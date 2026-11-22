Có phải máy giặt khiến vải quần jean nhanh bạc màu, co rút, và giặt tay mới là cách bảo quản tốt nhất?

Quần jean là trang phục gần như không thể thiếu trong tủ đồ của nhiều người. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn nên giặt nó bằng máy giặt cho tiện lợi hay giặt tay để giữ màu, giữ dáng và giúp quần bền hơn. Có ý kiến cho rằng máy giặt khiến vải nhanh bạc màu, co rút, trong khi giặt tay mới là cách bảo quản tốt nhất. Vậy điều này có đúng?

Thực tế, quần jean hoàn toàn có thể giặt bằng máy mà không đáng lo ngại nếu thực hiện đúng cách. Giặt tay có ưu điểm là nhẹ nhàng hơn, đặc biệt với những loại jean đặc biệt hoặc có chi tiết trang trí, nhưng không phải lúc nào cũng cần thiết. Điều quan trọng hơn là cách giặt, nhiệt độ nước, chất tẩy rửa và phương pháp phơi khô.

Giặt máy có khiến quần jean nhanh hỏng?

Loại quần này được làm chủ yếu từ sợi cotton dệt chéo (denim), có kết cấu tương đối bền chắc. Một số loại còn pha thêm elastane hoặc spandex để tăng độ co giãn, tạo cảm giác thoải mái khi mặc.

Nhờ đặc tính bền, quần jean có thể chịu được quá trình giặt máy thông thường. Tuy nhiên, trong lồng giặt, quần áo liên tục chuyển động, cọ xát với nhau và với thành lồng giặt. Nếu giặt ở chế độ mạnh, dùng nước nóng hoặc chất tẩy rửa quá mạnh, quần có thể nhanh bạc màu, mất dáng và sờn vải.

Nhờ đặc tính bền, quần jean có thể chịu được quá trình giặt máy thông thường.

Đặc biệt, những chiếc quần màu xanh đậm, đen hoặc có màu nhuộm đặc biệt thường dễ nhận thấy tình trạng phai màu hơn. Khi giặt chung với quần áo sáng màu, thuốc nhuộm từ quần jean cũng có thể lem sang các món đồ khác.

Nhiệt độ nước là yếu tố đáng chú ý. Nước nóng làm tăng nguy cơ co rút của sợi vải và khiến màu nhuộm mất đi nhanh hơn. Quá trình vắt với tốc độ cao cũng có thể tạo thêm áp lực cơ học lên đường may, bề mặt vải và các chi tiết trang trí.

Tuy nhiên, không nên vì những nguy cơ này mà kết luận máy giặt không phù hợp với quần jean. Theo hướng dẫn chăm sóc denim của Levi’s, người dùng hoàn toàn có thể giặt máy , miễn là lộn trái quần, kéo khóa, sử dụng nước lạnh và chọn chế độ giặt nhẹ.

Khi nào nên giặt tay quần jean?

Giặt tay có ưu điểm là người dùng chủ động kiểm soát lực tác động lên vải, thời gian ngâm và khu vực cần làm sạch. Đây là lựa chọn phù hợp với một số loại quần jean cần được chăm sóc đặc biệt.

Chẳng hạn, quần raw denim (denim thô) là loại vải chưa qua công đoạn giặt xử lý sau nhuộm, thường giữ màu đậm và có khả năng tạo ra những vệt phai màu riêng theo quá trình sử dụng. Với loại này, giặt tay bằng nước lạnh và chất giặt dịu nhẹ giúp hạn chế tác động mạnh lên bề mặt vải, giữ được phom dáng và đặc tính nguyên bản.

Những chiếc jeans có đính đá, thêu cầu kỳ, phủ sáp, phủ màu hoặc gắn nhiều phụ kiện cũng nên được giặt tay nếu nhãn hướng dẫn của nhà sản xuất yêu cầu. Chuyển động mạnh trong máy giặt có thể khiến phụ kiện bong tróc, chỉ thêu bung hoặc lớp phủ bề mặt bị hư hại.

Ngoài ra, nếu quần chỉ bị một vết bẩn nhỏ, người dùng không nhất thiết phải giặt cả chiếc. Có thể dùng khăn ẩm, một ít xà phòng dịu nhẹ hoặc bàn chải mềm để xử lý riêng vùng bẩn. Cách này vừa tiết kiệm nước, vừa giảm số lần quần phải trải qua quá trình giặt.

Levi’s cũng khuyến nghị giặt tay đối với denim thô, sử dụng nước lạnh, chất làm sạch dịu nhẹ, không vắt xoắn mạnh và phơi tự nhiên.

Hướng dẫn giặt máy quần jean đúng cách

Với những chiếc jean mặc hằng ngày, không có chi tiết trang trí cầu kỳ, giặt máy là lựa chọn tiện lợi và hoàn toàn phù hợp. Để hạn chế bạc màu, co rút và biến dạng, người dùng nên thực hiện một số bước sau:

- Lộn trái quần trước khi giặt: Đây là thao tác đơn giản nhưng rất quan trọng. Khi lộn trái, mặt ngoài của quần ít tiếp xúc trực tiếp với các trang phục khác, thành lồng giặt và chất tẩy rửa, nhờ đó hạn chế ma sát và phai màu.

- Kéo khóa, cài cúc: Việc đóng khóa kéo và cài cúc giúp quần giữ phom tốt hơn, đồng thời hạn chế khóa kim loại mắc vào những trang phục khác trong lồng giặt.

- Phân loại quần áo: Không nên giặt quần jean xanh đậm hoặc đen chung với quần áo trắng, sáng màu, đặc biệt là những chiếc quần mới mua. Trong vài lần giặt đầu tiên, thuốc nhuộm dư có thể thôi ra nước và làm lem màu sang quần áo khác.

- Chọn nước lạnh và chế độ giặt nhẹ: Nên sử dụng chế độ giặt dành cho đồ mỏng hoặc chế độ giặt nhẹ (Delicate), tránh các chương trình giặt mạnh kéo dài. Nước lạnh giúp hạn chế nguy cơ co rút và phai màu.

- Sử dụng chất giặt tẩy dịu nhẹ: Nên chọn nước giặt thông thường hoặc loại dành cho quần áo tối màu. Không nên lạm dụng chất tẩy trắng vì có thể làm biến đổi màu sắc và ảnh hưởng đến chất lượng sợi vải.

Ngoài ra, không nên nhồi nhét quá nhiều quần áo vào máy giặt. Lồng giặt quá tải khiến quần jean khó được làm sạch đồng đều, đồng thời tăng ma sát giữa các món đồ.

Giặt xong nên phơi quần jean thế nào?

Một sai lầm khá phổ biến là cho rằng quần jean càng được phơi dưới nắng gắt thì càng nhanh khô và sạch khuẩn. Thực tế, ánh nắng trực tiếp trong thời gian dài có thể khiến màu vải phai nhanh hơn, đặc biệt với quần xanh đậm và đen.

Sau khi giặt, nên giũ nhẹ quần để các nếp gấp được duỗi ra, chỉnh lại phần cạp, ống và đường may rồi treo lên móc hoặc phơi trên dây. Tốt nhất nên lộn trái quần và chọn nơi thoáng gió, có bóng râm để làm khô tự nhiên.

Cũng nên hạn chế sử dụng máy sấy ở nhiệt độ cao. Nhiệt độ lớn có thể làm quần co rút, ảnh hưởng đến độ đàn hồi của những loại quần jean pha sợi co giãn. Nếu bắt buộc phải dùng máy sấy, hãy kiểm tra nhãn hướng dẫn và chọn chế độ nhiệt thấp phù hợp.

Theo hướng dẫn chăm sóc denim của Levi’s, phơi tự nhiên là phương pháp được khuyến nghị để giữ màu sắc, phom dáng và kéo dài tuổi thọ của quần.

Bao lâu nên giặt quần jean một lần?

Không giống đồ lót, áo phông hoặc trang phục tiếp xúc trực tiếp với mồ hôi nhiều, quần jean không nhất thiết phải giặt sau mỗi lần mặc.

Giặt quá thường xuyên khiến màu vải nhanh phai, mất dần phom dáng ban đầu.

Giặt quá thường xuyên không chỉ làm tăng ma sát và khiến màu vải nhanh phai mà còn khiến quần mất dần phom dáng ban đầu. Vì vậy, nếu quần chưa bẩn, không có mùi khó chịu và người mặc không hoạt động khiến cơ thể đổ nhiều mồ hôi, có thể tiếp tục sử dụng thêm vài lần trước khi giặt.

Theo khuyến nghị chăm sóc sản phẩm của Levi’s, khoảng 10 lần mặc là một mốc tham khảo để giặt quần jean, thay vì giặt sau mỗi lần sử dụng. Tuy nhiên, đây không phải quy tắc cứng nhắc. Nếu quần dính bẩn, có mùi hoặc mặc trong điều kiện nóng ẩm, nhiều mồ hôi, người dùng nên giặt sớm hơn.

Giữa các lần giặt, có thể treo quần ở nơi thoáng khí để loại bỏ mùi ẩm và giúp vải khô thoáng. Nếu chỉ có một vài vết bẩn nhỏ, hãy làm sạch cục bộ thay vì đưa cả chiếc quần vào máy giặt.