"Quỷ đã dẫn đường" cho bàn thắng gỡ hòa của Jude Bellingham: Trận thua oan uổng nhất World Cup của Na Uy?

"Thật nực cười, cái tình huống chạm dây cáp đó ấy," tiền vệ Sander Berge của Na Uy và câu lạc bộ Fulham phát biểu sau trận đấu.

Bóng có chạm dây cáp không?

Hành trình ấn tượng của đội tuyển Na Uy tại World Cup đã khép lại sau thất bại 1-2 trước Anh ở vòng tứ kết. Tuy nhiên, sự ra đi của họ lại đi kèm với nỗi thất vọng lớn, khi phía Na Uy cho rằng bàn gỡ hòa của Jude Bellingham đáng lẽ phải bị hủy bỏ vì một lý do vô cùng hy hữu.

Các cầu thủ Na Uy quả quyết rằng bóng đã chạm vào một trong những sợi dây cáp của hệ thống camera treo (spidercam) trong tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa của Bellingham tại Miami. Theo luật, nếu xác định bóng đã chạm vào dây cáp, bàn thắng sẽ không được công nhận và trận đấu phải được bắt đầu lại bằng một tình huống thả bóng.

"Thật nực cười, cái tình huống chạm dây cáp đó ấy," tiền vệ Sander Berge của Na Uy và câu lạc bộ Fulham phát biểu sau trận đấu. "Tỷ số 2-1 đã nói lên tất cả – ranh giới là rất mong manh và chúng ta đều biết kết quả cuối cùng đã nghiêng về bên nào."

Đội trưởng đội tuyển Na Uy, Martin Odegaard, cũng lên tiếng nghi ngờ về các quyết định của trọng tài trong trận tứ kết này.

"Bản thân tôi không tự mình nhìn thấy, nhưng hôm nay các ranh giới định đoạt đã không ủng hộ chúng tôi vì một vài quyết định của trọng tài," anh chia sẻ. "Có lẽ bạn cần một chút may mắn đó trong những trận đấu như thế này."

Tuyển Na Uy còn phải chịu thêm một gáo nước lạnh khác trong hiệp hai khi cú đánh đầu thành bàn của Torbjorn Heggem bị từ chối sau khi công nghệ VAR can thiệp. Trọng tài xác định Erling Haaland đã có hành vi đẩy Elliot Anderson trong một tình huống đá phạt góc.

"Sở hữu thể hình to lớn và thể lực mạnh mẽ như Erling là một lợi thế, nhưng bạn sẽ bị thổi phạt nếu ôm ghì cầu thủ đối phương," Berge cho biết.

'Trái bóng như từ trên trời rơi xuống'

Thời điểm sự cố xảy ra trong tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của Tam Sư là vào khoảng thời gian bù giờ của hiệp một, khi đó tuyển Anh đang bị dẫn trước sau bàn mở tỷ số của Andreas Schjelderup bên phía Na Uy.

Các đoạn video quay chậm cho thấy cú phát bóng của thủ thành Orjan Nyland bên phía Na Uy đã bay rất sát sợi dây cáp spidercam đang treo lơ lửng phía trên mặt sân.

Trái bóng sau đó tìm đến vị trí của Elliot Anderson, người đã kiến tạo cho Anthony Gordon trước khi tiền đạo cánh của tuyển Anh chuyền bóng để Jude Bellingham lao xuống, bình tĩnh dứt điểm tung lưới đối phương.

Ngay lập tức, nhiều cầu thủ Na Uy đã vây lấy trọng tài chính Clement Turpin để phân bua rằng bàn thắng không hợp lệ. Huấn luyện viên trưởng Stale Solbakken cũng được nhìn thấy đã có cuộc trao đổi với vị vua áo đen khi hiệp một khép lại.

Nói về quyết định này, chiến lược gia Solbakken cho biết: "Trọng tài giải thích rằng bản thân không tự nhìn thấy và cũng không nhận được bất kỳ thông báo nào cho thấy điều đó thực sự đã xảy ra."

"Đó là một lời giải thích hợp lý. Và một khi Fifa khẳng định không có va chạm, đồng thời không có tín hiệu nào từ chip bên trong quả bóng, thì trọng tài cũng chẳng thể làm gì khác. Trái bóng đã rơi thẳng xuống ngay trước băng ghế dự bị, vì vậy chắc chắn nó đã chạm vào dây."

"Rất nhiều người trên băng ghế dự bị đã phản ứng ngay lập tức. Tôi không nằm trong số đó, nhưng rất nhiều trợ lý và cầu thủ của tôi đã nhìn thấy."

Bình luận trên kênh BBC Sport, cựu tiền đạo đội tuyển Anh Wayne Rooney nói thêm: "Trái bóng dường như đã bị đổi hướng và rơi xuống rất nhanh."

"Nó trông giống như một tình huống bóng bị lệch quỹ đạo."

Fifa sau đó tuyên bố "không có bằng chứng" nào cho thấy bóng đã chạm vào dây cáp.

Tài khoản Fifa Media đã đăng tải trên mạng xã hội X: "Trước bàn thắng ở phút 45+2 của tuyển Anh vào lưới Na Uy, cảm biến bên trong quả bóng thông minh không hề hiển thị bất kỳ đỉnh xung nào trong biểu đồ 'nhịp đập của bóng' khi đang bay trên không. Do đó, không có bằng chứng nào cho thấy bóng đã chạm vào dây cáp phía trên và làm thay đổi quỹ đạo chuyển động."

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Huấn luyện viên Solbakken tiếp tục: "Tôi không thể nói gì thêm về điều đó, bởi nếu con chip không phát ra âm thanh hay tín hiệu nào, tôi biết nói gì đây?"

"Mọi người đều nói trái bóng rơi thẳng xuống như từ trên trời rơi xuống – bao gồm cả thủ môn và cầu thủ chuẩn bị nhận bóng. Tôi nghĩ mọi chuyện đã quá rõ ràng là nó đã chạm dây. Đó là một sự việc kỳ lạ."

Công nghệ tương tự như hệ thống Snickometer (thường được sử dụng trong môn cricket) vốn đã là tâm điểm của những tranh cãi tại giải đấu năm nay, cụ thể là trong chiến thắng kịch tính 2-1 của Bồ Đào Nha trước Croatia ở vòng 32 đội.

Khi đó, Croatia ngỡ như đã có bàn gỡ hòa ở những phút bù giờ cuối cùng nhờ công của Josko Gvardiol. Tuy nhiên, màn ăn mừng của họ đã bị dập tắt phũ phàng sau khi công nghệ này xác định Igor Matanovic đã có một cái chạm bóng cực nhẹ để tiếp ứng trong tư thế việt vị trước đó.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh, Thomas Tuchel, nhận định: "Có một con chip được đặt bên trong quả bóng, nó có thể cho bạn biết nếu có dù chỉ một sợi tóc chạm vào, như những gì chúng ta đã biết từ trận đấu giữa Croatia và Bồ Đào Nha. Vì vậy, họ hoàn toàn có khả năng xác định liệu cú chạm đó có xảy ra hay không."

"Tôi thì không nhìn thấy tình huống đó”.

Dẫu vậy, huấn luyện viên Tuchel cũng thừa nhận rằng đội bóng của ông nhìn chung đã gặp khá nhiều may mắn vào các thời điểm quyết định.

"Tôi không nói rằng chúng tôi thắng nhờ may mắn, nhưng chúng tôi đã may mắn ở những khoảnh khắc mang tính bước ngoặt," ông nói.