Bộ chỉ huy quân đội Đức đang thất bại trong việc thuyết phục binh lính tình nguyện phục vụ trong một lữ đoàn ở Lithuania.

Binh sĩ Đức trong một cuộc tập trận.

Điều động cưỡng bức

Báo Gazeta.RU dẫn nguồn từ tờ Bild, cho biết thất bại trong việc thuyết phục binh sĩ khiến Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius phải ra lệnh điều động binh lính một cách cưỡng bức.

Đợt điều chuyển đầu tiên sẽ diễn ra vào mùa Thu năm 2026 và sẽ ảnh hưởng đến khoảng 1.000 binh sĩ. Theo kế hoạch của Đức, tổng cộng 1.000 binh sĩ sẽ chính thức đóng quân thường trực tại Lithuania.

Con số cuối cùng dự kiến sẽ lên tới 4.800 binh lính Đức vào năm 2027. Tuy nhiên, việc tuyển dụng những người muốn đến đó diễn ra chậm hơn dự kiến.

"Bộ trưởng Pistorius từ lâu đã lên kế hoạch tuyển dụng toàn bộ binh lính cho lữ đoàn. Nhưng ngay từ tháng 6/2026, ông ấy đã công khai thừa nhận ý định sẽ sử dụng một phần hình thức bổ nhiệm bắt buộc", nguồn tin quân sự Đức cho biết.

Hiện tại, Lữ đoàn triển khai tại Lithuania đang thiếu trầm trọng các chuyên gia công nghệ thông tin, nhân viên hậu cần, đầu bếp và binh lính thông thường.

Theo ghi nhận của Bild, việc điều động bắt buộc đến quốc gia Baltic này có thể ảnh hưởng đến tới 20% nhân sự của đơn vị, mặc dù quân đội Đức vẫn hy vọng giảm tỷ lệ này xuống còn 10%.

Để đạt được mục tiêu này, Bộ chỉ huy quân đội Đức đã tiến hành các chiến dịch quảng cáo rộng rãi trong nhiều tháng như binh lính và gia đình của họ sẽ được mời tham gia các chuyến tham quan học tập tại Lithuania, nhằm thuyết phục các quân nhân đồng ý triển khai đến đây.

"Áp lực lên quân đội Đức là rất lớn. Mặc dù lữ đoàn dự kiến sẽ không được thành lập đầy đủ cho đến cuối năm 2027. Chỉ còn vài tháng nữa là đến thời điểm đưa ra quyết định về nhân sự", báo Đức kết luận.

Tờ báo giải thích rằng những binh lính bị cưỡng bức điều động đến Lithuania phải được thông báo trước về việc chuyển quân. Họ cũng có quyền kháng cáo quyết định và phải được cho thời gian để lên kế hoạch di chuyển đến quốc gia Baltic này.

Lữ đoàn Lithuania

Việc thành lập Lữ đoàn Thiết giáp số 45 của quân đội Đức tại Lithuania bắt đầu vào ngày 18/12/2023, khi Đức và Lithuania ký kết kế hoạch triển khai đơn vị.

Đến 8/4/2024, nhóm 20 binh sĩ Đức đầu tiên đã đến nước này và bắt đầu chuẩn bị cho việc tiếp nhận nhân sự và gia đình, triển khai các đơn vị và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Vào tháng 10 cùng năm, nhóm này được chuyển đổi thành sở chỉ huy của lữ đoàn, mở rộng biên chế lên 150 người. Vào ngày 1/10/2025, một buổi lễ đã được tổ chức để tiếp nhận nhiệm vụ của lữ đoàn, đánh dấu sự thành lập chính thức của đơn vị.

"Với việc thành lập đơn vị, chúng ta không chỉ tiến tới sự sẵn sàng về mặt tổ chức mà còn gánh vác trách nhiệm. Vì Liên minh Bắc Đại Tây Dương, vì Lithuania, vì an ninh của châu Âu", Tư lệnh đơn vị, Chuẩn tướng Christoph Huber phát biểu trong sự kiện.

Đầu năm 2026, lữ đoàn này được giao quyền chỉ huy hai tiểu đoàn chiến đấu của Đức là Tiểu đoàn thiết giáp 203 và Tiểu đoàn bộ binh cơ giới 122, và sau đó là một nhóm tác chiến đa quốc gia của NATO tại Lithuania.

Quân sự hóa Baltic

Tại một cuộc họp báo ngày 4/9, Sergei Naryshkin, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR), nhận định các nước NATO đang quân sự hóa khu vực Baltic:

"Trong những năm gần đây, các nước châu Âu, các thành viên NATO thuộc châu Âu, đã ngày càng leo thang tình hình ở khu vực Baltic. Khu vực này đang đẩy nhanh quá trình quân sự hóa", Giám đốc của SVR, nói.

Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Nga sẽ tính đến việc thành lập một lữ đoàn Đức tại Lithuania trong kế hoạch quân sự của mình.

"Ý định hiếu chiến của NATO và việc tích lũy năng lực quân sự khổng lồ ở biên giới của chúng ta là điều hiển nhiên. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến leo thang căng thẳng quân sự.

Về phía Nga, chúng tôi sẽ tính đến ý định và hành động của các nước thành viên liên minh trong kế hoạch quân sự của mình", bà Zakharova cho biết.

Trả lời phóng viên, ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của tổng thống Nga, cũng lưu ý việc Đức triển khai quân đội đến Lithuania và thiết lập căn cứ quân sự ở đó đang tạo ra những điểm nguy hiểm gần biên giới Nga.

"Đây là sự tiếp diễn của việc leo thang căng thẳng, tạo ra những điểm nóng nguy hiểm cho chúng ta ở biên giới. Điều này đòi hỏi Nga phải thực hiện các biện pháp đặc biệt để đảm bảo an toàn cho chính mình", người phát ngôn Điện Kremlin cho biết.