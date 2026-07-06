Quốc gia ĐNÁ duy nhất lọt Top 10 nước giàu nhất thế giới năm 2026: GDP bình quân đầu người vượt xa Mỹ, không có nhiều tài nguyên vẫn thịnh vượng

Gần như không có tài nguyên thiên nhiên hay khoáng sản quý, Singapore vẫn tạo nên kỳ tích phát triển khi biến vị trí địa lý và nguồn nhân lực chất lượng cao thành hai động lực đưa nền kinh tế lọt vào nhóm giàu nhất thế giới.

Tháng 6/2026, chuyên trang dữ liệu trực quan Visual Capitalist công bố bảng xếp hạng các quốc gia và vùng lãnh thổ giàu nhất thế giới năm 2026 dựa trên GDP bình quân đầu người. Bảng xếp hạng được xây dựng từ số liệu trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới (World Economic Outlook) mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), một trong những tổ chức tài chính quốc tế uy tín hàng đầu.

Trong bảng xếp hạng này, hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ giàu nhất nằm ở châu Âu khi chiếm tới 9/15 vị trí cao nhất. Đáng chú ý, top 10 có 2 đại diện đến từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương là Singapore và Đặc khu hành chính Macao (Trung Quốc). Trong đó, Singapore là quốc gia Đông Nam Á duy nhất góp mặt.

Dù chỉ là một quốc đảo nhỏ, nước này vẫn có GDP bình quân đầu người vượt xa nhiều cường quốc, trong đó có Mỹ. Theo dữ liệu của IMF, GDP bình quân đầu người của Singapore năm 2026 ước đạt khoảng 107.800 USD, cao hơn đáng kể so với khoảng 94.400 USD của Mỹ.﻿

Điều đáng nói là thành tích này của Singapore không đến từ lợi thế về dầu mỏ hay khoáng sản như nhiều quốc gia giàu có khác. Với diện tích chỉ hơn 734 km², quỹ đất hạn chế, đất nông nghiệp ít ỏi, Singapore từng phải nhập khẩu phần lớn lương thực trong nhiều giai đoạn phát triển.

Vậy điều gì đã giúp một quốc đảo nhỏ bé ở Đông Nam Á vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế thịnh vượng nhất thế giới?

Sở hữu vị trí chiến lược quan trọng

Vị trí chiến lược nằm trên tuyến hàng hải nhộn nhịp bậc nhất thế giới giúp Singapore nhanh chóng trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quốc tế. Chính phủ quốc gia này cũng kiên trì xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, hệ thống pháp luật ổn định và chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, biến đảo quốc thành điểm đến của hàng nghìn tập đoàn đa quốc gia.

Ngày nay, Singapore là một trong những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong các lĩnh vực logistics, thương mại quốc tế, công nghệ cao, bán dẫn, dược phẩm và dịch vụ tài chính. Đây là một yếu tố cực kỳ quan trọng khi xuất khẩu đóng vai trò chủ chốt trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chính nhờ coi trọng xuất khẩu mà Singapore đã trở thành một trong 4 "con hổ" Châu Á.

Tập trung đầu tư vào con người

Bên cạnh lợi thế về vị trí địa lý, đầu tư vào con người được xem là nền tảng quan trọng tạo nên sự thịnh vượng của Singapore. Quốc đảo này lựa chọn phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực tăng trưởng dài hạn.

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, Singapore dành nguồn lực lớn cho giáo dục, đào tạo kỹ năng và nâng cao chất lượng lực lượng lao động. Hệ thống giáo dục của nước này nhiều năm liền nằm trong nhóm hàng đầu thế giới theo các bảng xếp hạng quốc tế, đồng thời trở thành điểm đến của đông đảo học sinh, sinh viên quốc tế.

Song song với việc phát triển nhân lực trong nước, Singapore cũng triển khai nhiều chính sách thu hút nhân tài toàn cầu, liên tục bổ sung đội ngũ lao động trình độ cao trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Nguồn nhân lực chất lượng cao này đã góp phần nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy các ngành kinh tế có giá trị gia tăng lớn và củng cố vị thế của Singapore như một trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.

Môi trường kinh doanh cởi mở, hấp dẫn nhà đầu tư

Một yếu tố khác góp phần đưa GDP bình quân đầu người của Singapore lên nhóm cao nhất thế giới là môi trường kinh doanh thuận lợi. Quốc gia này đã tạo ra một hệ sinh thái kinh doanh cực kỳ mạnh mẽ và minh bạch, nơi các công ty có thể dễ dàng thành lập và hoạt động.

Các doanh nghiệp có thể hưởng lợi từ chính sách thuế thấp, môi trường pháp lý rõ ràng và một lực lượng lao động có trình độ cao. Hệ thống giáo dục của Singapore cũng được đầu tư mạnh mẽ, giúp cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho các ngành công nghiệp quan trọng.

Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông hiện đại, cảng biển và sân bay có năng lực kết nối hàng đầu thế giới cũng tạo lợi thế lớn cho hoạt động thương mại và đầu tư. Nhờ đó, Singapore trở thành điểm đặt trụ sở khu vực của nhiều tập đoàn toàn cầu.

Có thể thấy, sự hiện diện của Singapore trong bảng xếp hạng của Visual Capitalist cho thấy một thực tế đáng chú ý: một quốc gia không sở hữu nhiều tài nguyên thiên nhiên vẫn có thể vươn lên trở thành nền kinh tế thịnh vượng nếu biết tận dụng vị trí địa lý, đầu tư vào con người và xây dựng môi trường kinh doanh hiệu quả.

(Tổng hợp)