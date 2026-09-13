'Quân đội Israel sẽ sụp đổ rất nhanh nếu thiếu Mỹ'

Tướng Vahidi cho biết Quân đội Israel sẽ sụp đổ trong thời gian rất nhanh nếu không có sự hậu thuẫn của Mỹ.

Tướng Vahidi trong cuộc họp với Thiếu tướng Amir Hatami.

Phát biểu tại cuộc họp chung với Tư lệnh Quân đội, Thiếu tướng Amir Hatami, ở Tehran hôm 12/9, Tướng Vahidi, chỉ huy trưởng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), nhấn mạnh Quân đội Israel đang phải phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ.

Hãng Mehr News dẫn lời chỉ huy của IRGC, cho biết kẻ thù đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong việc đánh giá khả năng của quân đội Iran, đồng thời khẳng định Lực lượng vũ trang Iran đã thể hiện xuất sắc về mặt quân sự khi đối đầu với kẻ thù là Mỹ và Israel trong hai cuộc chiến gần đây do Mỹ và Israel phát động.

Để tưởng nhớ tên tuổi và ký ức của các liệt sĩ trong các cuộc chiến tranh gần đây do Mỹ và Israel tiến hành chống lại Iran, đặc biệt là các liệt sĩ quân đội, bao gồm liệt sĩ Chuẩn tướng Abdolrahim Mousavi và liệt sĩ Thiếu tướng Aziz Nasirzadeh, chỉ huy IRGC đã nêu bật những thành tựu nổi bật đạt được trong các cuộc chiến tranh do Mỹ áp đặt gần đây.

"Sự đoàn kết và tình hữu nghị dân tộc là thành tựu lớn nhất khi đối mặt với xung đột quân sự và những mối đe dọa gần đây từ kẻ thù.

Trong lĩnh vực quân sự cũng như các lĩnh vực khác, chúng ta đang chứng kiến sự đoàn kết chưa từng có giữa tất cả các lực lượng quân đội và thực thi pháp luật, cùng với sự phối hợp tình báo và tác chiến chưa từng có tiền lệ, tất cả đều là những yếu tố then chốt góp phần vào chiến thắng", Tướng Vahidi nhấn mạnh.

Người Mỹ đã gặp phải rào cản to lớn về niềm tin và quyết tâm của người Iran, ông Ahmad Vahidi cho biết thêm:

"Lực lượng quân đội và an ninh Iran đã thể hiện sự đoàn kết và phối hợp chưa từng có trong cuộc chiến gần đây, trong khi Quân đội và IRGC, với tư cách là hai lực lượng chống Mỹ chủ yếu, đã giáng một đòn mạnh vào cái mà ông gọi là "các thế lực khủng bố"".

Về phần mình, Tư lệnh Quân đội Iran, Thiếu tướng Amir Hatami, đã chỉ ra sức mạnh vượt trội của lực lượng quân đội Iran cuộc chiến chống lại Mỹ và Israel. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ không thỏa hiệp về lợi ích quốc gia của mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào".

Tướng Hatami cho biết sự phối hợp và tương tác giữa Quân đội và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo là trụ cột chính của an ninh quốc gia, đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Iran sẽ vấp phải phản ứng nhanh chóng, thống nhất, thông minh và mạnh mẽ.

Cũng theo Tướng Hatami, trong hơn 4 thập kỷ qua, Lực lượng IRGC luôn đóng vai trò trụ cột chính trong sức mạnh quốc gia, an ninh và khả năng răn đe của Cộng hòa Hồi giáo Iran.

"Dựa trên niềm tin, kinh nghiệm và năng lực chiến lược của mình, lực lượng này đã vững vàng ở tuyến đầu bảo vệ nền độc lập và an ninh của đất nước", ông Hatami nói.

Ông đồng thời cho biết thêm, kẻ thù nhận thức rõ IRGC là hiện thân của quyết tâm và sức mạnh phòng thủ của dân tộc Iran, là trở ngại lớn đối với việc thực hiện các mục tiêu của chúng.

Các chỉ huy cấp cao của Quân đội và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã tổ chức một cuộc họp cấp chuyên gia tại Tehran vào hôm 12/9, để xem xét những diễn biến mới nhất trên chiến trường.

Trong cuộc họp, các quan chức quân sự cấp cao của Iran cho biết năng lực quân sự của nước này vượt xa những gì kẻ thù dự đoán.



