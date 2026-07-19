Quen nhau trên Facebook hơn 1 tháng, tôi cứ ngỡ gặp được chân ái, ai ngờ buổi hẹn đầu tiên khiến tôi sốc đến ngỡ ngàng

Lúc nhìn thấy anh ngoài đời, tôi khá yên tâm vì anh không khác ảnh trên Facebook.

Sau gần 2 năm độc thân, tôi quyết định thử mở lòng. Bạn bè xung quanh nhiều người bảo bây giờ quen nhau qua mạng là chuyện bình thường, miễn là biết tìm hiểu kỹ. Nghĩ mãi, tôi cũng thử vào mục hẹn hò trên Facebook, lập hồ sơ rồi để mọi thứ diễn ra tự nhiên.

Vài tuần sau, tôi ghép đôi với một người đàn ông hơn tôi 3 tuổi. Ảnh đại diện nhìn hiền lành, công việc ổn định, cách nói chuyện cũng rất lịch sự. Điều khiến tôi có thiện cảm là anh không nhắn những câu xã giao cho có. Mỗi tối, hai đứa đều dành cả tiếng đồng hồ để trò chuyện, từ công việc, gia đình đến quan điểm sống.

Anh luôn nói những điều rất đúng ý tôi. Anh bảo thích người sống đơn giản, coi trọng gia đình, không đặt nặng vật chất. Tôi cũng nghĩ, có lẽ sau nhiều lần gặp sai người, cuối cùng mình cũng gặp được người cùng tần số.

Suốt hơn một tháng nhắn tin, anh chưa từng khiến tôi thất vọng. Thậm chí tôi còn bắt đầu tưởng tượng nếu mọi chuyện thuận lợi thì biết đâu đây sẽ là người đồng hành lâu dài.

Cuối cùng, chúng tôi hẹn gặp nhau vào một chiều cuối tuần. Lúc nhìn thấy anh ngoài đời, tôi khá yên tâm vì anh không khác ảnh trên Facebook. Hai người chào hỏi rồi cùng vào một quán cà phê. Nhưng chỉ khoảng nửa tiếng sau, tôi bắt đầu thấy có điều gì đó không giống những gì mình từng cảm nhận qua màn hình điện thoại.

Đầu tiên là cách anh nói chuyện với nhân viên phục vụ. Chỉ vì ly nước mang ra chậm vài phút, anh đã tỏ thái độ khó chịu, giọng gay gắt đến mức cô bé phục vụ liên tục xin lỗi. Tôi ngồi đối diện mà thấy ngượng thay. Anh quay sang giải thích với tôi rằng mình là khách hàng, họ là nhân viên phục vụ, chất lượng phục vụ tốt thì sẽ giữ được chân khách, anh chỉ đang làm dịch vụ của họ tốt lên thôi. Nghe thì rất đúng bài bản, song tôi cảm thấy không thoải mái lắm.

Sau đó, gần như cả buổi gặp, anh nói rất nhiều về bản thân. Từ mức lương, chiếc xe đang đi, những chuyến du lịch từng trải nghiệm đến việc có nhiều người theo đuổi nhưng anh chưa chọn ai. Mỗi lần tôi định kể một câu chuyện của mình thì anh lại cắt ngang để nói tiếp.

Ảnh minh họa

Tôi tự nhủ có thể vì lần đầu gặp nên anh hơi hồi hộp. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất xảy ra lúc thanh toán. Anh chủ động thanh toán tiền cà phê rồi quay sang nói với tôi: "Tí đi ăn thì đến lượt em trả nhé".

Đến lúc này, tôi chẳng còn tâm trí nào mà ngồi ăn với anh nên tôi cầm hóa đơn cà phê lên xem, thấy hết 120 ngàn nên tôi lấy ví gửi lại anh tiền, vì không có tiền lẻ nên tôi đưa luôn 100 ngàn cho anh rồi nói: "Em chợt nhớ ra mình có chút việc chưa làm xong nên em phải quay lại công ty. Em gửi lại anh tiền nước của em". Rồi tôi bỏ đi thẳng còn anh thì gọi với theo, bảo để anh chở tôi đi nhưng tôi đã vẫy luôn taxi rồi.

Tối hôm đó, tin nhắn của anh vẫn đều đặn như trước. Anh hỏi tôi có thấy buổi gặp vui không, còn nói muốn lên kế hoạch cho lần hẹn thứ hai?

Tôi không nghĩ anh là người xấu. Có thể với nhiều người, những chuyện hôm ấy đều rất bình thường. Nhưng chỉ trong vài tiếng gặp mặt, tôi thấy được nhiều điều mà hơn một tháng nhắn tin không thể hiện ra. Cách anh đối xử với người phục vụ, thói quen chỉ nói về bản thân và sự khác biệt giữa lời nói với hành động khiến tôi nhận ra mình đã vô tình xây dựng một hình ảnh quá đẹp về đối phương chỉ qua những dòng tin nhắn.

Tôi lịch sự cảm ơn anh vì buổi gặp, rồi nói rằng có lẽ cả hai chỉ phù hợp làm bạn. Anh tỏ ra rất ngạc nhiên vì không hiểu mình đã sai ở đâu.

Còn tôi thì nhận ra một điều đơn giản: mạng xã hội có thể giúp hai người tìm thấy nhau, nhưng chỉ một buổi gặp ngoài đời mới đủ để biết họ có thực sự hợp nhau hay không?