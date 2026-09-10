Campuchia đón dòng tiền "khủng" từ Trung Quốc: Dự án kênh đào Funan Techo 1,7 tỷ USD tiến thêm một bước

Dự án đường thủy quy mô lớn này dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2028.

Ảnh: The Nation Thailand

Trang Kiripost (Campuchia) ngày 9/9 đưa tin, Campuchia đã huy động được khoản vay gần 1 tỷ USD từ một ngân hàng Trung Quốc cho dự án kênh đào Funan Techo trị giá 1,7 tỷ USD. Dự án đường thủy quy mô lớn này dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2028.

Vào ngày 9/9/2026, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc (China Exim Bank) và Công ty Đường thủy Nội địa và Ven biển Funan Techo của Campuchia đã ký kết thỏa thuận tín dụng trị giá gần 1 tỷ USD cho Dự án Quản lý Tài nguyên Nước Tổng hợp Funan Techo.

Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ Sự kiện Hợp tác Đầu tư Quốc tế với chủ đề "Trí tuệ Toàn cầu, Cùng nhau Phát triển: Giao lưu Hợp tác & Đầu tư Quốc tế", dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) Sun Chanthol.

Tuyến đường dự kiến của kênh đào Funan Techo. Tuyến đường thủy dài 180 km với tổng vốn đầu tư 1,7 tỷ USD này sẽ kết nối thủ đô Phnom Penh - trung tâm thương mại lớn nhất Campuchia - với Vịnh Thái Lan. Dự án kênh đào đã khởi công vào năm 2024 và dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Bản đồ: Kiripost

Trên trang Facebook cá nhân, ông Chanthol nhấn mạnh rằng, thông qua Dự án Quản lý Tài nguyên Nước Tổng hợp Funan Techo, các khu công nghiệp, trung tâm logistics, trung tâm chế biến nông sản, các khu đô thị vệ tinh và ngành du lịch dọc theo tuyến kênh dự kiến sẽ phát triển mạnh mẽ trong những thập kỷ tới.

Theo ông Chanthol, dự án không chỉ thiết lập kết nối đường thủy nội địa ra biển của Campuchia mà còn tạo ra một "hành lang kinh tế mới" và đóng vai trò như một "huyết mạch kinh tế sôi động".

Để nhấn mạnh sức mạnh thực sự của sự hợp tác và đoàn kết trong việc đạt được các mục tiêu lớn một cách hiệu quả, Phó Thủ tướng Campuchia đã trích dẫn một câu thành ngữ Trung Quốc: "Nhân tâm tề, Thái Sơn di" (tạm dịch: đồng lòng chung sức thì việc gì cũng làm được).

Ngoài ra, ông Chanthol còn kêu gọi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp quốc tế đến thăm Campuchia, tìm kiếm cơ hội đầu tư và cùng phát triển với đất nước này. Ông khẳng định Campuchia sẵn sàng chào đón, tạo điều kiện thuận lợi và hợp tác vì sự thành công bền vững, biến khả năng kết nối thành cơ hội và biến vốn đầu tư thành sự tăng trưởng chung.

Vào ngày 9/9/2026, tại Hạ Môn, Trung Quốc, Phó Thủ tướng kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia Sun Chanthol (giữa) đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận tín dụng trị giá gần 1 tỷ USD cho Dự án Quản lý Tài nguyên Nước Tổng hợp Funan Techo giữa Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc và Công ty Đường thủy Nội địa và Ven biển Funan Techo của Campuchia. Ảnh: CDC

Theo Kiripost, vào ngày 24/7, Phó Thủ tướng Chanthol từng chia sẻ với truyền thông Mỹ rằng Trung Quốc đã phê duyệt khoản vay trị giá 200 triệu USD cho hệ thống âu thuyền và công trình thủy lợi của kênh đào Funan Techo, cùng khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 200 triệu USD để xây dựng 6 hoặc 7 cây cầu. Ông cho biết các điều khoản vay rất ưu đãi, bao gồm lãi suất 1,25% và thời hạn vay 20 năm đối với hạng mục âu thuyền.

Năm ngoái, Trung Quốc đã cam kết với Campuchia rằng dự án kênh đào Funan Techo trị giá 1,7 tỷ USD sẽ hoàn thành đúng tiến độ, trong bối cảnh ông Chanthol kêu gọi thêm vốn đầu tư từ Trung Quốc trong chuyến thăm Bắc Kinh.

Dự án kênh đào đã chính thức khởi công vào ngày 5/8/2024 theo mô hình Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao (BOT), trong đó các nhà đầu tư Campuchia nắm giữ 51% cổ phần, và các nhà đầu tư Trung Quốc nắm giữ 49%. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến là 1,7 tỷ USD và dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Tuyến kênh đào dài 180 km này sẽ kết nối thủ đô Phnom Penh với tỉnh Kep, đi qua các tỉnh Kandal, Takeo, Kampot và Kep của Campuchia. Ngoài ra, dự án còn bao gồm 3 đập thủy lợi, 11 cây cầu, đường ven kênh dài 208 km, cùng các hệ thống hỗ trợ hàng hải và cơ sở hạ tầng bắc qua sông khác.



