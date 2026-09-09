ASEAN xếp trên Trung Quốc trong mắt doanh nghiệp châu Âu: Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á

Các công ty châu Âu vẫn duy trì tham vọng mạnh mẽ trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh tại Đông Nam Á.

Trang THEPHILBIZNEWS (Philippines) ngày 9/9 đưa tin, theo Khảo sát Tâm lý Kinh doanh EU-ASEAN năm 2026, các doanh nghiệp châu Âu ngày càng hướng đến ASEAN để tìm kiếm sự tăng trưởng, thương mại và đầu tư, với 78% đại diện doanh nghiệp EU được khảo sát kỳ vọng thương mại và đầu tư trong khu vực sẽ tăng trong 5 năm tới.

Tòa nhà Berlaymont - trụ sở của Ủy ban châu Âu (EC) - tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THEPHILBIZNEWS

Cuộc khảo sát do Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN (EU-ABC) thực hiện với khoảng 150 nhà lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu cho thấy 61% đánh giá ASEAN là thị trường mới nổi có nhiều cơ hội kinh tế nhất, tăng từ 56% vào năm 2025.

ASEAN đã giữ vị trí dẫn đầu trong bốn năm liên tiếp, bất chấp sự bất ổn kéo dài trong thương mại toàn cầu.

Các công ty châu Âu vẫn duy trì tham vọng mạnh mẽ trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh tại Đông Nam Á, với 78% số người được khảo sát có kế hoạch mở rộng tại ít nhất một thị trường ASEAN. Hơn một nửa, hay 54%, dự định mở rộng sang ba thị trường trở lên.

Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng mở rộng hoạt động kinh doanh với 64%, tiếp theo là Indonesia với 57%. Malaysia và Thái Lan cùng đạt 49%, trong khi Singapore và Philippines lần lượt đạt 44% và 43%.

Việt Nam và Indonesia cũng thu hút sự quan tâm cao nhất từ các công ty chưa hoạt động tại các thị trường này, với 34% cân nhắc thâm nhập thị trường Việt Nam và 32% vào Indonesia.

Phục hồi kinh tế và các cơ hội tăng trưởng là động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy sự mở rộng, được 66% người được hỏi nêu ra. Các luật và quy định thân thiện với đầu tư, cơ sở khách hàng đa dạng hơn và chi phí sản xuất hợp lý cũng nằm trong số những yếu tố quan trọng cần xem xét.

ASEAN hưởng lợi với vai trò là trung tâm chuỗi cung ứng

Cuộc khảo sát cũng nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của ASEAN khi các công ty đánh giá lại chuỗi cung ứng toàn cầu trong bối cảnh bất ổn thương mại.

Trong số các doanh nghiệp đang điều chỉnh lại chuỗi cung ứng của mình, 67% đang cân nhắc về ASEAN, so với 29% đối với Nam Á và 24% đối với Trung Quốc.

Điều này tạo ra cơ hội cho các nền kinh tế ASEAN thu hút đầu tư khi các công ty tìm kiếm sự đa dạng hóa chuỗi cung ứng lớn hơn.

Tuy nhiên, vẫn còn những rào cản đáng kể. Khoảng 73% người được hỏi cho rằng có quá nhiều rào cản đối với việc sử dụng chuỗi cung ứng hiệu quả, trong khi 67% xác định việc thiếu các quy định hài hòa là một thách thức lớn.

Các thủ tục hải quan cũng được nêu ra, với 32% cho rằng chúng quá rườm rà và chỉ 12% coi chúng là nhanh chóng và hiệu quả.

Ông Chris Humphrey - Giám đốc điều hành EU-ABC - cho biết các doanh nghiệp châu Âu vẫn kiên định cam kết với ASEAN bất chấp môi trường toàn cầu đầy thách thức.

“Nhu cầu đầu tư đã tăng lên, với hầu hết các công ty đều có kế hoạch mở rộng hoạt động trong khu vực”, ông Humphrey nói, đồng thời nhấn mạnh rằng ASEAN vẫn đóng vai trò trung tâm đối với sự tăng trưởng kinh doanh khi các công ty đang xem xét lại chiến lược đầu tư và hoạt động của mình.

Ông Chris Humphrey - Giám đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN (EU-ABC). Ảnh: THEPHILBIZNEWS

Lo ngại về thuế quan

Bất chấp triển vọng tích cực, vấn đề thuế quan với Mỹ vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến niềm tin kinh doanh.

Khoảng 81% người được hỏi cho biết tình trạng bất định về thuế quan với Mỹ đã làm suy yếu niềm tin của họ vào ASEAN.

Tuy nhiên, cuộc khảo sát cho thấy các công ty đang ứng phó với sự bất ổn bằng cách đa dạng hóa hoạt động kinh doanh thay vì rút lui khỏi khu vực này.

Ông Humphrey cho biết quy mô thị trường, vị trí chiến lược và khả năng kết nối của ASEAN tạo nên những nền tảng vững chắc để khu vực này trở thành một trung tâm chuỗi cung ứng quan trọng hơn nữa.

Ông nói thêm rằng việc giảm bớt các rào cản về quy định và biên giới sẽ giúp các doanh nghiệp tận dụng tối đa quy mô thị trường chung của ASEAN.

EU được kêu gọi tăng cường hợp tác với ASEAN

Các doanh nghiệp châu Âu cũng đang kêu gọi EU tăng cường chiến lược thương mại đối với ASEAN.

Gần 9/10 số người được hỏi (tương đương 88%) tin rằng các công ty châu Âu đang phải đối mặt với bất lợi so với các đối thủ cạnh tranh đến từ các quốc gia có thỏa thuận thương mại khu vực với ASEAN.

Chỉ 18% cho rằng mức độ tham gia hiện tại của EU vào ASEAN là đủ để hỗ trợ các doanh nghiệp châu Âu, trong khi 43% mong muốn các thể chế EU tham gia nhiều hơn nữa.

EU và ASEAN đang tiến gần đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027. Gần một nửa số người được hỏi (tương đương 49%) muốn việc khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa hai khu vực được công bố như một phần của cột mốc này.



