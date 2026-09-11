Gặp Phó Thủ tướng, DN Thái Lan muốn tăng sản xuất mặt hàng như “xương sống” của ngành xây dựng ở Việt Nam

Đây là doanh nghiệp Thái Lan hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp ông Ranja Sachdeva, Tổng giám đốc Công ty Siam City Cement Public Company Limited. Ảnh: VGP

Chiều 10/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp ông Ranjan Sachdeva, Tổng Giám đốc Công ty Siam City Cement Public Company Limited (SCCC), Thái Lan.

Tại buổi tiếp, ông Ranjan Sachdeva cho biết, Tập đoàn SCCC muốn tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng công suất và đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Cụ thể, SCCC muốn mở rộng Nhà máy Xi măng Hòn Chông tại An Giang, với dây chuyền 2 và 3 trong tương lai. Đáng chú ý, các dây chuyền mới sẽ sử dụng công nghệ hiện đại, tuân thủ quy định của Việt Nam và hướng tới phát triển bền vững.

Đồng thời, SCCC cũng muốn tăng sử dụng nguyên liệu thay thế trong sản xuất xi măng và giảm tỷ lệ clinker. Đây là giải pháp nhằm tiết kiệm tài nguyên, đồng thời giảm tác động tới môi trường.

Phó Thủ tướng đề nghị SCCC nghiên cứu tham gia sâu hơn vào ngành vật liệu

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của SCCC tại Việt Nam trong lĩnh vực xi măng. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp lớn, có năng lực, kinh nghiệm, có uy tín lâu năm của Thái Lan tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt khuyến khích các doanh nghiệp tiên phong áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn và bảo đảm an toàn môi trường.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của SCCC tại Việt Nam trong lĩnh vực xi măng thông qua Công ty INSEE Việt Nam (liên doanh với Tổng Công ty Xi măng Việt Nam) trong thời gian qua. Hoạt động này góp phần tạo việc làm, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện trách nhiệm xã hội, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số đến năm 2030, nên kéo theo nhu cầu đầu tư lớn vào hạ tầng, đô thị, cảng biển và các công trình kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đó, Chính phủ hoan nghênh SCCC tiếp tục tham gia phát triển ngành vật liệu và vật liệu xây dựng tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tập đoàn của Thái Lan nghiên cứu tham gia sâu hơn vào ngành vật liệu theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời sử dụng công nghệ cao, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Đáng chú ý, liên quan hoạt động của SCCC tại An Giang, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, lãnh đạo địa phương mong muốn doanh nghiệp tăng đóng góp cho tỉnh, đồng thời tiếp tục phối hợp xử lý các vấn đề về khai thác khoáng sản, môi trường, việc làm và vận chuyển hàng hóa.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh tài nguyên khoáng sản cần nhiều thời gian để hình thành, do đó việc khai thác phải được tính toán, sử dụng hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm lợi ích lâu dài của đất nước.

Đáp lại, lãnh đạo SCCC khẳng định sẽ tiếp tục trao đổi, tìm kiếm các giải pháp nhằm nâng cao mức đóng góp ngân sách cho tỉnh An Giang, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh.