Quán hủ tiếu nằm trong biệt thự ở TP.HCM: Giá 30.000 đồng/bát, chỉ bán đúng 4 tiếng nhưng gần 30 năm vẫn đông khách

Giữa khuôn viên một căn biệt thự khang trang ở TP.HCM là quán hủ tiếu Nam Vang đã gắn bó gần 30 năm với người dân địa phương. Không chỉ gây tò mò bởi không gian khác lạ, quán còn khiến nhiều thực khách bất ngờ khi một tô hủ tiếu đầy ắp topping chỉ có giá 30.000 đồng và mỗi ngày chỉ mở bán đúng 4 tiếng.

Câu chuyện những hàng quán mở bán "vì đam mê" dường như chưa bao giờ hết sức hút với cộng đồng mạng. Từ quán bò kho nằm trong biệt thự trên đường Lê Duy Nhuận (TP.HCM) hay quán phở Bát Đàn (Hà Nội) mỗi năm đều nghỉ ít nhất một tháng để chủ quán đi du lịch, những địa chỉ "độc lạ" này luôn khiến thực khách thích thú. Mới đây, cư dân mạng tiếp tục truyền tai nhau về một quán hủ tiếu nằm trong khuôn viên biệt thự ở con hẻm trên đường Lê Trọng Tấn (phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM).

Không gian "độc nhất" của quán hủ tiếu

Khác với những quán hủ tiếu bình dân thường thấy, hủ tiếu bà Tư gây ấn tượng ngay từ không gian. Trước đây, quán chỉ bán trên vỉa hè đầu hẻm. Tuy nhiên, sau khi chuyển vào căn biệt thự mới xây của gia đình, nhiều thực khách không khỏi bất ngờ trước quy mô và vẻ bề thế của nơi này.

Quán được bố trí trong khuôn viên một căn biệt thự khang trang với khoảng sân rộng, đủ chỗ để hàng chục chiếc xe máy nhưng vẫn chưa kín. Khu bếp và tủ kính đựng nguyên liệu được đặt ngay bên cổng chính, còn khách sẽ ngồi dùng bữa ở những bộ bàn ghế kê ngoài sân, trong chòi sân vườn hoặc dọc lối đi bên hông căn biệt thự màu trắng.

Hủ tiếu bà Tư gây ấn tượng ngay từ không gian trong sân biệt thự

Chủ quán là bà Phan Thị Thu Hương cho biết quán hủ tiếu đã gần 30 năm tuổi. Trước đây, bà bán trên vỉa hè đường Lê Trọng Tấn. Đến năm ngoái, sau khi hoàn thiện căn biệt thự, bà quyết định chuyển quán về bán ngay tại nhà.

Là người địa phương, bà Hương từng làm đủ nghề để mưu sinh như làm vườn, nuôi lợn, nấu rượu... Công việc quanh năm vất vả nhưng thu nhập vẫn không dư dả. Sau đó, bà chuyển sang buôn bán lặt vặt và đến gần 30 tuổi mới bắt đầu nấu hủ tiếu, đẩy xe ra vỉa hè bán.

Quán được bố trí trong khuôn viên một căn biệt thự khang trang với khoảng sân rộng rãi, đủ chỗ để hàng chục chiếc xe máy nhưng vẫn chưa kín

Bà Hương bộc bạch, những ngày đầu bán hủ tiếu, bà nấu hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm của bản thân chứ không học nghề từ ai. Trong quá trình bán, bà lắng nghe góp ý của thực khách để điều chỉnh cách nêm nếm cho phù hợp. Nhờ đó, quán ngày càng đông khách, có thời điểm người mua phải xếp hàng chờ mới đến lượt.

Khi chuyển quán từ ngoài đường vào khuôn viên biệt thự, bà Hương không những không mất khách mà còn đón thêm nhiều thực khách mới. Bên cạnh lượng khách quen nhiều năm, không ít người tìm đến chỉ để trải nghiệm cảm giác ăn hủ tiếu trong một căn biệt thự sang trọng.

Quán của bà Hương ngày càng đông khách, có khi phải xếp hàng chờ tới lượt

Chỉ bán 4 giờ mỗi ngày

Quán phục vụ hủ tiếu Nam Vang với nước dùng được ninh nhiều giờ từ xương ống, củ cải, cà rốt cùng các nguyên liệu khác, tạo vị ngọt thanh và đậm đà.

Một tô hủ tiếu đầy đủ gồm lòng, tôm tươi, thịt luộc vừa chín tới, gan, da lợn, giò viên, trứng cút và cả miếng tóp mỡ giòn rụm. Ngoài hủ tiếu, thực khách có thể chọn sợi mì, miến hoặc bún tùy sở thích. Khi thưởng thức, món ăn nổi bật với vị ngọt tự nhiên từ xương, tôm và thịt, hòa cùng hương thơm của tỏi phi, da lợn và tóp mỡ.

Hủ tiếu Nam Vang của quán có nước dùng được ninh nhiều giờ từ xương ống, củ cải, cà rốt cùng các nguyên liệu khác, tạo vị ngọt thanh và đậm đà.

Dù nằm trong khuôn viên một căn biệt thự bề thế, giá bán tại đây vẫn rất bình dân. Một tô hủ tiếu đầy đủ chỉ có giá 30.000 đồng, còn tô thêm xương ống cũng chỉ 40.000 đồng.

Để kịp phục vụ khách từ 6 giờ sáng, bà Hương đều thức dậy từ 3 giờ để đi chợ, lựa chọn nguyên liệu tươi rồi về sơ chế, nấu nướng. Hiện nay, dù nhiều khách mong muốn quán mở bán cả ngày, bà chỉ phục vụ trong 4 giờ, từ 6h đến 10h sáng. Khoảng thời gian còn lại, bà dành để nghỉ ngơi và chuẩn bị nước dùng cho ngày hôm sau.

Một tô hủ tiếu đầy đủ chỉ có giá 30.000 đồng, còn tô thêm xương ống cũng chỉ 40.000 đồng.

Bà Hương cho biết trước đây công việc buôn bán rất vất vả. Nay tuổi đã cao, sức khỏe không còn dồi dào nên bà chỉ mở quán trong thời gian ngắn mỗi ngày để có thời gian nghỉ ngơi. Dù nhiều người khuyên nên nghỉ bán vì các con đều đã trưởng thành, có công việc và cuộc sống ổn định, bà vẫn quyết định duy trì quán ăn đã gắn bó gần 30 năm. Theo bà, việc buôn bán không chỉ là kế sinh nhai mà còn là niềm vui mỗi ngày, giúp bà được lao động, gặp gỡ và trò chuyện với thực khách nên luôn cảm thấy vui vẻ, khỏe khoắn hơn.

Ảnh: Google Review, Khải khai phá