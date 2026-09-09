"Dự án thế kỷ" của Trung Quốc ấn định ngày khánh thành: ASEAN được hưởng lợi?

"Kênh đào này không chỉ khắc phục những hạn chế lâu nay của Quảng Tây về kết nối đường sông ra biển, mà còn định hình lại địa kinh tế giữa Trung Quốc và ASEAN", một quan chức nói.

Tờ Global Times (Trung Quốc) đưa tin, tại một cuộc họp báo vào ngày 7/9, các quan chức Trung Quốc thông báo rằng, Kênh đào Bình Lục - tuyến đường thủy chính nối liền sông và biển của Trung Quốc - dự kiến sẽ hoàn thành và được đưa vào sử dụng từ ngày 16/9.

Cùng ngày, Trung Quốc chính thức công bố với công chúng về hải đồ khu vực cửa sông của Kênh đào Bình Lục. Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, việc lắp đặt các thiết bị hỗ trợ hàng hải ven biển tại khu vực cửa sông của kênh đào đã hoàn tất, đánh dấu sự sẵn sàng về mọi mặt của hệ thống an toàn hàng hải thuộc kênh đào, từ các vạch kẻ luồng đến phạm vi phủ sóng của hải đồ.

Nước đang được bơm vào Trạm trung chuyển Mã Đạo trên Kênh đào Bình Lục ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Được mệnh danh là "dự án thế kỷ", Kênh đào Bình Lục là kênh đào đầu tiên được quy hoạch ở cấp quốc gia ở Trung Quốc kể từ năm 1949. Khi đi vào hoạt động, kênh đào này có khả năng tiếp nhận các tàu có trọng tải lên đến 5.000 tấn. Nó sẽ bổ sung một hành lang vận tải đa phương thức sông - biển mới cho khu vực phía Tây Nam Trung Quốc, đồng thời đóng vai trò là xương sống của Hành lang Thương mại Đường bộ - Đường biển Quốc tế Mới của Trung Quốc - một sáng kiến quan trọng nhằm tăng cường kết nối thương mại toàn cầu cho các vùng nội địa phía Tây Nam nước này.

Ông Lu Xinning - Phó chủ tịch chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây - cho biết trong một cuộc họp báo khác được tổ chức hồi đầu tháng 9 rằng dự án Kênh đào Bình Lục dự kiến sẽ rút ngắn khoảng cách vận chuyển giữa vùng nội địa phía Tây Nam Trung Quốc và ASEAN xuống còn 560 km, và giảm chi phí hậu cần từ 18 đến 30%.

"Kênh đào này không chỉ khắc phục những hạn chế lâu nay của Quảng Tây về kết nối đường sông ra biển, mà còn định hình lại địa kinh tế giữa Trung Quốc và ASEAN", ông Lu nói.

Kim ngạch thương mại giữa hai bên đã tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy, kim ngạch thương mại song phương giữa Trung Quốc và ASEAN đạt 4,34 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 640 tỷ USD) trong nửa đầu năm 2026, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cảng Vịnh Bắc Bộ - một trung tâm giao thông quan trọng ở phía nam kênh đào - đã trở thành cửa ngõ quan trọng cho việc Trung Quốc mở cửa với ASEAN. Lưu lượng container qua cảng này đã tăng từ 2,28 triệu đơn vị container 20 feet (TEU) năm 2017 lên 10,06 triệu TEU vào năm 2025, và cảng đã thiết lập một mạng lưới vận chuyển toàn diện bao phủ các cảng lớn trên khắp ASEAN.

Tàu thử nghiệm đang di chuyển bên dưới một cây cầu bắc qua Kênh đào Bình Lục ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Chủ tịch Hiệp hội các nhà nghiên cứu sự phát triển Campuchia - Trung Quốc Chea Munyrith nói với tờ Global Times vào ngày 7/9 rằng việc khai thông Kênh đào Bình Lục có thể là một cơ hội mới quan trọng để tăng cường kết nối và hợp tác kinh tế giữa ASEAN và Trung Quốc.

Ông cho biết, bằng cách kết nối các vùng nội địa của Trung Quốc với biển một cách hiệu quả hơn, kênh đào có thể bổ sung cho các mạng lưới giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển và đường sông hiện có, giúp cải thiện hiệu quả hậu cần, giảm chi phí vận chuyển và tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa giữa Trung Quốc và thị trường ASEAN.

"Kênh đào này có thể tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng khu vực và tạo ra những cơ hội mới trong thương mại, đầu tư, hậu cần, sản xuất, nông nghiệp và du lịch. Đối với các nước ASEAN, kết nối tốt hơn với Trung Quốc đồng nghĩa với việc tiếp cận dễ dàng hơn với một trong những thị trường lớn nhất thế giới và nhiều cơ hội hơn để tham gia vào các chuỗi giá trị khu vực", ông Munyrith nói, đồng thời lưu ý rằng tác động này có thể còn đáng kể hơn trong dài hạn.