Nằm cách sân vận động Mỹ Đình khoảng 200m, quán bún chả Xuân Tám là địa chỉ ăn uống quen thuộc của người dân khu vực Vườn Cam. Không chỉ có lợi thế nằm giữa làng bún Phú Đô, quán còn gây chú ý bởi món chả xương sông và những chiếc nem rán với phần nhân đầy đặn.

Giữa khu dân cư Vườn Cam, cách sân vận động Mỹ Đình chỉ khoảng 200m, có một quán bún chả đã gắn bó với người dân khu vực suốt nhiều năm. Trên biển hiệu, quán mang tên Bún Chả Mỹ Đình, kèm dòng chữ Bún Chả Xuân Tám – Since 2005. Đây cũng là địa chỉ được nhiều thực khách tìm đến khi muốn thưởng thức một suất bún chả giữa khu vực làng nghề Phú Đô.

Điều thú vị là phía sau quán ăn này còn có câu chuyện làm nghề của một gia đình người Phú Đô. Theo chia sẻ của chủ quán, bà bắt đầu gắn bó với nghề bún chả từ năm 1988, khi còn phụ việc và giao bún cho một cửa hàng ở phố Nguyễn Công Trứ. Đến năm 2000, bà quyết định tự mở quán tại nhà, gây dựng công việc kinh doanh từ những ngày đầu còn ít khách. Tấm biển ghi mốc 2005 hiện được giữ lại như một dấu mốc của quán.

Cách sân vận động Mỹ Đình chỉ khoảng 200m, có một quán bún chả đã gắn bó với người dân khu vực suốt nhiều năm.

Quán bún chả gia đình, từ khâu chuẩn bị đến phục vụ đều có người nhà đảm nhận

Một điểm đặc biệt của Xuân Tám là mô hình kinh doanh gia đình. Chủ quán cho biết hầu hết công việc đều do người thân đảm nhận, từ chuẩn bị nguyên liệu, gói nem, nướng chả cho đến phục vụ thực khách. Mỗi người phụ trách một công đoạn, trong đó chủ quán vẫn là người trực tiếp quán xuyến phần nguyên liệu và chế biến.

Trên biển hiệu, quán mang tên Bún Chả Mỹ Đình, kèm dòng chữ Bún Chả Xuân Tám – Since 2005.

Quán bố trí hai căn nhà liền kề tại số 6 và 8 đường Vườn Cam. Một bên tập trung nướng chả, chuẩn bị đồ mang về và giao hàng; bên còn lại là khu vực phục vụ khách ăn tại chỗ. Không gian bên trong khá rộng, có nhiều bàn, phù hợp với những nhóm khách đi ăn cùng gia đình hoặc bạn bè. Ngoài khách đến trực tiếp, quán cũng có lượng đơn mang về và giao tận nơi tương đối đông, trong đó nhiều người là khách quen.

Quán bắt đầu chuẩn bị hàng từ khoảng 6h30 sáng, phục vụ thực khách trong ngày và thường đông vào buổi trưa. Thực đơn ngoài bún chả còn có bánh cuốn, phở cuốn và các món nem ăn kèm.

Chả xương sông được khách địa phương yêu thích, bún Phú Đô là điểm cộng đáng chú ý

Nếu nhiều hàng bún chả quen thuộc với món chả lá lốt, Xuân Tám lại có phần chả băm cuốn lá xương sông được thực khách khu vực này ưa chuộng hơn. Theo chủ quán, khách đã quen với hương vị xương sông nên quán thường chuẩn bị loại chả này nhiều hơn, dù vẫn có lá lốt cho người muốn gọi thêm.

Bên cạnh chả viên và chả miếng ba chỉ, chả xương sông được nướng trên than hoa qua nhiều lượt để thịt chín đều. Phần thịt ba chỉ được cắt miếng khá lớn, tẩm ướp cùng hành, hạt tiêu và các gia vị cơ bản trước khi đưa lên vỉ nướng.

Một lợi thế khác của quán nằm ở nguồn bún. Xuân Tám sử dụng bún lấy từ làng Phú Đô – nơi vốn nổi tiếng với nghề làm bún lâu đời. Chủ quán chia sẻ sợi bún Phú Đô có độ trắng, trong và mềm, nhờ kỹ thuật làm bột. Bún được lấy ngay gần quán nên có những hôm khách ăn vào buổi trưa vẫn có thể thưởng thức mẻ bún mới làm.

Chả xương sông được nướng trên than hoa qua nhiều lượt để thịt chín đều

Trong một suất bún chả có giá phổ biến 45.000 đồng, sợi bún nhỏ, mềm và dễ ăn. Nước chấm được pha theo hướng thanh nhẹ, không quá gắt vị chua hay ngọt. Với người quen ăn đậm, ban đầu có thể cảm thấy nước chấm hơi nhạt, nhưng vị này cũng giúp thực khách ăn lâu mà không quá ngấy, đồng thời cảm nhận rõ hơn hương vị của thịt nướng.

Trong một suất bún chả có giá phổ biến 45.000 đồng, sợi bún nhỏ, mềm và dễ ăn

Nem rán nhiều củ đậu, có loại thêm nguyên con tôm

Một trong những món ăn đáng chú ý tại Xuân Tám là nem rán. Quán có hai lựa chọn: nem thường giá 10.000 đồng/chiếc và nem vuông hải sản giá 25.000 đồng/chiếc. Loại hải sản có phần nhân nhiều hơn, được thêm tôm nguyên con.

Theo chia sẻ của chủ quán, phần nhân nem được làm từ thịt nạc vai, củ đậu, cà rốt, hành tây, hành lá, mộc nhĩ, nấm hương, miến và thịt càng ghẹ. Các nguyên liệu được sơ chế, trộn cùng nhau trước khi gói. Thay vì xay thịt quá nhuyễn, quán giữ phần thịt có độ thô nhất định để khi ăn vẫn cảm nhận được kết cấu của nhân.

Phần nhân nem được làm từ thịt nạc vai, củ đậu, cà rốt, hành tây, hành lá, mộc nhĩ, nấm hương, miến và thịt càng ghẹ.

Đặc biệt, củ đậu được sử dụng khá nhiều và thái miếng tương đối lớn. Khi thưởng thức, thực khách có thể cảm nhận rõ độ giòn, vị ngọt mát của rau củ xen lẫn phần thịt. Chủ quán còn quết thêm một lớp bột chiên giòn giữa các lớp bánh đa nem để hỗ trợ công đoạn gói và giúp lớp vỏ giữ độ giòn lâu hơn sau khi rán.

Ngoài nem thường, phiên bản nem hải sản có thêm tôm nguyên con cũng là lựa chọn đáng thử nếu muốn đổi vị. Đây là món ăn có mức giá riêng, không nằm trong giá suất bún chả thông thường.

Từng đón nhiều cầu thủ nổi tiếng, khách nước ngoài cũng tìm đến

Nhờ vị trí gần sân vận động Mỹ Đình, Xuân Tám từng trở thành điểm ăn uống quen thuộc của nhiều cầu thủ và vận động viên. Chủ quán kể rằng trước đây, quán từng đón những gương mặt bóng đá như Thành Lương, Duy Mạnh, Quang Hải và Nguyễn Xuân Son. Bà cũng chia sẻ từng muốn mời các cầu thủ một bữa ăn như lời cảm ơn vì những đóng góp cho bóng đá nước nhà, nhưng nhiều người đều ngại và chủ động thanh toán.

Nhờ vị trí gần sân vận động Mỹ Đình, Xuân Tám từng trở thành điểm ăn uống quen thuộc của nhiều cầu thủ và vận động viên.

Không chỉ có khách trong nước, quán từng đón khá đông thực khách Hàn Quốc. Hiện nay, khách nước ngoài và khách du lịch vẫn ghé qua, bên cạnh nhóm khách quen sinh sống, làm việc quanh khu vực Mỹ Đình.

Khách nước ngoài và khách du lịch thường ghé qua quán để thưởng thức

Với mức giá phổ biến 45.000 đồng cho một suất bún chả, Xuân Tám không phải kiểu quán gây ấn tượng bởi những món ăn quá cầu kỳ. Sức hút của địa chỉ này đến từ câu chuyện làm nghề lâu năm của một gia đình người Phú Đô, sợi bún mềm đặc trưng cùng món nem rán có phần nhân nhiều rau củ. Nếu có dịp đi qua khu vực Vườn Cam, đây là một địa chỉ có thể cân nhắc để thưởng thức bún chả theo cách khá gần gũi với đời sống ẩm thực của người dân địa phương.

Nguồn: HanoiFood, Google Review