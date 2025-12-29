"Quái vật thể hình" 8 lần vô địch quốc gia chết đầy bí ẩn ở tuổi 30 khiến khiến tất cả bàng hoàng

Theo tờ Daily Mail, Hiệp hội Thể hình tỉnh An Huy (Trung Quốc) xác nhận Wang Kun – vận động viên thể hình chuyên nghiệp thuộc Liên đoàn Thể hình & Fitness Quốc tế (IFBB Pro League) đã qua đời do các biến chứng liên quan đến tim mạch. Đáng chú ý, chỉ vài ngày trước khi lâm chung, lực sĩ 30 tuổi này vẫn duy trì lịch sinh hoạt và tập luyện cường độ cao, hoàn toàn không có dấu hiệu suy giảm sức khỏe.

Lực sĩ Trung Quốc qua đời ở tuổi 30 (Ảnh: The Time of India)

Sự ra đi của Wang Kun gây sốc cho cộng đồng thể thao bởi anh đang ở độ chín của sự nghiệp. Với bảng thành tích lừng lẫy bao gồm 8 chức vô địch quốc gia liên tiếp, Wang Kun được xem là một trong những biểu tượng bền bỉ nhất của làng thể hình Trung Quốc.

Mười năm sống như "tu sĩ" để duy trì khối lượng cơ bắp và tỷ lệ mỡ thấp kỷ lục, Wang Kun nổi tiếng với lối sống mà giới chuyên môn gọi là "khổ hạnh". Trong suốt một thập kỷ, anh áp dụng chế độ ăn uống khắc nghiệt đến mức tối giản, chủ yếu chỉ tiêu thụ ức gà luộc hoặc thịt nhúng lẩu không gia vị.

Bên cạnh thực đơn khắc nghiệt, cường độ tập luyện của anh cũng khiến nhiều đồng nghiệp phải e dè. Wang Kun duy trì lịch tập xuyên suốt 365 ngày trong năm, kể cả những dịp lễ lớn như Tết.

Theo Daily Mail, sự ra đi của Wang Kun là hồi chuông cảnh về tình trạng VĐV thể hình đột tử đang có xu hướng gia tăng. Điều này thúc đẩy dư luận phải nhìn nhận lại những rủi ro tiềm ẩn và áp lực cực đoan mà các lực sĩ phải đối mặt trong hành trình chinh phục vẻ đẹp cơ bắp hoàn mỹ.