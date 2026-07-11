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Quốc gia nào nắm giữ nhiều vàng nhất thế giới hiện nay?

Bằng Lăng/VTC News
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Mỹ dẫn đầu thế giới về dự trữ vàng với 8.134 tấn, tuy nhiên lượng dự trữ này hầu như không thay đổi kể từ đầu những năm 2000.

The Nation dẫn dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết các ngân hàng trung ương đã nối lại hoạt động mua vàng trong tháng 5 năm nay với sự tham gia tích cực của nhiều nhà quản lý dự trữ quen thuộc.

Cụ thể, Ba Lan đã bổ sung 18 tấn vàng vào kho dự trữ trong tháng 5, tiếp theo là Trung Quốc với 10 tấn. Uzbekistan và Kazakhstan cũng tiếp tục mua ròng hàng tháng. Trong khi đó, Singapore quay trở lại danh sách người mua với lượng mua ròng 4 tấn, đánh dấu lần mua ròng hàng tháng đầu tiên kể từ tháng 9/2025.

Tính từ đầu năm 2026, Ba Lan đã mua thêm 64 tấn vàng, dẫn đầu thế giới. Xếp sau là Uzbekistan với 33 tấn, Trung Quốc với 25 tấn và Kazakhstan với 20 tấn.

Quốc gia nào nắm giữ nhiều vàng nhất thế giới hiện nay? - Ảnh 1.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Ba Lan đã mua thêm 64 tấn vàng. (Ảnh: Getty)

10 quốc gia nắm giữ nhiều vàng nhất thế giới

Theo dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (World Gold Council), tính đến tháng 7/2026, 10 quốc gia này nắm giữ khoảng 70% tổng lượng dự trữ vàng trên toàn thế giới.

Mỹ: 8.133,5 tấn

Mỹ nắm giữ kho vàng lớn nhất thế giới với 8.133,5 tấn. Con số này gần bằng số lượng vàng của Đức, Italy và Pháp cộng lại. Lượng vàng khổng lồ này được cho là cất giữ trong các kho lưu trữ trên khắp nước Mỹ như Fort Knox, Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York...

Đức: 3.349,5 tấn

Ngân hàng Trung ương Đức (Deutsche Bundesbank) hiện nắm giữ khoảng 3.349,5 tấn vàng, mức dự trữ lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.

Quốc gia nào nắm giữ nhiều vàng nhất thế giới hiện nay? - Ảnh 2.

Biểu đồ 10 quốc gia dự trữ vàng nhiều nhất thế giới.

Italy: 2.451,8 tấn

Italy hiện dự trữ khoảng 2.451,8 tấn vàng, trở thành quốc gia có kho dự trữ vàng lớn thứ ba trên thế giới. Số vàng này chủ yếu được lưu trữ và quản lý bởi Ngân hàng Trung ương Italy. Một phần lượng vàng được cất giữ ở nước ngoài như Mỹ, Anh và Thụy Sĩ.

Pháp: 2.437 tấn

Pháp hiện xếp thứ tư thế giới về dự trữ vàng với 2.437 tấn. Khối lượng này được duy trì ổn định kể từ năm 2009. Toàn bộ số vàng này được cất giữ tại một nhà kho huyền thoại mang tên Souterraine. Đây là một hầm ngầm nằm sâu 27 mét bên dưới trụ sở chính của Ngân hàng Trung ương Pháp, ngay giữa lòng thủ đô Paris.

Trung Quốc: 2.331,5 tấn

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) hiện dự trữ 2.331,5 tấn vàng. Mức tích trữ này tương đương gần 9% tổng dự trữ ngoại hối của quốc gia này.

Trung Quốc thực hiện gom vàng liên tục trong nhiều tháng (chuỗi mua ròng dài hạn).

Nga: 2.292,3 tấn

Trước đây, Nga chủ yếu tích lũy và mua gom vàng. Tuy nhiên, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt và nhu cầu ngân sách cao, Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) đã thực hiện các đợt bán vàng vật chất từ kho dự trữ quốc gia để cân đối ngân sách.

Thụy Sĩ: 1.039,9 tấn

Với trữ lượng gần 1.040 tấn, Thụy Sĩ là quốc gia nắm giữ lượng vàng dự trữ lớn thứ 7 trên toàn cầu. Số vàng này được quản lý bởi Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB).

Ấn Độ: 880,5 tấn

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đang nắm giữ khoảng 880,5 tấn vàng, chiếm khoảng 18,4% tổng dự trữ ngoại hối quốc gia. Giữa bất ổn địa chính trị và tài chính toàn cầu, Ấn Độ đã đưa khoảng 77% trong hơn 880 tấn vàng dự trữ về lưu trữ trong nước.

Nhật Bản: 846 tấn

Với 846 tấn vàng, Nhật Bản xếp thứ 9 trên toàn cầu về dự trữ vàng.

Ba Lan: 613,9 tấn

Ba Lan hiện đang là quốc gia sở hữu lượng dự trữ vàng lớn thứ 10 trên thế giới với 613,9 tấn. Lượng vàng này đóng vai trò quan trọng, chiếm khoảng 30,1% tổng giá trị dự trữ ngoại hối của quốc gia này.

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