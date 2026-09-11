Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, ông Đỗ Vinh Quang thực hiện thương vụ lớn với Airbus

Đây là thương vụ lớn đối với hãng hàng không do con trai bầu Hiển làm chủ tịch.

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch T&T Group, Chủ tịch Vietravel Airlines và ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Airbus International trao thỏa thuận hợp tác mua 50 máy bay thế hệ mới. Ảnh: VGP

Ngày 10/9, tại Paris (Pháp), dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Vietravel Airlines và Airbus đã ký thỏa thuận mua 50 máy bay thế hệ mới.

Lễ ký thỏa thuận diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh không gian vũ trụ từ ngày 10 - 12/9 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Theo thỏa thuận, hãng hàng không Vietravel Airlines sẽ mua 20 máy bay Airbus A220 và 30 máy bay thuộc dòng A321. Về tiến độ, các đợt bàn giao dự kiến bắt đầu từ năm 2029.

Vietravel Airlines mua thêm nhiều máy bay Airbus để làm gì?

Hãng Vietravel Airlines và Airbus ký thỏa thuận mua 50 máy bay thế hệ mới. Ảnh: T&T Group

Theo đại diện T&T Group, việc đầu tư cùng lúc hai dòng tàu bay để định hướng phân tầng mạng bay. Trong số đó, dòng thân hẹp A220 giữ vai trò khai mở các thị trường mới, qua đó tạo điều kiện lập các đường bay thẳng kết nối những đô thị chưa có kết nối hàng không thường lệ hoặc giao thông còn hạn chế.

Hơn nữa, dòng A220 do Airbus thiết kế hoàn toàn mới cho phân khúc tối đa 160 ghế, ứng dụng vật liệu nhẹ và động cơ thế hệ mới, từ đó giúp giảm khoảng 25% mức tiêu thụ nhiên liệu cùng phát thải carbon trên mỗi ghế so với thế hệ trước.

Đồng thời, thiết kế khoang khách bố trí theo sơ đồ 2 - 3 ghế mỗi hàng cũng giúp giảm số lượng ghế giữa, đi kèm cửa sổ lớn và khoang chứa hành lý rộng rãi. Với tầm bay từ 6.300 - 6.700 km tùy phiên bản, máy bay A220 cho phép hãng bay thẳng tới nhiều điểm đến trong khu vực.

Ngoài ra, với nhóm tải lớn hơn, dòng máy bay A321 sẽ đảm nhận các đường bay có nhu cầu cao và các chặng bay quốc tế cự ly dài. Bên cạnh đó, phiên bản A321neo cung cấp tối đa 240 ghế, với tầm bay khoảng 7.400 km. Biến thể siêu tầm xa A321XLR đạt tầm bay 8.700 km, cho phép hãng Vietravel Airlines mở rộng phạm vi hoạt động từ Đông Nam Á sang Nam Á, Trung Á và một số thị trường Trung Đông.

Bước tiếp theo trong kế hoạch của Vietravel Airlines

Máy bay Airbus A320 của Vietravel Airlines. Ảnh: T&T Group

Được biết, thương vụ với Airbus là bước tiếp theo trong kế hoạch tái cơ cấu và mở rộng Vietravel Airlines sau khi hãng gia nhập hệ sinh thái T&T Group của ông Đỗ Quang Hiển (hay còn gọi là bầu Hiển) vào cuối năm 2024.

Trước đó, tháng 6/2025, Vietravel Airlines đã tiếp nhận chiếc Airbus A321 đầu tiên thuộc sở hữu của hãng. Đội tàu bay của hãng trước đó chủ yếu được khai thác theo hình thức thuê.

Hiện nay, Vietravel Airlines đang khai thác mạng bay nội địa, và có các đường bay quốc tế thường lệ tới Bangkok (Thái Lan) và Thâm Quyến (Trung Quốc).

Vietravel Airlines cho biết, hãng sẽ tiếp tục bổ sung máy bay trong nửa cuối năm 2026, từ đó hướng tới nâng quy mô khai thác lên khoảng 80 - 90 chuyến bay/ngày và mở thêm các điểm đến trong nước lẫn quốc tế.