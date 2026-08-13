Quan chức cấp cao Iran tuyên bố Tehran có thể kéo dài cuộc chiến với Mỹ cho đến khi Tổng thống Donald Trump mãn nhiệm, đồng thời cảnh báo mọi nỗ lực tấn công trên bộ nhằm vào Iran sẽ bị đánh bại.

Ông Mohammad Reza Naqdi, cố vấn cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đưa ra tuyên bố trên trong cuộc phỏng vấn với PBS . Theo ông, Iran cần xây dựng năng lực răn đe đủ mạnh để bất kỳ đối thủ nào cũng phải cân nhắc cái giá phải trả nếu tấn công nước này.

"Chúng ta phải đạt được khả năng răn đe để đối phương không bao giờ dám tấn công Iran", ông Naqdi nói, đồng thời cho rằng một phương án là kéo dài cuộc chiến cho đến khi nhiệm kỳ tổng thống Mỹ tiếp theo bắt đầu.

Ông Naqdi từng giữ chức phó điều phối viên của IRGC từ năm 2019 đến năm 2025, một vị trí cấp cao tại trụ sở chính chịu trách nhiệm điều phối toàn tổ chức. Hiện ông là cố vấn cấp cao cho tư lệnh IRGC.

Khi được hỏi liệu ông có tin rằng Iran hiện đang nắm quyền kiểm soát cuộc chiến hay không, ông Naqdi đáp: "Chắc chắn rồi, chiến thắng đang thuộc về phía Iran".

"Washington đang tiến hành một cuộc chiến không có chiến lược. Cứ hai hoặc ba ngày, họ lại công bố một mục tiêu mới, bao gồm cả việc giành quyền kiểm soát đảo Kharg và mở lại eo biển Hormuz", ông nói thêm.

Ông Naqdi nhận định Iran đã tích lũy được kinh nghiệm đáng kể sau nhiều tháng giao tranh với Mỹ.

Theo quan chức Iran, Tehran vẫn duy trì khả năng sản xuất tên lửa ở mức cao. Ông tuyên bố Iran đang sản xuất nhiều tên lửa hơn số lượng sử dụng mỗi ngày và cảnh báo Tehran có thể gây tổn thất cho các lợi ích kinh tế của Mỹ trên toàn cầu nếu xung đột tiếp tục leo thang.

Ông Naqdi cũng đề cập hoạt động kiểm soát tàu thuyền tại eo biển Hormuz, cho rằng Iran có thể ngăn chặn những tàu đi qua các khu vực mà Tehran không kiểm soát nếu nghi ngờ chúng vận chuyển hàng tiếp tế cho đối phương.

'Bất kỳ cuộc tấn công nào trên bộ cũng sẽ bị Iran đánh bại'

Trong một tuyên bố riêng rẽ, Thiếu tướng Alireza Sheikh, Phó Tư lệnh quân đội Iran phụ trách các vấn đề hành chính, cho biết sự chuẩn bị về quân sự và các chiến lược của nước này đã buộc Washington phải liên tục xem xét lại các mục tiêu chính trị của mình, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực tấn công trên bộ nào nhằm vào Iran sẽ bị đánh bại.

"Những nước đi khôn ngoan của Iran trên bàn cờ chiến trường đã buộc Nhà Trắng phải liên tục định nghĩa lại các mục tiêu chính trị của mình", ông nói.

Thiếu tướng Alireza Sheikh cũng bác bỏ tuyên bố của Mỹ, rằng lực lượng hải quân Iran đã bị phá hủy hoàn toàn trong cuộc xung đột gần đây giữa Mỹ và Israel, cho rằng sức mạnh quân sự không chỉ nằm ở vũ khí và trang thiết bị mà còn phụ thuộc vào khả năng điều động lực lượng, thích ứng chiến thuật và chuyển hóa lợi thế trên chiến trường thành kết quả chiến lược.

"Sức mạnh không chỉ đơn thuần là một thành phần phần cứng có thể đo lường bằng các vũ khí và thiết bị. Sức mạnh là chiến thuật điều động trên chiến trường và kết hợp các khả năng phòng thủ để đạt được mục tiêu...Hiệu quả thực sự trên chiến trường đến từ khả năng tư duy, tạo ra sự kết hợp mới từ những công cụ sẵn có, thay đổi cục diện chiến trường và biến một hành động tác chiến thành một kết quả chiến lược", Thiếu tướng Alireza Sheikh nhấn mạnh.

Theo ông Sheikh, Iran đã thay đổi bản chất của cuộc đối đầu bằng cách chuyển trọng tâm sang các yếu tố khác của sức mạnh quốc gia, từ đó làm giảm hiệu quả năng lực quân sự của kẻ thù.

Ông mô tả việc Washington thay đổi mục tiêu chính trị trong suốt cuộc chiến là một dấu hiệu lớn của sự thất bại về chiến lược.

Khi được hỏi về khả năng răn đe tên lửa của Iran và khả năng đáp trả một cuộc chiến tranh quy mô lớn tiềm tàng, ông Sheikh cho biết hơn 75% năng lực tên lửa và máy bay không người lái của Iran vẫn đang hoạt động.

Quan chức Iran cũng nhấn mạnh sự phát triển của máy bay không người lái Iran, đặc biệt là Arash, cho rằng hệ thống này đã được cải tiến để đáp ứng các yêu cầu trên chiến trường.

Đề cập đến khả năng xảy ra một cuộc tấn công trên bộ, ông cho biết Iran đang theo dõi sát sao các chiến lược tiềm tàng của đối phương và sẽ đáp trả tùy theo diễn biến trên chiến trường.