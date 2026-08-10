Việt Nam chiếm ngôi số 2 ASEAN ở thị trường này: Vietnam Airlines cũng dẫn đầu ở 1 tiêu chí

Việt Nam trở thành thị trường hàng không lớn thứ hai Đông Nam Á, trong bối cảnh tổng năng lực vận chuyển của các hãng hàng không trong khu vực giảm 1,2% vào tháng 7.

Hãng truyền thông The Nation (Thái Lan) mới đây đưa tin, theo nhà cung cấp dữ liệu hàng không OAG có trụ sở tại Anh, Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để trở thành thị trường hàng không thương mại lớn thứ hai Đông Nam Á, trong bối cảnh tổng năng lực vận chuyển của các hãng hàng không trong khu vực sụt giảm vào tháng 7/2026.

OAG thống kê rằng tổng năng lực vận chuyển của các hãng hàng không tại Đông Nam Á đã giảm 1,2% so với tháng 7/2025, xuống còn 50,4 triệu ghế vào tháng 7/2026.

Năng lực vận chuyển trong các chuyến bay nội địa giảm 1,3% và chiếm 45% thị trường hàng không thương mại của khu vực, trong khi năng lực cho các chuyến bay quốc tế giảm 1,5% và chiếm 55% còn lại.

Sự sụt giảm này được cho là do chi phí nhiên liệu tăng cao bởi căng thẳng tại Trung Đông, khiến nhiều hãng hàng không Đông Nam Á phải cắt giảm các dịch vụ bay quốc tế.

Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để trở thành thị trường hàng không thương mại lớn thứ hai Đông Nam Á, trong bối cảnh tổng năng lực vận chuyển của các hãng hàng không trong khu vực sụt giảm 1,2% vào tháng 7/2026. Ảnh: The Nation

Indonesia vẫn là thị trường lớn nhất khu vực

Theo OAG, Indonesia vẫn duy trì vị thế là thị trường hàng không thương mại lớn nhất Đông Nam Á với 10,9 triệu ghế trong tháng 7, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam đã vượt Thái Lan để vươn lên vị trí thứ hai với 7,4 triệu ghế, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Vietnam Airlines cũng trở thành hãng hàng không lớn nhất Đông Nam Á xét về năng lực cung ứng ghế. Hãng đã cung cấp 2,81 triệu ghế trong tháng 7/2026, tăng 0,1% so với tháng 7/2025.

Thái Lan - quốc gia trước đó từng giữ vị trí là thị trường hàng không lớn thứ hai khu vực - đã tụt xuống vị trí thứ ba với 6,9 triệu ghế, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Malaysia xếp thứ tư với 5,2 triệu ghế (giảm 8,3%), tiếp sau là Philippines với 4,9 triệu ghế (giảm 4,1%).

Xung đột tại Trung Đông ảnh hưởng đến năng lực vận chuyển của khu vực

Dữ liệu của OAG cho thấy Thái Lan, Malaysia và Philippines đều ghi nhận sự sụt giảm về năng lực vận chuyển của các hãng hàng không thương mại.

Sự sụt giảm này có liên quan đến những gián đoạn do xung đột giữa Iran và Mỹ, cũng như căng thẳng leo thang trở lại quanh khu vực Eo biển Hormuz. Giá nhiên liệu máy bay đã tăng mạnh và duy trì ở mức cao khi tình hình trở nên căng thẳng, làm gia tăng chi phí vận hành cho các hãng hàng không.

Hệ quả là một số hãng hàng không đã cắt giảm hoặc tạm ngưng các chuyến bay thẳng và chuyến bay nối chuyến giữa Trung Đông và ba quốc gia Đông Nam Á nêu trên.

5 thị trường hàng không lớn nhất ASEAN vào tháng 7/2026: Indonesia: 10,9 triệu ghế, tăng 0,3% Việt Nam: 7,4 triệu ghế, tăng 5,6% Thái Lan: 6,9 triệu ghế, giảm 3% Malaysia: 5,2 triệu ghế, giảm 8,3% Philippines: 4,9 triệu ghế, giảm 4,1%



