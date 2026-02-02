Ra chợ mua đậu phụ, gặp 3 loại này ngon, rẻ mấy cũng đừng mua, ít chất dinh dưỡng lại đầu độc sức khỏe

Từ luộc, rán, chiên đến xào, canh, món nào cũng có thể “góp mặt” của đậu phụ. Giá rẻ, dễ ăn, lại được coi là nguồn đạm thực vật lành mạnh, đậu phụ vì thế rất được ưa chuộng.

Tuy nhiên, không phải miếng đậu phụ nào trông cũng “hiền lành” như vẻ ngoài của nó. Trên thực tế, có những loại đậu phụ nhìn thì bắt mắt, nhưng ăn vào lại gần như không có giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn gây hại cho sức khỏe nếu sử dụng lâu dài.

Đậu phụ trắng tinh bất thường

Đậu phụ được làm từ đậu nành xay nhuyễn, mà đậu nành vốn có màu vàng nhạt. Vì vậy, sữa đậu nành và đậu phụ thành phẩm thường mang màu trắng ngà, hơi ánh vàng.

Nếu tại chợ bạn bắt gặp những miếng đậu phụ trắng tinh, không tì vết, hãy cẩn trọng. Màu trắng “hoàn hảo” này không phải đặc điểm tự nhiên của đậu phụ, rất có thể trong quá trình sản xuất đã có sự can thiệp của các chất phụ gia nhằm làm đẹp màu sắc. Những miếng đậu phụ như vậy nhìn thì hấp dẫn, nhưng lại tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe.

Đậu phụ có mùi chua, hăng, khó chịu

Đậu phụ tươi thường có mùi thơm nhẹ đặc trưng của đậu nành. Nếu miếng đậu phụ không còn mùi thơm tự nhiên mà thay vào đó là mùi chua, hăng, thậm chí cay mũi, rất có thể nó đã bị xử lý bằng hóa chất như formaldehyde hoặc các chất bảo quản khác.

Những hóa chất này không chỉ làm mất mùi thơm vốn có của đậu phụ mà còn che giấu quá trình hư hỏng. Khi gặp loại đậu phụ có mùi bất thường, tốt nhất nên tránh xa.

Đậu phụ bị nhớt, dính tay

Đậu phụ tươi khi chạm vào có cảm giác mịn, trơn nhẹ và mềm. Nếu miếng đậu phụ đã khô bề mặt, sờ vào thấy dính, nhớt, đó là dấu hiệu cho thấy đậu đã để quá lâu, bắt đầu hỏng và chứa nhiều vi khuẩn.

Sử dụng đậu phụ đã biến chất không chỉ làm mất ngon món ăn mà còn làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa và các vấn đề sức khỏe khác.

Tóm lại, đậu phụ là thực phẩm tốt, nhưng chỉ khi bạn chọn đúng loại và chế biến đúng cách. Quan sát màu sắc, mùi vị và độ tươi của đậu phụ trước khi mua chính là bước quan trọng đầu tiên để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Nguồn và ảnh: QQ