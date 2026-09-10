Đứng từ ngọn núi Hermon của Syria, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố sắp đánh bại Iran

Khi đứng trên đỉnh núi Hermon thuộc lãnh thổ Syria, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, Israel sắp đánh bại Iran.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thăm các binh sĩ đóng quân trên đỉnh núi Hermon, ngày 9/9/2026.

Ngày 9/9, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã có chuyến thăm các binh sĩ Israel đóng quân trên đỉnh núi Hermon thuộc lãnh thổ Syria, mà Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã chiếm giữ, sau sự sụp đổ của chính phủ Bashar al-Assad.

Chuyến thăm còn có Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz và Phó Tham mưu trưởng IDF, Thiếu tướng Tamir Yadai.

"Syria ở ngay đây, Lebanon ngay đó, Cao nguyên Golan của Syria cũng ngay đó”, ông Netanyahu nói, và khẳng định, Israel hiện đang thực thi “quyền kiểm soát tuyệt đối chưa từng thấy trước đây” đối với khu vực xung quanh.

“Từ những đỉnh cao này, vẫn còn nhiều việc phải làm: Nhiệm vụ chính là đánh bại Iran. Israel đang rất gần mục tiêu đó.

Chúng ta biết, toàn bộ trục này cuối cùng sẽ sụp đổ. Chúng ta cam kết thực hiện điều này, và sẽ làm được”, ông Netanyahu nói khi đang đứng trên ngọn núi Hermon của Syria.





Syria lên án chuyến thăm của Thủ tướng Netanyahu là một "hành động xâm nhập bất hợp pháp" vào lãnh thổ của mình.

Bộ Ngoại giao Syria gọi chuyến đi này là "khiêu khích", và là "sự vi phạm trắng trợn" chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và luật pháp quốc tế của Syria.

Syria đồng thời kêu gọi Liên Hợp Quốc (LHQ) và các bên quốc tế khác gây sức ép buộc Israel chấm dứt hành động xâm phạm.

Israel đã chiếm giữ núi Hermon - phần lãnh thổ Syria - và các vị trí khác bên trong vùng đệm do LHQ giám sát vào tháng 12/2024, sau khi chính phủ ông Assad sụp đổ.

Ban đầu, Israel mô tả việc triển khai này là tạm thời, nhưng kể từ đó đã củng cố sự hiện diện của mình.

Trong chuyến thăm hôm 9/9, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết, quân đội Israel "không di chuyển khỏi vùng an ninh".

Một ủy ban của LHQ chỉ 1 ngày trước đó đã cảnh báo, hoạt động quân sự của Israel bên trong Syria đã trở nên “ngày càng bền vững và ăn sâu”.

LHQ mô tả sự hiện diện của Israel là “sự chiếm đóng hiếu chiến”, và lưu ý một số hành động chống lại thường dân Syria có thể cấu thành tội ác chiến tranh.

Israel đã bác bỏ những cảnh báo này của LHQ, khẳng định họ không có tham vọng lãnh thổ nào ở Syria, chỉ duy trì vùng đệm vì mục đích an ninh.

Việc Thủ tướng Netanyahu tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự ở Syria và miền Nam Lebanon cũng khiến ông mâu thuẫn với Mỹ.

Vào tháng 7, Tổng thống Donald Trump được cho là đã thúc giục nhà lãnh đạo Israel rút quân khỏi cả hai nước.

Theo RT



