Nhiều doanh nghiệp Việt Nam trong ngành công nghệ chiến lược được vinh danh tại công trình Top 10 TG

Đây là những doanh nghiệp tạo dấu ấn đột phá, có nhiều đóng góp trong hệ sinh thái công nghệ chiến lược tại Việt Nam.

Đại diện cá nhân, doanh nghiệp được vinh danh tại TechFuture - Strategic Technology Cup 2026.

Hôm nay (11/9), tiếp nối thành công của Lễ Khai mạc và phiên pitching Công nghệ chiến lược diễn ra ngày 10/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), công trình thuộc top 10 thế giới, sự kiện tiếp tục với tọa đàm "Doanh nghiệp công nghệ chiến lược làm chủ công nghệ, dẫn dắt tương lai" và Lễ vinh danh TechFuture - Strategic Technology Cup 2026.

Sự kiện là dịp vinh danh những doanh nghiệp đã tạo dấu ấn bằng những đóng góp tích cực, những bước tiến đột phá, cùng các cá nhân tiêu biểu có những đóng góp nổi bật cho hệ sinh thái công nghệ chiến lược.

Phát biểu tại Lễ vinh danh, Phó Chủ tịch Hiệp hội ô tô, xe máy, xe đạp Việt Nam (VAMOBA) Phạm Văn Thơ thay mặt Hiệp hội gửi lời chúc mừng các doanh nghiệp sẽ được vinh danh ngày hôm nay. Theo ông Phạm Văn Thơ, đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực đã qua, mà còn là động lực để các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, đổi mới và mở rộng hợp tác trong thời gian tới.





Phó Chủ tịch Hiệp hội ô tô, xe máy, xe đạp Việt Nam (VAMOBA) Phạm Văn Thơ phát biểu tại Lễ vinh danh.

Đại diện lãnh đạo VAMOBA bày tỏ: "Tôi cũng đánh giá cao các hoạt động ký kết hợp tác diễn ra hôm nay, giữa TechFuture, Global Expo, PSG, Vamoba và nhiều doanh nghiệp. Đây chính là những bước đi cụ thể hoá tinh thần kết nối mà TechFuture hướng tới".

Đồng quan điểm, ông Võ Văn Ninh - Tổng Giám đốc CTCP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn - SPT dành lời khen cho các đơn vị có mặt tại buổi lễ. Theo ông, các doanh nghiệp được vinh danh hôm nay đã cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ chiến lược vào thực tiễn.

"SPT tin tưởng với uy tín và sự bài bản của TechFuture, các doanh nghiệp này sẽ tiếp tục vươn xa hơn nữa, không chỉ trong nước mà cả trên thị trường quốc tế. Chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành cùng TechFuture trong những mùa tiếp theo", Tổng Giám đốc SPT nhấn mạnh.

Ông Võ Văn Ninh - Tổng Giám đốc CTCP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn - SPT, chia sẻ tại sự kiện.

Nhiều doanh nghiệp được vinh danh tại Strategic Technology Cup 2026

Tại buổi lễ vinh danh TechFuture - Strategic Technology Cup 2026, ông Võ Hải Quang - Trưởng phòng Quản lý Công nghệ Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Nghệ An và ông Kiều Công Thược - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam (VNFUND) đã trao cúp vinh danh cho các doanh nghiệp, đơn vị và cá nhân tiêu biểu.

Cụ thể, danh sách được vinh danh có sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng, y dược, hạ tầng và giải pháp số như Công ty TNHH PSG Năng lượng Việt Nam (PSG - Ninh Bình), CTCP Công nghệ Thông minh Naiscorp Robotics (Đà Nẵng), Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y dược Bách Phương (TP. HCM), CTCP Tin học Giải pháp Tích hợp mở Việt Nam (INet Solutions Corp), Công ty Sài Gòn Bưu chính Viễn thông - chi nhánh SST, CTCP Đầu tư Hạ tầng An sinh CD RESTOP, MIU Hub...

Đại diện doanh nghiệp được vinh danh tại Strategic Technology Cup 2026.

Không chỉ là một chiếc cúp, Strategic Technology Cup 2026 còn là sự ghi nhận đối với những doanh nghiệp đã tích cực đồng hành, kết nối và góp phần thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ chiến lược. Đây cũng được xem là dấu mốc ghi nhận những nỗ lực trong hành trình đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ và mở rộng hợp tác của các doanh nghiệp.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Hiên - Giám đốc Công ty TNHH PSG Năng lượng Việt Nam, với PSG, việc đồng hành cùng TechFuture và được trao Cúp Strategic Technology Cup là sự ghi nhận ý nghĩa đối với những nỗ lực của doanh nghiệp, đồng thời tạo thêm động lực để PSG tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện các giải pháp công nghệ chiến lược.

Kết thúc Lễ vinh danh, ông Chu Quang Thái - Chủ tịch Mạng lưới Vietnam Innovation Hub, Trưởng BTC TechFuture 2026 nhấn mạnh, các doanh nghiệp khoa học công nghệ và doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có nhiều tiềm năng, trong khi thị trường còn nhiều dư địa phát triển. Tuy nhiên, điểm hạn chế hiện nay là khả năng kết nối giữa doanh nghiệp công nghệ với thị trường.

"Thông qua các hoạt động kết nối, trong đó có tọa đàm, sản phẩm công nghệ sẽ có thêm cơ hội tiếp cận gần hơn với thị trường. Đồng thời, cần đặt ra những bài toán xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống, từ đó để các doanh nghiệp công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp nghiên cứu, đưa ra những giải pháp cụ thể, tập trung đúng vào những vấn đề mà doanh nghiệp và thị trường đang cần", Trưởng BTC TechFuture 2026 nhấn mạnh.

Doanh nghiệp công nghệ tìm lời giải cho bài toán vốn và nguồn lực

Phiên tọa đàm với chủ đề "Doanh nghiệp công nghệ chiến lược làm chủ công nghệ, dẫn dắt tương lai".

Cũng trong khuôn khổ chương trình, tại phiên tọa đàm, ông Chu Quang Thái - Chủ tịch Mạng lưới Vietnam Innovation Hub, Trưởng BTC TechFuture 2026 đặt vấn đề về những hạn chế, điểm nghẽn mà các doanh nghiệp công nghệ đang phải đối mặt trong quá trình phát triển.

Từ góc nhìn địa phương, ông Võ Hải Quang - Trưởng phòng Quản lý Công nghệ Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Nghệ An cho hay, trước đây, doanh nghiệp trên địa bàn gặp không ít khó khăn trong quá trình tiếp cận nguồn lực, từ quy trình gọi vốn phức tạp đến việc vay vốn còn nhiều trở ngại. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập, chính quyền đã ban hành hàng loạt quy định mới để tháo gỡ những điểm nghẽn này. Trong đó, một trong những chính sách đáng chú ý là hỗ trợ miễn thuế thu nhập cá nhân do UBND tỉnh thực hiện, qua đó tạo thêm động lực thu hút doanh nghiệp về Nghệ An khởi nghiệp.

Theo ông Võ Hải Quang cho rằng, doanh nghiệp có hai loại tài sản là trí tuệ và vô hình. Trong khi đó, các chính sách hiện nay thường khuyến khích doanh nghiệp tạo ra tài sản hữu hình để đáp ứng điều kiện tiếp cận hỗ trợ, nhóm doanh nghiệp công nghệ non trẻ, mới thành lập lại thường gặp hạn chế ở chính yếu tố này.

"Có 2 tài sản là trí tuệ và vô hình. Chính sách nhà nước luôn khuyến khích doanh nghiệp tạo ra tài sản trí tuệ mới đủ điều kiện nhận chính sách. Tuy nhiên, các doanh nghiệp còn non trẻ mới thành lập lại khá yếu điểm này", ông Võ Hải Quang phân tích.

Theo ông, việc thiết kế chính sách phù hợp có thể giúp doanh nghiệp tiếp cận nhiều dòng vốn khác nhau, cũng như hiện thực hóa dòng tiền và tạo thêm niềm tin với nhà đầu tư. Ví dụ, doanh nghiệp có thể đồng hành cùng ngân hàng để duy trì dòng tiền ổn định, từng bước hình thành các chỉ số về vốn, doanh thu..., qua đó tạo nền tảng thuận lợi hơn trong việc thu hút nhà đầu tư.

Bên cạnh câu chuyện vốn và chính sách, tọa đàm cũng mở ra một góc nhìn khác từ thực tế khởi nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Ngọc Hiên - Giám đốc Công ty TNHH PSG Năng lượng Việt Nam (PSG - Ninh Bình) chia sẻ về những khó khăn mà một nữ lãnh đạo phải đối mặt khi khởi nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh năng lượng xanh đang trở thành một trong những hướng phát triển được quan tâm.

Từ trải nghiệm thực tế của doanh nghiệp, bà kỳ vọng trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục có thêm nhiều chính sách hỗ trợ, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này có thêm nguồn lực để phát triển.

(Ảnh: BTC)