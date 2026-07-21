1,48 tỷ USD 'bốc hơi' chỉ sau một quý: Điều gì đang xảy ra với ba hãng hàng không lớn nhất Trung Quốc?

Các hãng hàng không lớn nhất Trung Quốc đã không thể duy trì đà tăng trưởng về lợi nhuận, chủ yếu do cuộc xung đột ở Trung Đông bắt đầu từ tháng 3 đã đẩy giá nhiên liệu tăng mạnh.

Trang ChinaTravelNews mới đây đưa tin, China Southern, Air China và China Eastern - ba hãng hàng không quốc doanh lớn của Trung Quốc - đã ước tính tổng lỗ ròng trong nửa đầu năm 2026 từ mức 7,37 tỷ nhân dân tệ (tương đương 1,09 tỷ USD) đến 8,97 tỷ nhân dân tệ (1,33 tỷ USD). Với tổng lợi nhuận 4,8 tỷ nhân dân tệ (710 triệu USD) trong quý I, ba hãng hàng không này ước tính đã ghi nhận tổng lỗ hơn 10 tỷ nhân dân tệ (1,48 tỷ USD) trong quý II.

Chi phí nhiên liệu tăng vọt trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông, cộng thêm kết quả kinh doanh yếu kém trong quý II và việc hạn chế phòng ngừa rủi ro, đã đẩy các hãng hàng không lớn nhất Trung Quốc vào tình trạng thua lỗ nặng nề. Ảnh: ChinaTravelNews

Trong quý đầu tiên của năm nay, các hãng hàng không lớn nhất Trung Quốc đã đồng loạt có lãi trở lại và ghi nhận tăng trưởng về lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ giá nhiên liệu máy bay giảm và tỷ giá hối đoái thuận lợi.

Nhưng sự đảo chiều mạnh mẽ trong kết quả kinh doanh nửa đầu năm nay bắt nguồn từ sự sụt giảm mạnh về lợi nhuận (vốn thường thấp hơn) trong quý II, với giá nhiên liệu tăng vọt là nguyên nhân trực tiếp.

Ngay sau khi cuộc xung đột ở Trung Đông bùng nổ vào tháng 3, Ronald Lam - Giám đốc điều hành Tập đoàn Cathay - cho biết tác động của cuộc khủng hoảng khu vực đối với các hãng hàng không chủ yếu thể hiện qua chi phí nhiên liệu, với giá nhiên liệu tháng 3 tăng gần gấp ba lần so với mức giá hồi tháng 1 và tháng 2.

Nhiên liệu máy bay là khoản chi phí lớn nhất đối với các hãng hàng không. Do giá dầu thô quốc tế tăng mạnh, giá nhiên liệu máy bay tại Trung Quốc cũng tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Giá nhiên liệu máy bay bán ra tại nước này vào tháng 4/2026 đã vượt qua mức cao kỷ lục được thiết lập vào tháng 7/2022, trong khi giá tháng 5/2026 cao gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025.

Mặc dù giá dầu giảm nhẹ trong tháng 6 năm nay, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái và mức trước xung đột hồi đầu năm. Cũng trong tháng đó, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đã giảm mạnh dự báo về lợi nhuận cả năm của ngành hàng không toàn cầu. Giá dầu trung bình trong quý II năm nay đã tăng vọt 90% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ChinaTravelNews, nhiều hãng hàng không châu Âu sử dụng các kế hoạch phòng ngừa rủi ro giá nhiên liệu quy mô lớn để cố định giá và hạn chế rủi ro do giá nhiên liệu tăng. Ngược lại, các hãng hàng không Trung Quốc chỉ phòng ngừa rủi ro cho một phần nhỏ lượng nhiên liệu tiêu thụ thực tế của họ. Do đó, các hãng hàng không có đội bay lớn hơn và hoạt động bay rộng khắp hơn dễ bị ảnh hưởng hơn bởi giá nhiên liệu tăng, đây cũng là lý do chính khiến ba hãng hàng không quốc doanh lớn của Trung Quốc hoạt động kém hiệu quả hơn so với các hãng hàng không tư nhân trong nửa đầu năm nay.



