HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ra mắt tên lửa độc đáo nặng bằng laptop

Hải Yến
|

Một loại vũ khí cỡ nhỏ vừa được Canada giới thiệu, hứa hẹn mở ra cách tiếp cận khác trong đối phó các mối đe dọa trên không.

Canada đang lựa chọn cách tiếp cận "nhỏ gọn" trong cuộc chiến chống UAV với một hệ thống tên lửa mới chỉ nặng tương đương một máy tính xách tay tiêu chuẩn.

Được phát triển bởi công ty North Vector Dynamics có trụ sở tại Calgary, CM-70 là loại vũ khí dẫn đường chính xác hạng nhẹ, được thiết kế để đánh chặn các mối đe dọa trên không.

Tên lửa dài 0,9m, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách tối đa 3,5km và đạt tốc độ 900km/h.

CM-70 được trang bị đầu đạn khai hỏa theo hướng phía trước, tập trung sức công phá vào khu vực trước mũi tên lửa khi tiếp cận mục tiêu, qua đó tăng khả năng tiêu diệt các UAV cỡ nhỏ.

Hệ thống sử dụng công nghệ dẫn đường bằng laser bán chủ động (semi-active laser guidance), cho phép bám bắt mục tiêu mà không phụ thuộc vào GPS hoặc tín hiệu vô tuyến, vốn có thể bị các hệ thống của đối phương phát hiện.

CM-70 có thể được phóng từ trận địa mặt đất, phương tiện cơ giới hoặc các nền tảng trên không, mang lại nhiều lựa chọn cho lực lượng vận hành trong nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu trọng yếu và lực lượng được triển khai.

North Vector Dynamics cho biết trên mạng xã hội: "Khi môi trường an ninh toàn cầu tiếp tục thay đổi, chúng tôi có cơ hội đầu tư vào những công nghệ được phát triển ngay tại Canada nhằm củng cố nền tảng công nghiệp của đất nước".

Giải bài toán chi phí trong cuộc chiến chống UAV

Khi các mối đe dọa từ UAV ngày càng hiện đại, chi phí của chúng vẫn thường thấp hơn rất nhiều so với các hệ thống phòng không được sử dụng để đánh chặn.

Những tên lửa đánh chặn truyền thống, chẳng hạn như Patriot do Mỹ sản xuất, có thể có giá lên tới hàng triệu USD cho mỗi quả, tạo ra sự chênh lệch rất lớn về chi phí khi được sử dụng để đối phó với các UAV có giá thành tương đối thấp.

North Vector Dynamics cho biết, CM-70 được thiết kế nhằm giải quyết sự mất cân đối đó bằng cách cung cấp một giải pháp tiết kiệm chi phí hơn để tiêu diệt các mục tiêu bay cỡ nhỏ, đồng thời bổ trợ cho các hệ thống phòng không quy mô lớn.

Theo công ty, loại tên lửa đánh chặn này được định hướng sử dụng để đối phó với các UAV như Shahed của Iran và Geran của Nga, những dòng UAV đã được sử dụng rộng rãi trong các cuộc xung đột gần đây.

Theo Next Gendefense
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

01:34
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại