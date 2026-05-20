Nam nghệ sĩ U70 sống cô độc trong nguy hiểm cận kề, xây nhà trên đất mộ

Nghệ sĩ cải lương Vương Ngọc sinh năm 1958. Ông bắt đầu bén duyên với cải lương từ năm 1975 tại đoàn Phù Sa, sau đó chuyển sang đoàn tuồng cổ Huỳnh Long (1979) và đoàn Sài Gòn 3 (1981).

Ông từng là kép chánh nổi tiếng, có vị trí nhất định trong làng cải lương thời kỳ hoàng kim. Nam nghệ sĩ cũng được biết tới là bạn thân thuở nhỏ, cùng xóm với cố NSƯT Vũ Linh.

Nghệ sĩ Vương Ngọc

Phải đi phụ quán cơm để mưu sinh, chống chọi nhiều bệnh tật

Sau khi cải lương thoái trào, nghệ sĩ Vương Ngọc không đi diễn được mà phải chuyển sang công việc khác. Cuộc sống của ông đã khó khăn từ nhiều năm qua. Cách đây vài năm, ông phải đi làm bưng bê, phục vụ cho một quán cơm của một người em kết nghĩa, dù tuổi đã cao.

Hàng ngày, nghệ sĩ Vương Ngọc phải chạy xe từ Cần Giuộc lên quận 7 cũ để phụ bán cơm. Quán cơm đông khách nên ông khá bận rộn và tất bật, phải tự tay pha trà đá để bưng ra cho khách.

Tuy làm việc vất vả, nhưng nghệ sĩ Vương Ngọc vẫn nhớ nghề, thi thoảng đứng hát vọng cổ một mình. Ông ca vẫn rất ngọt, hơi dài và truyền cảm.

Dù làm bưng bê phục vụ nhưng Vương Ngọc vẫn ăn mặc chỉnh tề, tươm tất. Ông chia sẻ, vì thi thoảng vẫn có người gọi đi hát chỗ nọ chỗ kia nên phải ăn mặc sẵn như vậy để nếu có người gọi thì đi luôn.

Nhà ông ở tận Cần Giuộc, rất xa nên không tiện về nhà, chỉ khi nào xong việc trong một ngày thì mới về nhà nghỉ ngơi rồi hôm sau lại đi làm tiếp.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nghệ sĩ Vương Ngọc không thể đi phụ quán cơm được nữa do sức khỏe yếu và mắc nhiều bệnh.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Hiện tại, tôi sống một mình hơn chục năm nay rồi. Trước dịch Covid tôi còn có vài show, còn bây giờ hoàn toàn không có show nào hết, không ai mời show tôi. Thi thoảng anh em có mở đám giỗ, đám tiệc thì gọi tôi đến, nhét cho tôi 200, 300 nghìn tôi cũng phải cầm".

Nghệ sĩ Vương Ngọc bị thoát vị đĩa đệm gần 2 năm nay, đau không đi được, gần đây lại bị thêm bệnh tim và suy nhược thần kinh, mất ngủ. Ông cho biết đã đi khám và mua bảo hiểm ở bệnh viện Cần Giuộc, cũng chụp chiếu, lấy thuốc. Bệnh thoát vị đĩa đệm của ông bây giờ cũng phải vật lý trị liệu, nhưng lại không có tiền.

Tình cảnh của nam nghệ sĩ khó khăn tới mức ông phải cầu cứu: "Tôi không có đủ tiền để theo được vật lý trị liệu, nhưng vẫn phải theo để giữ cho cơ đùi, cơ chân không bị teo lại nữa. Tôi bây giờ mặc quần còn không cúi được người.

Năm nay tôi cũng 69 tuổi rồi. Tôi muốn cầu cứu để những khán giả từng hâm mộ tôi ngày xưa biết được hoàn cảnh của tôi".

Nhà của nghệ sĩ Vương Ngọc

Sống trong nguy hiểm với căn nhà có thể sập bất cứ lúc nào

Theo nghệ sĩ Vương Ngọc chia sẻ, ông đang sống tại một căn nhà dột nát, được mua từ miếng đất ruộng. Mục đích ban đầu mua miếng đất ruộng đó không phải để xây nhà mà xây mộ cho mẹ ông và ông.

Ông nói: "Má tôi bảo, sống đã không có cái nhà thì chết đi nên có cái mộ, thôi thì có bao tiền bỏ ra mua miếng đất chết đi còn có chỗ chôn. Dù sao thì đó cũng là nơi chôn rau cắt rốn".

Sau đó mẹ ông bị bệnh, phải cắt đất bán đi để có tiền chạy chữa, giờ chỉ còn lại vài chục mét vuông đất thôi, ngang 3 mét mấy, dài 10 mét, khá chật chội.

Ông nói: "Má tôi bệnh nằm một chỗ 5 năm trời nên cứ phải cắt đất bán giá rẻ để có tiền lo cho má. Tới giờ má tôi mất được 5 năm rồi, nhưng lại không được chôn ở miếng đất đó vì khu đó thành khu dân cư, đô thị hóa rồi, người ta không cho chôn tại đó". Nam nghệ sĩ phải đưa mẹ về An Giang chôn cất, còn ông ở Cần Giuộc một mình.

Thời gian trước, nghệ sĩ Vương Ngọc không dám cho ai tới nhà mình vì xấu hổ trước căn nhà cũ nát, tồi tàn. Tuy nhiên mới đây, ông đã đồng ý để một số Youtuber tới quay vì quá khó khăn.

Căn nhà của nghệ sĩ Vương Ngọc khiến khán giả không khỏi xót xa. Ai cũng choáng váng khi thấy căn nhà đã quá xuống cấp và trong tình trạng nguy hiểm, có thể sập bất cứ lúc nào. Mọi thứ trong nhà đều cũ nát, tường bong tróc, mái tôn thủng nhiều lỗ nên khi mưa luôn dột vào nhà.

Nghệ sĩ Vương Ngọc chia sẻ: "Đồ đạc trong nhà tôi mục hết rồi, mối ăn hết. Từng cây cột gỗ để chống căn nhà đều bị mối ăn sắp gãy đến nơi. Cả nhà tôi chỉ bật được một bóng đèn.

Tôi cũng muốn lắp thêm đèn cho sáng sủa nhưng kinh tế bây giờ không có nên phải tiết kiệm. Toàn bộ tiền được mọi người cho tôi dồn hết để chữa bệnh.

Trời mưa tôi không dám ngủ vì sợ nhà sập, tường nhà yếu lắm rồi, một bên tường là mượn nhà bênh cạnh để đỡ nhờ căn nhà này".