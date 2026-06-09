Một trong những nguyên tắc quản lý biên chế được Bộ Chính trị quy định là tổng biên chế của hệ thống chính trị được quyết định theo nhiệm kỳ 5 năm và khi cần thiết.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định 183 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị (có hiệu lực từ ngày 2/6 và thay thế Quy định 70/2022 của Bộ Chính trị).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: quochoi.vn)

Quy định 183 của Bộ Chính trị quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác quản lý biên chế cán bộ, công chức, biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập của hệ thống chính trị (gọi là các đơn vị sự nghiệp công lập), số người làm việc tại các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trong hệ thống chính trị.

Bộ Chính trị cũng đặt ra 4 nguyên tắc quản lý biên chế.

Thứ nhất, Bộ Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo quản lý biên chế, quản lý số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện trách nhiệm quản lý biên chế, quản lý số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thứ hai, tổng biên chế của hệ thống chính trị được quyết định theo nhiệm kỳ 5 năm và khi cần thiết.

Thứ ba, giao chỉ tiêu biên chế, số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định trong tháng 10 hằng năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, quy mô, tính chất quan trọng, yếu tố đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính, cải cách chính sách tiền lương. Khuyến khích thực hiện cơ chế khoán biên chế gắn với khoán quỹ lương cho các cơ quan, đơn vị.

Thứ tư, tăng cường phân cấp, phân quyền, nêu cao trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu trong công tác quản lý, sử dụng biên chế. Chỉ thực hiện xem xét tăng chỉ tiêu biên chế khi được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức mới, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tăng quy mô, khối lượng công việc gắn với vị trí việc làm hoặc thiếu biên chế so với định mức quy định; thực hiện giảm biên chế theo quy định hoặc khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định kết thúc hoạt động, giải thể tổ chức, giảm chức năng, nhiệm vụ, đơn vị sự nghiệp công lập tăng mức độ tự chủ tài chính.

Thẩm quyền, trách nhiệm của ban thường vụ các tỉnh, thành ủy

Quy định mới của Bộ Chính trị nêu cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong công tác quản lý biên chế gồm Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế, các cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế, các cơ quan, tổ chức trực thuộc Trung ương, ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương.

Trong đó, ban thường vụ các tỉnh, thành ủy chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về quản lý, sử dụng biên chế, số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp.

Ban thường vụ các tỉnh, thành ủy cần lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai giao biên chế, số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần. Điều chuyển biên chế giữa khối chính quyền và khối Đảng, đoàn thể ở địa phương bảo đảm không làm tăng tổng biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao.

Quản lý số người làm việc tại các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở địa phương bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định.

Nhiệm vụ khác được Bộ Chính trị giao ban thường vụ các tỉnh, thành ủy là báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định cơ chế đặc thù về giao, quản lý, sử dụng biên chế, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo chủ trương của Bộ Chính trị...

Trong tổ chức thực hiện, theo quy định, khi cần thiết, trên cơ sở báo cáo, đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế xem xét, quyết định giao biên chế cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn...