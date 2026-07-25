Ra lệnh bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Bùi Chân Phương và kế toán Trần Thị Hồng Hạnh

Bùi Chân Phương là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Việt Mỹ còn Trần Thị Hồng Hạnh phụ trách công tác kế toán Công ty Việt Mỹ.

Thời gian qua, hành vi chuyển giá, trốn thuế diễn biến phức tạp, không chỉ xảy ra tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà còn xảy ra tại các doanh nghiệp Việt Nam, thông qua hình thức thành lập các pháp nhân ở nước ngoài. Hành vi này gây thất thu đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước, làm méo mó môi trường cạnh tranh và kìm hãm phát triển kinh tế bền vững.

Đối tượng Bùi Chân Phương. Ảnh: Bộ Công an

Trước tình hình đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh. Kết quả bước đầu xác định dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế của một số doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực mua sắm và nhập khẩu thiết bị y tế, thuốc tân dược, không chỉ gây thất thu rất lớn cho ngân sách Nhà nước, mà còn làm gia tăng chi phí đầu tư y tế, giá thuốc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người bệnh.

Trong đó xác định đối tượng Bùi Chân Phương thành lập, chỉ đạo, điều hành 03 công ty tại Việt Nam (Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ, viết tắt là Công ty Việt Mỹ; Công ty TNHH Đầu tư y tế Sao Kim, viết tắt là Công ty Sao Kim; Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai, viết tắt là Công ty Hoàng Mai); đồng thời, thành lập 05 công ty tại Singapore và 03 công ty tại Hông Kông để mua đi, bán lại, nâng giá thiết bị y tế, thuốc tân dược trước khi nhập khẩu về Việt Nam bán vào các đơn vị, cơ sở y tế với giá rất cao, thu lời bất chính rất lớn, vừa gây thất thu cho ngân sách Nhà nước, vừa ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người bệnh. Quá trình nhập khẩu thiết bị y tế về Việt Nam, lợi dụng Giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế do Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính để khai báo gian dối là thiết bị y tế kèm theo để nhập lậu các thiết bị y tế khác.

Đối tượng Hà Văn Nam. Ảnh: Bộ Công an

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 24/7/2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty Việt Mỹ và các đơn vị liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với 03 đối tượng, gồm: (1) Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Việt Mỹ; (2) Hà Văn Nam, Giám đốc Công ty Việt Mỹ và (3) Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán Công ty Việt Mỹ về các tội "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 188 và Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, đối tượng liên quan tại các công ty do Bùi Chân Phương chỉ đạo, điều hành và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời, điều tra, xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Đối tượng Trần Thị Hồng Hạnh. Ảnh: Bộ Công an

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã và đang thực hiện hành vi chuyển giá, trốn thuế thông qua thành lập các pháp nhân ở nước ngoài và các hình thức khác tương tự như nhóm Công ty Việt Mỹ nêu trên cần tự giác chấm dứt hành vi vi phạm, đồng thời chủ động kê khai thuế bổ sung, nộp vào ngân sách Nhà nước để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam.



