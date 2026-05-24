Quyền Linh mắc 1 căn bệnh: "Nó theo tôi cả cuộc đời, không bao giờ hết được"

Tùng Ninh
"Tôi vướng phải một căn bệnh" - Quyền Linh nói.

Mới đây, tại kênh của Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, nghệ sĩ Quyền Linh đã chia sẻ kỷ niệm khi đóng phim Bông hoa rừng Sác năm 1995.

Anh nói: "Nhớ về bộ phim này, trong đầu tôi hiện lên rất nhiều ký ức thời bấy giờ. Rất nhiều kỷ niệm ở rừng Sác đó trong tôi. Đến giờ tôi vẫn đi ngang qua khu Cần Giờ, nhớ về những ngày quay phim năm đó, nhớ về các đồng nghiệp của tôi, những người mà đã rất lâu rồi tôi không gặp mặt.

Quyền Linh trong phim Bông hoa rừng Sác

Bây giờ nhìn trên màn ảnh chỉ có ba người quen thuộc là Lê Tuấn Anh, Lê Quang Thanh Tâm và tôi. Đó là thời điện ảnh chưa phát triển kinh tế thị trường như bây giờ, vẫn còn là điện ảnh nhà nước.

Để quay một bộ phim không nhanh, không nhiều kinh phí, kỹ thuật hiện đại như bây giờ, mọi thứ đều khó khăn nhưng mọi người đều đoàn kết, yêu thương nhau và sống trong niềm đam mê của điện ảnh. Khi xem lại bộ phim này, tôi nhớ đến bố Trường Phương, bố Hoàng Tích Chỉ và nhớ người bạn tôi là Lê Tuấn Anh.

Khi tôi đọc kịch bản, thấy câu chuyện về những chiến sĩ ở rừng Sác đó, tôi ngưỡng mộ vô cùng trước những hi sinh của họ. Có những người chưa bao giờ có gia đình, chưa từng được bước vào thanh xuân nhưng đã ra đi, hi sinh vì đất nước để có được những bông hoa rừng Sác nở rộ đó. Biết bao con người đã phải đổ máu ở khu Cần Giờ đó.

Tôi đã được nghe mọi người ở đó kể lại và vô cùng ngưỡng mộ. Chỉ có lòng yêu nước mới khiến người ta hi sinh cả mạng sống của mình khi chưa được hưởng gì trong thanh xuân của họ, sẵn sàng lao vào lửa đỏ, trầm mình trong khu rừng nước đó. Có rất nhiều điều trên phim chưa nói hết được.

Nếu bây giờ tôi được làm lại bộ phim này với điều kiện ngày nay, tôi nghĩ sẽ làm tốt hơn nhiều.

Kỷ niệm tôi không thể quên là tất cả diễn viên đóng xong phim đó đều ghẻ vì trầm mình dưới nước. Muỗi nhiều vô kể, nhiều tới mức nó cắn tôi khắp cả người.

Tôi không bao giờ quên được trận sốt rét của tôi. Tôi vướng phải một căn bệnh theo cả cuộc đời tôi, không bao giờ hết được, đó là bệnh sốt rét. Tới tận bây giờ, khi nào người tôi yếu là sốt rét trở lại".

