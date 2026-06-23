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Ra lệnh bắt tạm giam Phạm Trường Kỳ SN 1982

Duy Anh
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Đây là đối tượng có hành vi đập phá xe máy của em dâu do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình.

Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Trường Kỳ (SN 1982, trú thôn Diêm Phổ, xã Tam Anh) để điều tra về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản" theo Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 23/3, xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, tại nhà bà N.T.T (xã Tam Anh), Phạm Trường Kỳ đã sử dụng dao đập phá xe mô tô Honda Vision của bà T.T.T.T (em dâu của Kỳ) đang để tại sân nhà, gây thiệt hại về tài sản.

Ra lệnh bắt tạm giam Phạm Trường Kỳ SN 1982 - Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Trường Kỳ tại cơ quan công an (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tam Anh đã khẩn trương tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng được phân công làm việc tại Công an xã xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, lực lượng Công an khuyến cáo người dân khi phát sinh mâu thuẫn trong gia đình cần giữ bình tĩnh, lựa chọn phương thức đối thoại, hòa giải phù hợp, tránh các hành vi vi phạm pháp luật.

Mọi hành vi xâm phạm tài sản của người khác đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định.

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