Quang Lê quỳ lạy ban thờ Phật, nguyện ăn chay 2 năm vì 1 việc nhưng bị xúi dại

Mới đây, tại chương trình Music Box, ca sĩ Quang Lê đã tiết lộ một kỷ niệm của mình thời gian đầu sự nghiệp.

Quang Lê

Anh nói: "Tôi có một bí mật về chính bản thân tôi với Phật mà hôm nay tôi mới kể ra. Hồi đó, tôi đi một cuộc thi ca hát do chú nhạc sĩ Ngọc Phu tổ chức.

Đêm trước đó, tôi tới trước ban thờ Phật, có cả tượng Phật Bà Quan Âm. Tôi quỳ lạy trước ban thờ Phật cầu nguyện rằng "con không mong được giải nhất, con chỉ cầu có được một giải thưởng nhỏ để được trải nghiệm với nghề trong cuộc đời con.

Con nguyện xin ăn chay hai năm để đền lại ơn đức Phật nếu có giải. Và tôi đã được giải nhì, quá sức mong đợi của tôi. Sau đó, tôi ăn chay theo đúng lời nguyện của mình nhưng còn thiếu vài tháng nữa mới đủ hai năm".

Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền nghe vậy liền thốt lên: "Vậy thì Quang Lê phải trả ngay, ăn chay mà nợ là không được".

Quang Lê phân trần: "Thực ra tôi bỏ ăn chay lúc đó là bị xúi dại. Trong hai năm ăn chay, tôi không hề ăn đồ mặn nhưng tự nhiên lần đó đi qua một đám tiệc bị giữ lại và xúi giục nên bỏ mất mấy tháng ăn chay. Giờ thì tôi nghĩ ăn chay cũng được, ăn mặn cũng được, miễn tâm tốt là được".

Ngọc Huyền

Ngọc Huyền vẫn khẳng định: "Không, Quang Lê nhất định phải trả nợ. Riêng vụ ăn chay này tôi sẽ nhắc Quang Lê liên tục để trả nợ ăn chay. Tôi sẽ nhắc Quang Lê mỗi ngày. Ngày nào tôi cũng sẽ gọi điện giục Quang Lê ăn chay đi, còn nợ mấy tháng ăn chay nữa".

Nghệ sĩ Hương Thủy cũng nói: "Tôi cũng bị giống Quang Lê là bị nợ ăn chay quá nhiều. Tôi vẫn chưa thể ăn chay trường được".

Ngọc Huyền chia sẻ: "Thực sự mà nói, việc ăn chay không phải bắt buộc. Ăn chay là tự mình răn mình, tự nhắc nhở mình để từ bi, vui vẻ, sống yêu thương hơn thôi. Tụng kinh không phải Phật nghe mà để tự răn đe mình sống tốt hơn, tự biết sửa sai cho chính mình. Khi nhận được điều đó thì tự mình hạnh phúc trong từng giây phút sống.

Không biết mọi người sao nhưng từ lúc tôi đọc kinh, tu thiền là tôi thấy cái tâm mình tĩnh lặng hơn, bớt nóng giận lại".