Ra mắt tên lửa độc đáo nặng bằng laptop

Một loại vũ khí cỡ nhỏ vừa được Canada giới thiệu, hứa hẹn mở ra cách tiếp cận khác trong đối phó các mối đe dọa trên không.

Canada đang lựa chọn cách tiếp cận "nhỏ gọn" trong cuộc chiến chống UAV với một hệ thống tên lửa mới chỉ nặng tương đương một máy tính xách tay tiêu chuẩn.

Được phát triển bởi công ty North Vector Dynamics có trụ sở tại Calgary, CM-70 là loại vũ khí dẫn đường chính xác hạng nhẹ, được thiết kế để đánh chặn các mối đe dọa trên không.

Tên lửa dài 0,9m, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách tối đa 3,5km và đạt tốc độ 900km/h.

CM-70 được trang bị đầu đạn khai hỏa theo hướng phía trước, tập trung sức công phá vào khu vực trước mũi tên lửa khi tiếp cận mục tiêu, qua đó tăng khả năng tiêu diệt các UAV cỡ nhỏ.

Hệ thống sử dụng công nghệ dẫn đường bằng laser bán chủ động (semi-active laser guidance), cho phép bám bắt mục tiêu mà không phụ thuộc vào GPS hoặc tín hiệu vô tuyến, vốn có thể bị các hệ thống của đối phương phát hiện.

CM-70 có thể được phóng từ trận địa mặt đất, phương tiện cơ giới hoặc các nền tảng trên không, mang lại nhiều lựa chọn cho lực lượng vận hành trong nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu trọng yếu và lực lượng được triển khai.

North Vector Dynamics cho biết trên mạng xã hội: "Khi môi trường an ninh toàn cầu tiếp tục thay đổi, chúng tôi có cơ hội đầu tư vào những công nghệ được phát triển ngay tại Canada nhằm củng cố nền tảng công nghiệp của đất nước".

Giải bài toán chi phí trong cuộc chiến chống UAV

Khi các mối đe dọa từ UAV ngày càng hiện đại, chi phí của chúng vẫn thường thấp hơn rất nhiều so với các hệ thống phòng không được sử dụng để đánh chặn.

Những tên lửa đánh chặn truyền thống, chẳng hạn như Patriot do Mỹ sản xuất, có thể có giá lên tới hàng triệu USD cho mỗi quả, tạo ra sự chênh lệch rất lớn về chi phí khi được sử dụng để đối phó với các UAV có giá thành tương đối thấp.

North Vector Dynamics cho biết, CM-70 được thiết kế nhằm giải quyết sự mất cân đối đó bằng cách cung cấp một giải pháp tiết kiệm chi phí hơn để tiêu diệt các mục tiêu bay cỡ nhỏ, đồng thời bổ trợ cho các hệ thống phòng không quy mô lớn.

Theo công ty, loại tên lửa đánh chặn này được định hướng sử dụng để đối phó với các UAV như Shahed của Iran và Geran của Nga, những dòng UAV đã được sử dụng rộng rãi trong các cuộc xung đột gần đây.