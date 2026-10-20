Quân đoàn 3 Ukraine chọc thủng phòng tuyến sau của Nga trong Chiến dịch Vivaldi

GD&TĐ - Trong Chiến dịch Vivaldi, các đơn vị thuộc Quân đoàn 3 đã 2 lần sử dụng thành công xe bọc thép để tấn công cơ giới vào hậu phương quân Nga.

Đại diện Quân đoàn 3, ông Andriy Biletsky đã nói về diễn biến chiến trường khi trả lời câu hỏi của một phóng viên thuộc tờ Militarnyi trong cuộc họp báo sau khi công bố kết quả Chiến dịch Vivaldi.

Trong một cuộc giao tranh, 4 xe bọc thép của đơn vị đã phá vỡ tuyến phòng thủ, đưa bộ binh trực tiếp tới gần vị trí những người điều khiển máy bay không người lái của Nga, sau đó Quân đội Ukraine tiếp tục cuộc chiến.

Trong số 4 chiếc xe thiết giáp tham gia tấn công, 1 chiếc mặc dù bị trúng đạn nhưng đã tự rời khỏi chiến trường.

Để thực hiện các đột kích như vậy, kíp lái và bộ binh được huấn luyện riêng biệt, xe thiết giáp được trang bị thêm và quá trình cơ động của họ được đảm bảo bằng rất nhiều phương tiện che chắn.

Theo ông Biletsky, ngày nay xe bọc thép không còn có thể sử dụng như lực lượng dự bị thông thường, chúng cần nhanh chóng đưa vào trận chiến nhằm tạo bước đột phá.

"Đây thực sự là một chiến dịch đặc biệt khi sử dụng xe bọc thép. Nó đòi hỏi kế hoạch rất chi tiết, sự phối hợp nhịp nhàng của một số lượng lớn các nguồn lực", vị chỉ huy giải thích.

Chiến dịch Vivaldi của Ukraine đang thu được một số thành công đáng kể.

Trước khi tiến hành cuộc tấn công này, thậm chí còn có một cuộc diễn tập được tiến hành ở cấp lữ đoàn. Ông Biletsky nói rằng, cho đến phút cuối cùng, bản thân vẫn nghi ngờ khả năng sử dụng thành công xe bọc thép, nhưng quyết định không cản trở sáng kiến của bộ chỉ huy.

Cuộc tấn công cơ giới đầu tiên đã giúp chiếm được một phần khu định cư Nove. Trong giai đoạn thứ hai, các xe bọc thép tiến khoảng 4,5 km, vượt qua tuyến giao tranh và đổ quân phía sau các đơn vị Nga. Quân đội Ukraine tấn công khu vực rừng, nơi các binh sĩ điều khiển máy bay không người lái của Nga lập căn cứ.

Theo ông Biletsky, sau khi mất vị trí này, quân Nga bị mất một phần năng lực sử dụng máy bay không người lái trinh sát và FPV, điều này hỗ trợ các đơn vị Ukraine tiếp tục tiến công.

Lực lượng bộ binh hoạt động trong tình trạng gần như bị bao vây suốt nhiều ngày, tiếp tục phá hủy các vị trí của lực lượng điều khiển UAV. Ông Biletsky liên kết cuộc đột kích này với sự sụp đổ sau đó của một phần đáng kể hệ thống phòng thủ của Nga.