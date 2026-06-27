Quân đội Nga cần bao lâu để hồi phục sau cuộc chiến với Ukraine?

Cuộc chiến ở Ukraine nay đã bước sang năm thứ 5, theo ghi nhận đang đạt đến một bước ngoặt khác.

Theo Tạp chí Foreign Affairs (FA), chiến lược của Ukraine nhằm làm cho cuộc chiến trở nên vô nghĩa đối với Nga đang phát huy hiệu quả. Họ lưu ý rằng tương lai của an ninh châu Âu phụ thuộc vào nhiều yếu tố hơn là chỉ kết quả cuộc chiến này. Ngay cả khi thất bại, Nga vẫn sẽ là mối đe dọa chính đối với châu Âu trong nhiều năm tới.

"Bất chấp tình trạng kinh tế trì trệ và tình hình nhân khẩu học không thuận lợi, Nga vẫn là một cường quốc có khả năng phá vỡ cấu trúc an ninh của Cựu lục địa và đầu tư vào đó. Hơn nữa, vấn đề tái thiết Quân đội Nga sau chiến tranh không phải là liệu có nên hay không, mà là khi nào", tờ FA nhấn mạnh.

Mở rộng lập luận này, bài báo lưu ý các chiến lược gia và nhà phân tích quốc phòng không đồng tình về mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa trong tương lai do Lực lượng vũ trang Nga gây ra và tốc độ leo thang.

Một số lo ngại về việc Nga sẽ có khả năng tiếp tục phát động chiến tranh ngay sau khi xung đột Ukraine kết thúc. Những người khác tin rằng có thể mất nhiều năm để xây dựng lại lực lượng vũ trang đã suy yếu.

Nhiều chuyên gia lập luận tổn thất về nhân lực và trang thiết bị đã làm suy yếu Lực lượng vũ trang Nga và một đội quân không có khả năng đạt được thành công đáng kể ở Ukraine chẳng thể gây ra mối đe dọa cho châu Âu.

"Dựa trên xu hướng hiện tại, Nga sẽ tái thiết quân đội của mình đến mức đủ mạnh để gây ra mối đe dọa nghiêm trọng sớm hơn so với dự đoán của các nhà phân tích vào năm 2022.

Quá trình này có thể mất từ 5 đến 7 năm và ngay sau khi cuộc xung đột hiện tại kết thúc, Nga sẽ đủ khả năng sử dụng vũ lực để đe dọa các thành viên NATO hoặc Ukraine ở quy mô hạn chế hơn", tờ FA nhấn mạnh.

Quân đội Nga sẽ được tái thiết một cách nhanh chóng.

Các nhà phân tích cho rằng ngay cả khi quá trình phục hồi hoàn toàn mất thêm vài năm nữa, thì thời gian đó vẫn còn ngắn so với tiêu chuẩn lập kế hoạch quốc phòng. Nga sẽ triển khai lực lượng lớn hơn, với nhiều máy bay không người lái, khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương và nhân lực hơn so với trước chiến tranh.

Dự kiến Nga sẽ tiếp tục ưu tiên chi tiêu quốc phòng và duy trì mức sản xuất cao. Nhưng con đường phục hồi sẽ không dễ dàng. Trong lịch sử, sự phát triển của Quân đội Nga luôn gắn liền với những thỏa hiệp, các dự án quá tham vọng, nguồn lực không đủ và khả năng thực thi kém. Đó thường là một quá trình mà hai bước tiến lên lại theo sau một bước lùi lại.

Kết luận, tác giả bài viết cảnh báo trong khi Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu đang tập trung vào việc đảm bảo sự thành công của Ukraine, họ cũng phải xem xét hậu quả của cuộc chiến này và bắt đầu chuẩn bị cho những thách thức dài hạn do Nga gây ra.

Lực lượng quân sự Nga sẽ vẫn đủ mạnh để đe dọa các quốc gia thành viên NATO và làm suy yếu sự đoàn kết của liên minh, đặc biệt nếu sự hỗ trợ liên tục từ Mỹ bị đặt dấu hỏi.

"Lực lượng NATO vẫn vượt trội hơn Quân đội Nga, nhưng họ vẫn chưa thích nghi được với một số thay đổi này, điều có thể dẫn đến tổn thất nặng nề trong giai đoạn đầu của một cuộc chiến tranh tương lai", tờ FA cảnh báo.