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Quang Hải và vợ bất ngờ chuyển khoản 10 triệu đồng cho Lai Châu: Chi tiết nhỏ nhưng khiến nhiều người chú ý

Minh Ánh
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Giữa lúc Lai Châu đang oằn mình khắc phục hậu quả mưa lũ, một khoản ủng hộ 10 triệu đồng từ vợ chồng Quang Hải đã nhận được nhiều thiện cảm. Con số không lớn, nhưng cách hành động đúng lúc lại tạo ra sức lan tỏa đáng kể.

Quang Hải và vợ vừa ủng hộ 100 triệu đồng để chung tay cùng người dân Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ, trong bối cảnh địa phương đang chịu thiệt hại nặng nề sau đợt thiên tai giữa tháng 7/2026. Thông tin được chia sẻ kèm hình ảnh chuyển khoản, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trong những ngày Lai Châu liên tiếp đối mặt với mưa lũ, sạt lở gây thiệt hại nặng nề, nhiều cá nhân, tổ chức đã chung tay hỗ trợ địa phương sớm vượt qua khó khăn. Theo các báo cáo cập nhật, thiệt hại do thiên tai tại tỉnh này ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng, với hàng nghìn ngôi nhà, diện tích hoa màu và hạ tầng bị ảnh hưởng.

Giữa bối cảnh đó, trên trang cá nhân, cầu thủ Nguyễn Quang Hải chia sẻ ảnh chụp màn hình giao dịch khoản chuyển 100 triệu đồng gửi tới Lai Châu với nội dung thể hiện tinh thần sẻ chia cùng bà con vùng thiên tai: "Theo lời kêu gọi của Chính Phủ Nhà Nước, vợ chồng e Hải Huyền xin được sẻ chia cùng đồng bào tỉnh Lai Châu đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ, để khắc phục sau thiên tai. Cầu mong tất cả mọi người đều được bình an".

Ảnh chụp màn hình

Thông tin này tạo hiệu ứng tích cực bởi diễn ra đúng lúc địa phương đang rất cần sự chung tay của cộng đồng. Ngay dưới bài đăng, Quang Hải được nhiều sự hưởng ứng từ cộng đồng mạng. Trong thời gian đang bận rộn cùng đội tuyển để chinh phục cúp vàng, anh vẫn hướng về đồng bào đang gặp khó khăn do thiên tai, đóng góp để sẻ chia với người dân Lai Châu.

Khoản ủng hộ lần này của Quang Hải và bà xã Chu Thanh Huyền với Lai Châu cũng được xem là một trong những động thái nối tiếp tinh thần sẻ chia quen thuộc của cặp đôi. Trong lúc Lai Châu đang bước vào giai đoạn khắc phục hậu quả sau mưa lũ, sự chung tay của các nhà hảo tâm và người dân cả nước vẫn là nguồn động viên quan trọng. Những đóng góp dù lớn hay nhỏ đều góp phần giúp địa phương sớm ổn định đời sống, tái thiết hạ tầng và hỗ trợ người dân vượt qua thời điểm khó khăn này.

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