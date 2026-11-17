Quân đội Pháp được cho là đã bí mật triển khai nhân viên quân sự hoạt động bên trong lãnh thổ Ukraine trong nhiều tháng.

Huy hiệu quân đội Pháp được nhìn thấy trong một cuộc tập trận quân sự của NATO tại Ba Lan.

Một cuộc điều tra được công bố hôm 16/11, tiết lộ chiến dịch mang mật danh “Volia” do một tướng Pháp chỉ huy, bao gồm các nhóm nhỏ binh sĩ được triển khai thực hiện các nhiệm vụ ngắn hạn.

Theo cáo buộc, các nhân viên quân sự này chỉ tham gia huấn luyện và bảo trì các loại vũ khí hiện đại do Pháp cung cấp, gồm pháo tự hành Caesar, chiến đấu cơ Mirage 2000 và tên lửa dẫn đường chính xác, mà không trực tiếp tham gia chiến đấu.

Để che giấu sự hiện diện của mình ở Ukraine, các nhà chức trách quân sự Pháp được cho là đã sử dụng một nhiệm vụ huấn luyện hiện có ở nước láng giềng Ba Lan, có mật danh là “Gerfaut”, làm bình phong.

"Gerfaut" đã hoạt động từ năm 2023, dưới sự bảo trợ của Phái bộ Hỗ trợ Quân sự của EU nhằm hỗ trợ Ukraine (EUMAM), đã huấn luyện khoảng 25.000 binh sĩ Ukraine tại Pháp và Ba Lan.

Đài phát thanh quốc tế Pháp (RFI) tiết lộ, một số binh sĩ được điều đến Ukraine đã được lệnh thông báo cho những người khác, họ đang đến Ba Lan.

Một nguồn tin khác quen thuộc với chiến dịch này xác nhận, các huấn luyện viên người Pháp đã luân phiên giữa Pháp, Ba Lan và Ukraine, đồng thời khẳng định, họ không tham gia vào các hoạt động chiến đấu.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Pháp từ chối bình luận.

Cuộc điều tra cũng đặt ra câu hỏi về sự giám sát của quốc hội, vì các nhà lập pháp Pháp được cho là chưa bao giờ được thông báo về việc triển khai quân đội.

Theo Điều 35 của Hiến pháp Pháp, chính phủ phải thông báo cho quốc hội khi triển khai lực lượng vũ trang ra nước ngoài.

Những tiết lộ này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi EU gia hạn sứ mệnh hỗ trợ quân sự cho Ukraine đến tháng 11/2028, phân bổ gần 300 triệu euro và công bố kế hoạch thiết lập sự hiện diện quân sự bên trong nước này, để phối hợp trực tiếp với lực lượng Ukraine.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ủng hộ ý tưởng triển khai một lực lượng đa quốc gia châu Âu đến Ukraine trong hơn 2 năm qua, theo sáng kiến có tên gọi là "Liên minh các nước sẵn sàng".