Quốc gia chủ chốt BRICS gióng cảnh báo

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất hỗ trợ các nước BRICS phát triển AI mã nguồn mở và sản xuất thông minh. Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cảnh báo việc biến công nghệ và khoáng sản quan trọng thành công cụ gây sức ép kinh tế có thể cản trở sự phát triển chung.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm ngắn tới Ấn Độ ngày 13/9 với đề xuất hỗ trợ các thành viên BRICS phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) mã nguồn mở và sản xuất thông minh.

Phát biểu trong ngày thứ hai của hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi, ông Tập xác định AI mã nguồn mở và các nhà máy thông minh là 2 trong 5 sáng kiến quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển công nghệ tại các nước thuộc Nam bán cầu.

Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc cũng đề xuất đào tạo nhân lực trẻ từ các quốc gia thành viên trong những lĩnh vực công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo.

Ông Tập đồng thời kêu gọi các nước BRICS tăng cường đoàn kết và hợp tác trong bối cảnh những căng thẳng địa chính trị và các yếu tố gây gián đoạn đang ảnh hưởng tới sự ổn định của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng.

“Một thế giới không có quy tắc giống như một giao lộ không có đèn tín hiệu, nơi hỗn loạn và mất trật tự là điều không thể tránh khỏi”, ông Tập nói.

Theo Chủ tịch Trung Quốc, các quy tắc toàn cầu cần được xây dựng chung và áp dụng bình đẳng với mọi quốc gia, không có tiêu chuẩn kép.

Đề xuất của Bắc Kinh được đưa ra trong bối cảnh AI, chip và khoáng sản quan trọng ngày càng trở thành những lĩnh vực cạnh tranh lớn giữa Trung Quốc và Mỹ.

Các mô hình AI, nhà máy thông minh, pin và nhiều công nghệ hiện đại phụ thuộc vào nguồn cung khoáng sản và thiết bị xử lý mà Trung Quốc đang đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng. Trong khi đó, Mỹ giữ vị trí quan trọng đối với chip tiên tiến và thiết bị sản xuất chip, đồng thời đã áp đặt nhiều biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ cao.

Điều này khiến nhiều quốc gia thuộc Nam bán cầu đứng trước nguy cơ phụ thuộc vào một trong hai nền kinh tế lớn.

Chủ trì phiên họp ngày 13/9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cảnh báo về vấn đề này nhưng không trực tiếp nhắc tới Trung Quốc hay Mỹ.

“Việc vũ khí hóa công nghệ và khoáng sản quan trọng có thể cản trở sự phát triển chung của chúng ta. Vì vậy, chúng tôi nhấn mạnh tính bao quát trong việc ứng dụng công nghệ”, ông Modi nói.

Ấn Độ từng trực tiếp chịu ảnh hưởng từ những biến động của chuỗi cung ứng. Năm 2025, khi Trung Quốc đưa nam châm đất hiếm vào hệ thống cấp phép xuất khẩu toàn cầu trong cuộc chiến thuế quan với Mỹ, các dây chuyền sản xuất ô tô của Ấn Độ lập tức chịu tác động.

Những khác biệt này cho thấy giới hạn trong sự thống nhất của BRICS. Tuy nhiên, hội nghị kéo dài hai ngày vẫn cho thấy các thành viên tìm được tiếng nói chung trước nhiều chính sách kinh tế của Washington.

Một vấn đề khác được BRICS thúc đẩy tại hội nghị là sử dụng đồng nội tệ và kết nối các hệ thống thanh toán. Động thái diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đe dọa áp thuế 100% nếu các nước BRICS tìm cách thách thức đồng USD.

Dù vậy, các thành viên BRICS vẫn chưa thống nhất về mức độ và tốc độ giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Theo SCMP