Ba đặc sản được chọn làm quà tặng tại APEC 2026, mỗi loại mang hương vị riêng cùng câu chuyện văn hóa độc đáo.

Tại trung tâm báo chí Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 ở Thâm Quyến, các phóng viên quốc tế được trao một chiếc túi quà màu xanh đậm. Bên trong có 14 món đồ, gồm sổ tay, sạc dự phòng, ô, bánh vải thiều, viên ngậm họng Huajuhong (làm từ vỏ bưởi Hóa Châu), khăn lụa, huy hiệu cùng các sản phẩm mang dấu ấn Quảng Đông.

Bộ quà dành cho phóng viên tham dự APEC 2026 tại Thâm Quyến - Ảnh: southcn

Bộ quà tặng được chuẩn bị với mong muốn các phóng viên quốc tế có dịp cảm nhận hương vị và nét văn hóa địa phương trong những ngày tác nghiệp tại APEC. Đáng chú ý là hộp quà mang tên “Ba loại trà Quảng Đông”, gồm ba đặc sản tiêu biểu là hồng trà Anh Đức, Phượng Hoàng Đơn Tùng và trà Tử Kim. Mỗi loại trà mang hương vị riêng, được tạo nên từ điều kiện tự nhiên, giống cây và cách chế biến của từng vùng trồng, qua đó giới thiệu sự phong phú trong văn hóa thưởng trà của vùng đất phương Nam Trung Quốc.

Theo HK01, ông Tạ Bảo Căn, đại diện Bát Mã Trà nghiệp, cho biết doanh nghiệp lựa chọn ba loại trà đặc trưng của Quảng Đông để phục vụ khách quốc tế tại gian trải nghiệm trong trung tâm báo chí APEC 2026. Đây cũng là ba đặc sản xuất hiện trong hộp quà dành cho phóng viên

Điều kiện trồng trọt, giống chè và kỹ thuật chế biến riêng tạo nên những hương vị khác biệt - Ảnh: people

Điểm đáng chú ý là ba đặc sản này không thuộc cùng một nhóm trà. Hồng trà Anh Đức thuộc nhóm trà đen theo cách phân loại quốc tế, còn Phượng Hoàng Đơn Tùng là trà ô long. Riêng trà Tử Kim có thể được chế biến thành hồng trà, trà xanh hoặc ô long. Tại gian trải nghiệm APEC, Bát Mã Trà nghiệp giới thiệu dòng trà Tử Kim chế biến theo phương pháp hồng trà.

Một lý do khác được ông Tạ Bảo Căn nhắc đến là khả năng tiếp cận với du khách quốc tế. Theo ông, hồng trà Anh Đức và trà Tử Kim có hương vị đậm đà, dễ thưởng thức nên được nhiều người lựa chọn trải nghiệm.

Hồng trà Anh Đức gắn với vùng Anh Đức, thuộc thành phố Thanh Viễn. Lá trà trải qua quy trình làm héo, vò, oxy hóa rồi sấy, tạo sắc nước đỏ và hương ngọt đặc trưng của hồng trà. Tùy sản phẩm, người uống có thể cảm nhận vị đậm đà, hương mạch nha hoặc sắc thái hoa quả.

Phượng Hoàng Đơn Tùng lại nổi bật nhờ hương thơm phong phú. Trà được làm từ những giống chè trồng ở vùng núi Phượng Hoàng, thuộc Triều Châu, trải qua các công đoạn chế biến ô long để hình thành nhiều sắc thái hương hoa và trái cây. Cùng mang tên Đơn Tùng nhưng sản phẩm có thể khác nhau đáng kể về mùi thơm, độ đậm và dư vị. Loại trà này còn gắn với tập quán pha trà công phu của người Triều Châu, thường sử dụng ấm hoặc chén có nắp với nhiều lượt pha ngắn.

Cùng chế biến từ lá chè nhưng thành phẩm có thể khác nhau về màu nước, hương thơm và vị - Ảnh: people

Đặc biệt nhất là trà Tử Kim, sản phẩm có tên tiếng Trung 紫金蝉茶 (Zijin Chancha), đến từ huyện Tử Kim, thuộc thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông. Chữ 蝉 có nghĩa là ve sầu, nhưng loài côn trùng thực sự tham gia vào quá trình hình thành hương vị lại là rầy xanh nhỏ.

Khác với cách làm trà thông thường, nguyên liệu của trà Tử Kim được thu hái từ những búp và lá non đã chịu tác động của rầy xanh nhỏ. Côn trùng chích hút búp và lá non, kích hoạt những biến đổi sinh hóa trong cây chè. Sau quá trình chế biến, thành phẩm có hương thơm ngọt ngào giống mật ong, dù không sử dụng mật ong làm nguyên liệu.

Lá chè sau khi bị rầy xanh nhỏ chích hút được sử dụng làm nguyên liệu chế biến trà Tử Kim - Ảnh: baidu

Tuy nhiên, không phải lá chè nào bị côn trùng chích hút cũng có thể trở thành nguyên liệu chất lượng cao. Giống cây, thời điểm thu hái, mức độ tác động của rầy và quy trình chế biến đều ảnh hưởng đến thành phẩm. Vì vậy, sản xuất trà Tử Kim đòi hỏi người trồng phải kiểm soát nhiều yếu tố ngay từ vườn chè.

Theo thông tin được Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố năm 2024, việc sản xuất loại trà này trước đây phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên và hoạt động của rầy xanh nhỏ. Các nhóm nghiên cứu của Đại học Nông nghiệp Hoa Nam đã đạt bước đột phá về kỹ thuật nhân nuôi nhân tạo rầy xanh nhỏ, góp phần nâng sản lượng nguyên liệu. Một số sản phẩm Tử Kim cao cấp có thể bán tới hàng nghìn nhân dân tệ cho 500 g, tương đương hàng chục triệu đồng Việt Nam tùy mức giá và tỷ giá quy đổi. Đây là giá thuộc phân khúc đặc biệt, không phải giá niêm yết của hộp quà APEC.

Câu chuyện ấy cho thấy giá trị của một loại trà không chỉ nằm ở sản lượng lá thu hoạch. Kỹ thuật canh tác, khả năng kiểm soát hương vị và những nghiên cứu phục vụ sản xuất cũng góp phần tạo nên giá trị kinh tế của sản phẩm. Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, diện tích trồng chè tại huyện Tử Kim tăng từ 18.000 mẫu năm 2015 lên 80.000 mẫu năm 2023, tương đương khoảng 1.200 ha và 5.333 ha. Sự phát triển của ngành hàng này gắn với hoạt động nghiên cứu giống, canh tác, chế biến và bảo vệ thực vật, thay vì chỉ dựa vào cách làm truyền thống.

Ở Trung Quốc, uống trà không đơn thuần là một thói quen giải khát mà còn gắn với cách ứng xử, tiếp khách và sinh hoạt gia đình. Tại Quảng Đông, người dân có câu "Đắc nhàn ẩm trà", có thể hiểu là có thời gian rảnh thì uống trà. Một ấm trà có thể mở đầu cuộc gặp gỡ bạn bè, câu chuyện làm ăn hoặc những phút giây sum họp bên người thân. Qua nhiều thế hệ, việc mời trà đã trở thành sinh hoạt quen thuộc trong đời sống hàng ngày.

Pha trà công phu Triều Châu: trà rót từ ấm nhỏ sang chén tống, rồi chia đều vào các chén nhỏ để thưởng thức qua nhiều lượt pha ngắn - Ảnh: crispyfoodidea

Đặc biệt, người Triều Châu nổi tiếng với nghệ thuật pha trà công phu, chú trọng từ việc chọn lá, làm nóng dụng cụ đến lượng nước và thời gian ủ trà. Những chiếc ấm nhỏ, chén nhỏ được sử dụng để pha nhiều lượt, giúp người thưởng thức cảm nhận sự thay đổi của hương và vị. Người pha không chỉ cần hiểu đặc tính từng loại trà mà còn phải khéo léo điều chỉnh các thao tác để có được chén nước vừa ý. Cách thưởng thức ấy cũng tạo thêm khoảng thời gian để chủ và khách cùng trò chuyện.

Văn hóa uống trà của người Trung Quốc còn gắn với nhiều phong tục trong đời sống. Trà được dùng để tiếp đón khách quý, thể hiện sự kính trọng với người lớn tuổi và hiện diện trong một số nghi thức cưới hỏi. Tùy từng địa phương, cách pha, dụng cụ và tập quán thưởng thức lại có những nét khác biệt.

Năm 2022, UNESCO ghi danh "Kỹ thuật chế biến trà truyền thống và các tập quán xã hội liên quan của Trung Quốc" vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Theo hồ sơ của UNESCO, các hoạt động liên quan đến trà góp phần duy trì mối quan hệ trong gia đình, cộng đồng và đời sống xã hội. Di sản này bao gồm những tri thức, kỹ thuật và tập quán được thực hành tại nhiều vùng, chứ không giới hạn ở một loại trà hay một nghi thức thưởng thức cụ thể.