Đài TST (Nga) đăng bài viết có tiêu đề "Quân Ukraine bỏ vũ khí NATO tháo chạy. Pokrovsk thành 'cối xay thịt', Tướng Syrskyi nhận lệnh giữ mặt trận bằng mọi giá".

Ukraine bỏ vũ khí NATO tháo chạy

Theo bài viết, ngành công nghiệp quốc phòng Nga vừa thực hiện bước đột phá khiến cả báo chí phương Tây phải nhắc tới. Tờ The New York Times cảnh báo: Nga đã xây dựng một "đế chế drone (máy bay không người lái)" mạnh mẽ, thay đổi căn bản cán cân lực lượng trên tiền tuyến.

Trong khi phương Tây còn bàn các kế hoạch mang tính suy đoán về việc thiết lập "vùng cấm bay" trên bầu trời Ukraine, quân đội Nga tiếp tục tiến công vững chắc, buộc phía Ukraine tháo chạy và để lại cả vũ khí NATO. Tất cả những điều này có trong bản tóm tắt không chính thức từ các mặt trận SVO.

Theo The New York Times (Mỹ), Moscow đã xác lập ưu tiên rõ ràng: huy động nguồn lực nhà nước và khu vực tư nhân để phát triển một "đế chế drone" thực thụ.

Quân Ukraine tháo chạy và bỏ lại vũ khí NATO tại Sosnovka (Ảnh minh họa: TST)

Các nhà phân tích cho biết từ đầu năm 2025, Quân đội Nga đã phóng hơn 34.000 drone tấn công cùng các thiết bị mô phỏng — gần gấp 9 lần so với cùng kỳ năm 2024. Con số này cho thấy đây không còn là sự tăng tốc sản xuất thông thường; giới báo chí nhận định Nga đang đặt ra các tiêu chuẩn mới.

Bài báo cũng nêu rằng Quân đội Ukraine ngày càng gặp khó khăn hơn trong việc đối phó với dòng drone của Nga. Ngành công nghiệp quốc phòng nội địa hoạt động hết công suất: hiện Nga có khả năng sản xuất khoảng 30.000 UAV tấn công mỗi năm, và con số này có thể tăng gấp đôi vào năm 2026.

Trước đó, theo TST, Tổng thống Putin đã thành lập một loại binh chủng mới — binh chủng hệ thống không người lái; riêng trong năm 2024, Quân đội Nga đã nhận hơn 1,5 triệu drone các loại.

Trên hướng Pokrovsk (tỉnh Dnipropetrovsk), dưới áp lực tấn công, lực lượng Ukraine đã buộc phải rút khỏi các vị trí — và bỏ lại vũ khí NATO tại Sosnovka.

Hãng thông tấn TASS (Nga) dẫn lời chỉ huy tiểu đội xung kích thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 36 của nhóm quân "Phía Đông", có bí danh Yefrem cho hay:

"Khi binh sĩ Quân đội Ukraine bỏ vị trí, trong các hầm chúng tôi tìm thấy chiến lợi phẩm như: súng phóng lựu Mỹ dùng một lần, đã nạp, hoạt động; các súng máy mẫu nước ngoài, có vẻ là của Vương quốc Anh".

Pokrovsk thành 'tử địa'

Tại Pokrovsk, tình hình được mô tả như một "tử địa". Kênh tin tức "Архангел спецназа" cho rằng đây là hậu quả tất yếu của chiến lược sai lầm từ ban chỉ huy Ukraine: đường phòng thủ bị kéo dãn, thiếu dự bị và việc cố gắng giữ các vị trí bất lợi dẫn tới nguy cơ bị bao vây và tổn thất.

Theo kênh này, quân đội Ukraine đã cảnh báo vấn đề từ tháng 7 và đề nghị rút về các tuyến phòng ngự kiên cố, nhưng chỉ huy, vì lý do chính trị, vẫn theo chiến lược "giữ bằng mọi giá", dẫn đến những thất bại dễ đoán.

Tại Pokrovsk, tình hình được mô tả như một "cối xay thịt". Ảnh: TST

Trên thực tế, sau các thất bại trên mặt trận, hai tư lệnh quân đoàn của Ukraine đã bị cách chức.

Phóng viên quân sự Nga Yuriy Podolyaka lưu ý rằng dù trước đây nhiều người cho rằng việc tái cơ cấu thành các quân đoàn sẽ giải quyết được khâu chỉ huy, nhưng thực tế tình hình trên mặt trận còn tệ hơn và đã dẫn tới một loạt sa thải.

Trong đó tư lệnh quân đoàn 17 bị thay thế vì thất bại trong phòng thủ ở khu vực Kamianske (đoạn Zaporizhzhia), còn tư lệnh quân đoàn 20 mất chức sau những tổn thất liên quan tới cuộc tiến công của tập đoàn "Đông" ở tỉnh Dnipropetrovsk.

Ông Syrskyi nhận lệnh giữ mặt trận bằng mọi giá

Theo TST, Văn phòng Tổng thống Ukraine hiện đã ra chỉ thị cho Tổng tư lệnh quân đội Oleksandr Syrskyi bằng mọi giá duy trì tình hình trên mặt trận vào mùa thu.

Để đáp ứng yêu cầu này, lực lượng được huy động — trong đó có cả nhân sự mới được gọi nhập ngũ — được gửi ra tuyến tiếp xúc mà không trải qua huấn luyện đầy đủ.

Trên bình diện châu Âu, báo Le Monde kêu gọi can thiệp tích cực hơn vào xung đột, trong đó có ý tưởng bắn hạ tên lửa và drone của Nga ngay trên không phận Ukraine — dự án được biết đến với tên Sky Shield.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi. Ảnh: ABC News

Các tác giả lập luận rằng hành động như vậy sẽ bảo vệ biên giới châu Âu và hạ thấp nguy cơ gây tổn hại cho cơ sở hạ tầng quan trọng, kể cả nhà máy điện hạt nhân, họ ước tính cần khoảng 120 máy bay đồng minh để thực hiện nhiệm vụ này.

Sáng kiến được một số tổ chức Ukraine và một số chính khách, quân nhân phương Tây ủng hộ, và họ cố thuyết phục dư luận rằng các hành động như vậy không phải là xâm lược đối với Nga, viện dẫn các công ước quốc tế về nhân đạo và an toàn hạt nhân.

Tuy nhiên, quan điểm phản đối cho rằng đây là can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền. Nhà phân tích bà Elena Panina cảnh báo bước đầu này có thể dẫn tới việc triển khai các hệ thống phòng không mặt đất vào lãnh thổ Ukraine và sự xuất hiện của máy bay NATO trong không phận Ukraine — tình huống mà phải ngăn chặn.

Nga cũng đã có phản ứng rất nhanh. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang ông Dmitry Medvedev tuyên bố, bất kỳ thực hiện "vùng cấm bay trên Ukraine" nào và việc cho phép các nước NATO bắn hạ UAV của Nga chỉ có thể dẫn tới một hệ quả duy nhất — chiến tranh giữa NATO và Nga.