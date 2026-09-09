Israel không kích Lebanon, hàng chục thường dân thiệt mạng

Ngày 8/9, RT đưa tin, hàng chục thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel ở miền Nam Lebanon cuối tuần qua.

Phóng viên Steve Sweeney đưa tin từ khu vực Nabatieh của Lebanon, ngày 8/9/2026.

Các cuộc tấn công của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vào nước láng giềng vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, có hiệu lực từ cuối tháng 6/2026.

Theo chính quyền Lebanon, hơn 4.000 người đã thiệt mạng và hơn 12.000 người bị thương, do IDF gây ra kể từ tháng 3/2026.

Ngày 8/9, trong báo cáo từ khu vực Nabatieh của Lebanon, phóng viên Steve Sweeney cho biết, 1 em bé và 2 thiếu niên nằm trong số 22 người thiệt mạng trong một "cuộc tấn công đẫm máu" của IDF từ tối 4/9 đến rạng sáng 7/9.

Bộ Y tế Lebanon sau đó đã công bố số liệu cập nhật, cho biết, 27 thường dân đã thiệt mạng và 69 người khác bị thương trong khoảng thời gian này.

Mặc dù Israel tuyên bố đang nhắm vào các mục tiêu có liên hệ với nhóm vũ trang Hezbollah trong khu vực, nhưng trên thực tế, họ đã tấn công một công viên giải trí dành cho trẻ em, một bệnh viện và một tòa nhà dân cư, khiến tòa nhà này bị san bằng hoàn toàn, Sweeney cho biết.

Phóng viên RT nói thêm, chủ nhân của ngôi nhà bị phá hủy đã kể với ông rằng: “Lệnh sơ tán đã được IDF ban hành cho tòa nhà này vào rạng sáng 7/9… ông ấy được người thân gọi điện và đã sơ tán vào khoảng 3h sáng. Và chỉ vài phút sau, quân Israel tấn công”.

Việc IDF tăng cường các cuộc tấn công diễn ra trước thềm vòng đàm phán hòa bình tiếp theo giữa Tây Jerusalem và Lebanon, dự kiến diễn ra vào ngày 15 và 16/9.



