Quảng Ngãi: Xác định được danh tính người phụ nữ phát đồ ăn 'lạ' khiến hàng loạt học sinh nhập viện

Tối 8/12, Đại tá Võ Văn Dương - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, liên quan đến vụ việc nhiều học sinh Trường Tiểu học và THCS Trần Văn Trà (xã Tịnh Long, TP. Quảng Ngãi) nghi bị ngộ độc thực phẩm , lực lượng chức năng đã mời người phụ nữ phát thạch trái cây cho học sinh đến để làm rõ.

Qua xác minh, người phụ nữ tên Nguyễn Thị Lệ T. (29 tuổi, trú xã Tịnh Long , TP Quảng Ngãi-là nhân viên tiếp thị sản phẩm).

Chị T. cho biết, khoảng 12 giờ 30 phút trưa 8/12, nhận được yêu cầu từ quản lý nhãn hàng nên đã đến Công ty TNHH MTV Tuyết Ka tại địa chỉ 88 Bà Triệu (TP. Quảng Ngãi) để nhận sản phẩm.

Sau khi nhận 19 lốc sữa nhãn hiệu N. và 1 túi thạch trái cây cùng nhãn hiệu (sản phẩm được tặng kèm), chị T. đã đến Trường tiểu học và THCS Trần Văn Trà để bán sữa và phát các gói thạch trái cây cho học sinh.

Học sinh cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi.

Sau khi ăn thạch, hơn 40 học sinh có triệu chứng buồn nôn , đau bụng, mệt mỏi, đã được nhà trường và gia đình đưa đi kiểm tra sức khỏe và cấp cứu tại Trạm y tế xã Tịnh Long và Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng công an phối hợp quản lý thị trường, Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh và Trung tâm kiểm soát bệnh tật điều tra, làm rõ vụ nghi ngộ độc thực phẩm trên.

Trong chiều cùng ngày, Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi đã báo cáo Sở Y tế và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm về vụ việc nhiều học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm nói trên.

Hiện Bệnh viện Sản – Nhi đang theo dõi sức khỏe, điều trị kịp thời cho 24 học sinh. Bệnh viện chưa ghi nhận trường hợp nào chuyển biến nặng.

Trước đó, vào chiều ngày 8/12, Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi tiếp nhận, cấp cứu và điều trị 24 học sinh của Trường tiểu học và THCS Trần Văn Trà (xã Tịnh Long, TP Quảng Ngãi) có triệu chứng buồn nôn, nôn ói, đau bụng. Tất cả học sinh đều cho biết, được người phụ nữ lạ mặt cho ăn một loại thạch trái cây không rõ nguồn gốc .

Ngoài 24 học sinh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi, có khoảng 20 học sinh cũng của Trường Tiểu học và THCS Trần Văn Trà cũng có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn thạch, được đưa đến Trạm Y tế xã Tịnh Long theo dõi, chăm sóc.