Sau thương vụ với Airbus, DN của ông Đỗ Quang Hiển bắt tay với "người khổng lồ" Pháp làm dự án tỷ USD

Dự án này có tổng vốn đầu tư sơ bộ lên tới hơn 1,5 tỷ USD.

Ông Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group, cùng ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch T&T Group, Chủ tịch Vietravel Airlines và ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Airbus International trao thỏa thuận hợp tác mua 50 máy bay thế hệ mới. Ảnh: T&T Group

Ngày 10/9, tại thủ đô Paris (Pháp), trong khuôn khổ chương trình gặp gỡ lãnh đạo các doanh nghiệp Việt – Pháp, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước, CTCP Năng lượng T&T (T&T Energy Group), đơn vị thành viên của Tập đoàn T&T và Công ty TotalEnergies Gas & Power Activities (thuộc Công ty TotalEnergies SE) đã trao Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển Dự án điện khí LNG Long Sơn.

Đây là sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh không gian vũ trụ từ 10 - 12/9 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Theo biên bản ghi nhớ, TotalEnergies Gas & Power Activities và T&T Energy Group bày tỏ mong muốn cùng nhau nghiên cứu tiềm năng thành lập liên danh nhằm phát triển dự án LNG Long Sơn, với mục tiêu xây dựng và vận hành nhà máy điện khí LNG, cũng như cung cấp khí LNG với giá cạnh tranh cho dự án.

Cụ thể, TotalEnergies Gas & Power Activities sẽ là nhà đầu tư và đồng phát triển dự án LNG Long Sơn, chịu trách nhiệm về các vấn đề như đầu tư nhà máy điện và hạ tầng LNG. Đây cũng là đơn vị cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng với mức giá cạnh tranh và chủ trì thu xếp tài chính cho dự án.

Trong khi đó, phía T&T Energy Group sẽ là nhà đầu tư và đồng phát triển dự án, chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý liên quan đến dự án tại Việt Nam như phối hợp với các cơ quan chính quyền cấp tỉnh, địa phương và trung ương về việc phát triển, tài trợ, xây dựng, vận hành và bảo dưỡng cho dự án. Đồng thời, doanh nghiệp này thực hiện các thủ tục liên quan tới pháp lý, hành chính để có được các phê duyệt cần thiết của Chính phủ.

Ông Nguyễn Ngọc Nghị, Phó Tổng Giám đốc T&T Group, Chủ tịch CTCP Tập đoàn Năng lượng T&T và Ông Arnaud Lenail Chouteau, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Tổng Giám đốc TotalEnergies Gas & Power Activities trao biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển Dự án điện khí LNG Long Sơn. Ảnh: VGP

Biên bản ghi nhớ giữa hai bên cũng xác định định hướng hợp tác về nguồn cung LNG. Theo đó, sau khi liên danh được chính thức lựa chọn là nhà đầu tư cho dự án, hai bên sẽ tiến hành tham gia đàm phán Thỏa thuận Mua bán LNG để TotalEnergies trở thành nhà cung cấp LNG cho dự án.

TotalEnergies Gas & Power Activities hiện là công ty thuộc TotalEnergies SE – công ty năng lượng tích hợp toàn cầu, hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Doanh nghiệp được ví như "người khổng lồ" trong lĩnh vực năng lượng của Pháp hiện là một trong những nhà khai thác LNG lớn trên thế giới, với danh mục toàn cầu đạt 44 triệu tấn/năm vào năm 2025. Công ty có hoạt động trên toàn bộ chuỗi giá trị LNG, bao gồm từ sản xuất, vận chuyển, tái khí hóa đến kinh doanh và cung cấp LNG.

Tại Việt Nam, TotalEnergies là một trong những nhà cung cấp LNG cho kho Thị Vải, đồng thời phục vụ nguồn khí cho việc vận hành các nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 do PV Power quản lý.

Trong khi đó, T&T Group là nhà đầu tư và phát triển dự án hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng sạch tại Việt Nam, với đơn vị nòng cốt là T&T Energy Group. Tổng danh mục các dự án đã và đang đầu tư của tập đoàn đạt công suất khoảng 2.900 MW, trong đó gần 1.200 MW đã vận hành thương mại.

Ngoài các dự án năng lượng tái tạo tại nhiều tỉnh thành của Việt Nam, tập đoàn của ông Đỗ Quang Hiển (hay bầu Hiển) còn phát triển thành công dự án điện gió Savan 1 tại Lào.

Riêng với lĩnh vực điện khí, T&T Group hiện đang cùng các đối tác Hàn Quốc phát triển dự án LNG Hải Lăng giai đoạn 1 công suất 1.500MW tại tỉnh Quảng Trị.

Với việc hợp tác với TotalEnergies để phát triển dự án điện khí LNG Long Sơn lần này sẽ tiếp tục làm gia tăng thêm danh mục các dự án điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối, LNG và các nguồn năng lượng sạch khác trên cả nước của tập đoàn, với mục tiêu đến năm 2035 đạt tổng công suất 25–30 GW, tương đương khoảng 10% tổng công suất nguồn của hệ thống điện Việt Nam.

Dự án điện khí có tổng vốn đầu tư hơn 1,5 tỷ USD

Trên thực tế, dự án Nhà máy điện khí LNG Long Sơn tại TP HCM có tổng vốn đầu tư sơ bộ gần 40.000 tỷ đồng, tương đương hơn 1,5 tỷ USD, công suất khoảng 1.500 MW. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những nhà máy điện khí LNG lớn nhất Việt Nam, qua đó đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo an ninh năng lượng cho khu vực miền Nam và cả nước trong giai đoạn chuyển đổi năng lượng đến năm 2050.

Dự án này đã được TP HCM chấp thuận chủ trương đầu tư cũng như được đưa vào Quy hoạch điện VIII theo Quyết định số 768/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.