HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Quan chức Iran tiết lộ điều khoản quan trọng trong thỏa thuận hòa bình với Mỹ sau "chiến lược kép"

Thi Anh
|

Những thông tin trên xuất hiện vài ngày sau khi Iran thể hiện quan điểm cứng rắn.

Trong khi Mỹ đe dọa nối lại các cuộc tấn công Iran trong tuần qua, các quan chức Iran đã theo đuổi một chiến lược kép: tham gia vào hàng loạt cuộc đàm phán ngoại giao đồng thời tích cực lập kế hoạch cho một cuộc tấn công tổng lực, New York Times (NYT) đưa tin.

Ngày 23/5, lựa chọn ngoại giao dường như đang thắng thế.

Sau khi Tổng thống Trump đăng thông báo trên mạng xã hội rằng một thỏa thuận với Tehran gần như đã hoàn tất, 3 quan chức cấp cao của Iran tiết lộ với NYT rằng Iran đã đồng ý với một biên bản ghi nhớ nhằm chấm dứt giao tranh và mở lại eo biển Hormuz.

Hiện chưa có phản hồi chính thức nào từ Iran đối với thông báo của ông Trump, nhưng Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Gharibabadi đã tuyên bố trong 1 bài đăng sáng sớm nay, 24/5 rằng Iran đang "tìm kiếm hòa bình bằng sức mạnh, theo đuổi ngoại giao trong sự tôn nghiêm và kiên quyết bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, độc lập và quyền lợi của đất nước Iran thân yêu của chúng tôi".

Theo nguồn tin quan chức Iran của NYT, một phần của thỏa thuận là Iran sẽ cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz mà không thu phí cầu đường hay lệ phí, ít nhất là trong thời điểm hiện tại.

Đổi lại, họ cho biết Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran. Thỏa thuận này cũng sẽ chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả ở Lebanon, nơi Israel vẫn tiếp tục đụng độ với nhóm chiến binh Hezbollah.

Tuy nhiên, các quan chức cho biết thỏa thuận này để ngỏ những câu hỏi hóc búa liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran sau này. Họ cho hay kế hoạch về kho dự trữ uranium làm giàu cao mà Mỹ đã kiên quyết yêu cầu Iran từ bỏ sẽ được đàm phán trong vòng 30-60 ngày, đồng thời nói thêm rằng thỏa thuận này sẽ giải phóng 25 tỷ USD tài sản của Iran đang bị phong tỏa ở nước ngoài.

Nỗ lực kép của Iran

Những thông tin trên xuất hiện vài ngày sau khi Iran thể hiện quan điểm cứng rắn.

Các chỉ huy quân sự Iran tuyên bố sẽ thiêu rụi cơ sở hạ tầng của các nước láng giềng Ả Rập ở Vịnh Ba Tư nếu ông Trump thực hiện lời đe dọa nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Iran, bao gồm cả các nhà máy điện.

"Các lực lượng quân sự của chúng ta đã tận dụng tốt nhất thời gian ngừng bắn để xây dựng lại năng lực của mình", Tướng Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran, người đang dẫn đầu các cuộc đàm phán với Mỹ, phát biểu trong một bài phát biểu gửi tới toàn quốc vào đầu tháng này, "Chúng ta sẽ khiến đối thủ phải hối hận vì bất kỳ hành động gây hấn mới nào chống lại Iran".

Cùng lúc đó, các quan chức Iran vận động các nhà trung gian khu vực, phát tín hiệu rằng họ sẵn sàng giải quyết bế tắc thông qua ngoại giao để ngăn chặn khả năng tái diễn xung đột.

Theo các thông báo từ Bộ Ngoại giao Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã trao đổi với những người đồng cấp châu Âu và khu vực cùng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres nhằm tìm cách làm giảm căng thẳng.

Iran cũng đã tiếp đón Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và chỉ huy quân đội hàng đầu của nước này, Thống chế Syed Asim Munir, những người đã gặp gỡ giới lãnh đạo chính trị và quân sự của Iran để thúc đẩy Tehran đồng ý với thỏa thuận được đề xuất.

"Phía Iran đã cho thấy, ngoại giao mang lại hiệu quả cho ông Trump hơn là các biện pháp đe dọa và cưỡng ép", Omid Memarian, nhà phân tích cấp cao tại tổ chức tư vấn DAWN (Mỹ) nhận định, "Trước cái giá quá đắt của xung đột, đàm phán đã trở thành lựa chọn không thể tránh khỏi đối với cả hai bên".

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại