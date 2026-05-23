"Quét sạch" mỡ nội tạng cứng đầu nhờ 5 món bác sĩ Nhật khen, loại rau đứng đầu rất quen nhưng người Việt ít ăn

Nhắc đến mỡ thừa, đa số chúng ta chỉ nghĩ đến lớp mỡ dưới da, nhưng có một loại mỡ "hiểm họa" hơn gấp nhiều lần, âm thầm bám chặt, bọc sát lấy các cơ quan dạ dày, gan, ruột... Đó chính là mỡ nội tạng. Không chỉ dừng lại ở việc khiến bạn tăng cân hay vòng eo phình to, loại mỡ này hoạt động như một "ổ độc tố" phát tán các chất tiền viêm đi khắp cơ thể.

Kudo Takafumi, bác sĩ giảm cân nổi tiếng người Nhật Bản cảnh báo, mỡ nội tạng tăng cao sẽ thúc đẩy tiết ra hormone TNF-a, làm tăng vọt nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao, xơ cứng động mạch và các bệnh nguy hiểm khác. Đáng sợ là thế nhưng loại mỡ này lại cực kỳ “cứng đầu”, không dễ dàng giảm được bằng các bài tập thông thường. Ngoài việc chăm vận động, chìa khóa cốt lõi để "tống khứ" chúng nằm ngay ở thực đơn ăn uống hàng ngày của bạn.

Mới đây, một chương trình sức khỏe của đài NHK Nhật Bản đã công bố danh sách thực phẩm vàng có khả năng tiêu hủy mỡ nội tạng dựa trên kết quả bình chọn từ 27 chuyên gia y tế lâm sàng và dinh dưỡng hàng đầu. Cùng xem 5 cái tên này là gì nhé!

1. Rong biển

Dù cực kỳ quen thuộc trên các bàn ăn đồ Nhật hay canh rong biển, nhưng trong bữa cơm gia đình của người Việt, loại rau này lại ít khi xuất hiện. Đây là một sự lãng phí lớn vì trong bảng xếp hạng của các chuyên gia Nhật, rong biển chính là "quán quân" diệt mỡ.

Rong biển rất giàu chất xơ đặc biệt, giúp nuôi dưỡng hệ vi khuẩn probiotic trong ruột phát triển mạnh mẽ. Quá trình này sản sinh ra các axit béo chuỗi ngắn, có khả năng ức chế sự hấp thụ chất béo xấu tại đường ruột, kích hoạt quá trình trao đổi chất để "tiêu diệt" mỡ nội tạng cực hiệu quả. Thêm một điểm cộng là rong biển chứa cực ít calo, chỉ khoảng 16 calo/100g, giúp bạn ăn no bụng mà không sợ tích mỡ.

2. Đại mạch

Đại mạch chứa một lượng lớn carbohydrate chất lượng cao giúp cơ thể dự trữ năng lượng ổn định, điều hòa chuyển hóa chất béo và tăng cường chức năng tiêu hóa.

Vũ khí bí mật của đại mạch chính là hoạt chất beta-glucan – một loại chất xơ hòa tan sẽ tạo thành lớp gel đặc khi gặp chất lỏng. Lớp gel này giúp làm giảm cholesterol, cải thiện việc kiểm soát đường huyết và kéo dài cảm giác no sâu, ngăn chặn hiệu quả cơn thèm ăn – thủ phạm gây béo phì và tích mỡ.

3. Natto

Natto (đậu nành lên men) là món ăn giàu với hàm lượng cao dưỡng chất protein, canxi, magie, vitamin, folate, choline, omega... tốt cho hệ tiêu hóa, tim mạch. Không chỉ vậy, natto chứa một lượng lớn men vi sinh và chất xơ có tác dụng giải phóng năng lượng và các chất béo xấu trong cơ thể, tránh tích tụ mỡ thừa.

Không chỉ natto, các sản phẩm khác từ đậu nành cũng chứa hàm lượng lớn β-conglycinin giúp giảm mỡ nội tạng. Chính vì vậy, nên ăn ít nhất một món làm từ đậu nành mỗi ngày.

4. Trà xanh

Trà xanh từ lâu đã là thức uống "quốc dân" giúp giữ dáng của người Nhật. Chuyên gia tim mạch Toshiro Iketani cho biết, chất tannin trong trà xanh có tác dụng cải thiện quá trình chuyển hóa chất béo, chủ động cắt giảm lượng béo xấu trong cơ thể.

Đồng thời, hàm lượng caffeine tự nhiên có trong trà xanh hoạt động như một chất xúc tác sinh nhiệt, đốt cháy các mô mỡ thừa cứng đầu rất tốt.

5. Cá thu và cá mòi:

Cá thu và cá mòi là nguồn cung cấp chất béo chất lượng cao (omega-3) tuyệt vời, giúp hạn chế việc hình thành chất béo trung tính (triglyceride) trong cơ thể và giúp máu lưu thông thuận lợi.

Chuyên gia dinh dưỡng Katamura Yumi cho biết, cá mòi rất giàu EPA và DHA giúp ức chế cholesterol tăng cao. Riêng với cá thu, dù một con chứa khoảng 190 calo nhưng lại hầu như không chứa carbohydrate, cực kỳ lý tưởng để đưa vào thực đơn siết mỡ nội tạng.

2 ranh giới ăn uống để kiểm soát mỡ nội tạng

Để 5 món ăn trên phát huy tối đa công dụng, các bác sĩ cảnh báo bạn phải tuyệt đối thiết lập 2 nguyên tắc:

- Kiểm soát chặt tinh bột và đồ ngọt: Thói quen ăn quá nhiều tinh bột tinh chế là nguyên nhân hàng đầu gây mỡ nội tạng. Các loại bánh ngọt, đồ ăn nhẹ dù nhỏ nhưng calo rất cao, khi không tiêu thụ hết sẽ lập tức chuyển hóa thành chất béo bám chặt vào khoang bụng.

- Hạn chế tối đa lượng chất béo nạp vào, nhất là đồ chiên rán: Chất béo xấu nạp vào sẽ đi trực tiếp vào máu, giải phóng calo lớn gây tích tụ mỡ nội tạng. Đặc biệt, thực phẩm chiên rán ở nhiệt độ cao hoặc dầu chiên đi chiên lại còn sản sinh ra các gốc tự do, thúc đẩy quá trình oxy hóa mạnh và làm tăng nguy cơ ung thư cùng các bệnh mãn tính nguy hiểm khác.

Nguồn và ảnh: EDH, Nikkei, Healthline