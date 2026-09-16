Quân đội Đức có đơn vị bí mật để cung cấp vũ khí cho Ukraine

Đức được cho là có đơn vị bí mật, chuyên tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác giữa Đức và Ukraine, bao gồm cả đáp ứng nhu cầu vũ khí của Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius.

Được đặt tên là Sonderstab Ukraine (Bộ Tham mưu Đặc biệt Ukraine), đơn vị này xử lý các hợp đồng mua sắm vũ khí do Ukraine ký kết theo chương trình hỗ trợ quân sự của Đức, với tổng giá trị lên tới 11,5 tỷ euro (13,27 tỷ USD) chỉ riêng trong năm nay.

Được Financial Times (FT) mô tả là một đơn vị “vô cùng phi Đức”, Bộ Tham mưu Đặc biệt Ukraine tự hào về việc phê duyệt các yêu cầu của Ukraine trong vòng chưa đầy 2 tuần, đồng thời bỏ qua các quy tắc mua sắm tiêu chuẩn áp dụng cho lực lượng vũ trang Đức (Bundeswehr).

Theo FT, thỏa thuận này khả thi vì Ukraine, chứ không phải Đức, là bên ký kết hợp đồng.

Mô tả hoạt động của đơn vị này, FT cho biết: “Ukraine cung cấp danh sách mua sắm. Đức thanh toán hóa đơn”.

Theo FT, đơn vị này nhận được sự hậu thuẫn chính trị mạnh mẽ từ Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius.

Được thành lập ngay sau khi cuộc xung đột ở Ukraine leo thang vào tháng 2/2022, ban đầu có nhiệm vụ giám sát giao tranh và báo cáo tình hình cho giới lãnh đạo chính trị Đức.

Vài tháng sau, trọng tâm chính của đơn vị chuyển sang hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Đơn vị này được thành lập và ban đầu do Trung tướng Christian Freuding chỉ huy, người hiện đang đứng đầu Lực lượng Lục quân quốc gia. Chỉ huy hiện tại của đơn vị là Chuẩn tướng Joachim Kaschke

Đức nổi lên là nhà tài trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine, sau khi Mỹ cắt giảm mạnh viện trợ dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Theo dữ liệu của Chính phủ Đức, nước này đã cung cấp hoặc dành tổng cộng 57,6 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine.

Thủ tướng Friedrich Merz đã ưu tiên việc tăng cường sức mạnh quân sự, bao gồm cả việc hỗ trợ Ukraine, bất chấp việc thừa nhận nền kinh tế Đức đang trong "khủng hoảng cơ cấu".

Chính phủ của ông đã sửa đổi điều khoản giới hạn nợ trong hiến pháp, để tài trợ cho việc tăng cường sức mạnh quân sự, và thông qua ngân sách năm 2026 với khoản phân bổ kỷ lục 108,2 tỷ euro cho quốc phòng, và 11,5 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine.

Việc chi tiêu này diễn ra bất chấp cảnh báo từ ngân hàng trung ương Đức, khi nước này đang trên đà ghi nhận mức thâm hụt ngân sách lớn nhất kể từ khi thống nhất vào năm 2028.

Theo RT



