng trên là súng nén hơi tự chế bắn đạn bi kim loại, có tính năng, tác dụng và khả năng gây sát thương tương tự vũ khí quân dụng.

Từ kết quả điều tra ban đầu, ngày 08/01/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Yang Yifeng (Trung Quốc)

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định nguồn cung cấp số súng nén hơi trên xuất phát từ Yang Yifeng (tên thường gọi là A Hưng, sinh năm 1983, quốc tịch Trung Quốc). Từ năm 2021, Yang Yifeng thuê cửa hàng tại số 43 đường Trục Chính, thôn Khu 2, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn để kinh doanh hàng gia dụng và nhờ Đường Thu Thảo đứng tên hộ kinh doanh, sử dụng tài khoản ngân hàng của Thảo để nhận tiền thanh toán từ khách hàng Việt Nam.

Khoảng tháng 9/2025, nhận thấy nhu cầu mua súng nén hơi trên mạng xã hội tăng cao, Yang Yifeng đã liên hệ với một người đàn ông Trung Quốc tên “A Ba” để đặt mua 500 bộ súng nén hơi với giá 150 Nhân dân tệ/bộ. Theo thỏa thuận, người này chịu trách nhiệm vận chuyển số hàng từ Trung Quốc vào Việt Nam và giao cho Yang Yifeng tiêu thụ.

Cơ quan Công an ra quyết định khởi tố bị can đối tượng Quách Thị Giang (sinh năm 1988, trú tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn)

Cùng thời điểm trên, Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1980, trú tại xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh) và vợ là Quách Thị Giang (sinh năm 1988, trú tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn) nhận thấy việc kinh doanh loại “súng thông bồn cầu” trên mạng xã hội mang lại lợi nhuận cao nên đã bàn bạc nhập hàng để bán kiếm lời.

Cơ quan Công an ra quyết định khởi tố bị can đối tượng Quách Thị Giang (sinh năm 1988, trú tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn)

Do không quen biết trực tiếp với Yang Yifeng, Tùng đã nhờ em dâu là Giáp Thị Hiền (sinh năm 1983, trú tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn) liên hệ mua hàng. Sau khi trao đổi với Yang Yifeng, Hiền thống nhất giá mua mỗi bộ súng nén hơi là 624.000 đồng.

Theo yêu cầu của Yang Yifeng, phía người mua phải thanh toán trước tiền của 100 bộ súng để giữ hàng. Ngày 08/11/2025, Quách Thị Giang đã chuyển khoản số tiền 62,4 triệu đồng vào tài khoản do Yang Yifeng sử dụng để thanh toán lô hàng đầu tiên.

Sau khi có nguồn hàng, Quách Thị Giang tạo tài khoản TikTok “Thông bồn cầu Vip” và sử dụng số điện thoại không chính chủ để đăng ký tài khoản Zalo “Tbc xin chào” nhằm quảng cáo, tìm kiếm khách hàng và thực hiện các giao dịch mua bán. Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng không quảng cáo trực tiếp là súng mà sử dụng các tên gọi như “súng thông bồn cầu”, “đồ áp lực hơi”, “dụng cụ săn bắn”...

Khi có khách đặt mua, Nguyễn Văn Tùng liên hệ với Giáp Thị Hiền đến cửa hàng của Yang Yifeng nhận súng và phụ kiện, sau đó chuyển cho Tùng và Giang đóng gói để gửi cho khách hàng thông qua các đơn vị chuyển phát.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng chia mỗi bộ súng thành hai kiện hàng riêng biệt. Một kiện được khai báo là “đèn” hoặc “đèn pin” trị giá 200.000 đồng; kiện còn lại được khai báo là “bộ tập thể dục” trị giá 1,3 triệu đồng. Các đơn hàng được gửi qua dịch vụ chuyển phát thu hộ của Viettel Post và J&T Express nhằm che giấu bản chất hàng hóa.

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Văn Tùng và Quách Thị Giang đã bán súng nén hơi cùng các phụ kiện liên quan cho 77 người với tổng số 154 đơn hàng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó có 5 trường hợp tại tỉnh Phú Thọ, bao gồm Trần Doãn Định và Bùi Văn Tư.

Ngày 25/02/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ủy thác điều tra cho Công an 29 tỉnh, thành phố để xác minh, truy thu vật chứng đối với các trường hợp đã mua súng từ đường dây trên. Tuy nhiên, quá trình xác minh không thu giữ được các khẩu súng đã bán ra do phần lớn đã bị cất giấu hoặc sử dụng nên không đủ căn cứ để trưng cầu giám định đối với các trường hợp này.

Quá trình khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ tổng cộng 422 bộ súng nén hơi cùng nhiều phụ kiện liên quan. Trong đó, 419 bộ được thu giữ tại cửa hàng của Yang Yifeng; 1 bộ thu giữ tại nơi ở của Quách Thị Giang; 1 bộ do Bùi Văn Tư giao nộp và 1 bộ do Trần Doãn Định giao nộp.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Yang Yifeng, Nguyễn Văn Tùng, Quách Thị Giang, Giáp Thị Hiền, Bùi Văn Tư và Trần Doãn Định về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.