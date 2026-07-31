Quá khứ của Trấn Thành - Duy Khánh

Duy Khánh và Trấn Thành từng có mối quan hệ rất thân thiết.

Trấn Thành từ lâu được biết đến là một trong những nghệ sĩ có mối quan hệ thân thiết với nhiều đồng nghiệp trong showbiz. Dù không ít lần vướng những tin đồn liên quan đến việc "chèn ép" đàn em, nam MC hiếm khi trực tiếp lên tiếng tranh cãi. Thay vào đó, anh thường lựa chọn cách im lặng hoặc thể hiện qua hành động, tiếp tục đồng hành và hỗ trợ nhiều nghệ sĩ trẻ trong công việc.

Mới đây, trên Threads lan truyền loạt thông tin liên quan đến quá khứ, tranh cái của diễn viên Duy Khánh. Song song đó, cư dân mạng cũng "đào" lại câu chuyện về mối quan hệ giữa nam diễn viên với Trấn Thành. Bởi lẽ cách đây tầm 10 năm, Trấn Thành và Duy Khánh gắn bó, có nhiều màn tung hứng ăn ý, thường xuyên tương tác ngoài đời và dành cho nhau những lời nhận xét tích cực.

Duy Khánh từng nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ đàn anh. Anh cho biết yêu quý Trấn Thành bởi tài năng, sự thông minh, khả năng ứng biến cũng như kinh nghiệm làm nghề. Ở chiều ngược lại, Trấn Thành cũng không ngần ngại dành lời khen cho Duy Khánh và từng hỗ trợ đàn em trong quá trình hoạt động nghệ thuật.

Duy Khánh từng được Trấn Thành khen ngợi, hỗ trợ trong công việc

Sự thân thiết của hai nghệ sĩ thậm chí từng khiến mạng xã hội xuất hiện nhiều lời đồn đoán. Một số khoảnh khắc gần gũi giữa cả hai bị chia sẻ rộng rãi, kéo theo nhiều suy diễn về mối quan hệ vượt trên tình đồng nghiệp. Trong đám cưới của Trấn Thành và Hari Won năm 2016, việc Duy Khánh bật khóc rồi xin phép ra về sớm càng khiến những lời đồn lan truyền mạnh hơn.

Khi vướng phải nhiều tranh cãi về việc khóc trong đám cưới Trấn Thành, Duy Khánh nói: "Đó là những giọt nước mắt xúc động khi tôi nghe chú rể chia sẻ về hành trình vượt qua sóng gió cuộc đời để có nhau. Anh Trấn Thành là người có khả năng truyền cảm hứng rất tốt. Vì vậy, khi nghe anh kể chuyện, tôi không nén được xúc động. Chuyện tình của họ dễ thương lắm. Mình vui mừng cho người ta không hết chứ có gì mà buồn, khóc lóc. Tôi thực sự có việc và đã xin phép mọi người xung quanh trước khi về. Dù đã cố gắng nán lại, ăn gần hết món ăn nhưng vì chương trình kéo dài quá, đến gần một nửa thì tôi mới ra về chứ không phải chỉ ghé qua cho có lệ. Tôi là người sống tình cảm, nên không bao giờ làm bất cứ điều gì cho có hay hời hợt".

Duy Khánh từng vướng tranh cãi khi khóc trong đám cưới Hari Won và Trấn Thành

Trong quá khứ, Duy Khánh từng thẳng thắn phủ nhận chuyện tình cảm với Trấn Thành. Nam diễn viên cho biết những lời đồn hoàn toàn vô căn cứ, nhưng điều khiến anh buồn nhất là chính áp lực dư luận đã ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người. Anh chia sẻ: "Những tin đồn về tình cảm giữa tôi và anh rất vô căn cứ. Tôi không suy sụp, nhưng dần dần, nó đang đi quá giới hạn. Chính dư luận đã khiến quan hệ giữa chúng tôi ngày càng xa cách, từ dấu phẩy thành dấu chấm. Tôi sợ tới mức không dám nhắc tới tên anh nữa mà chỉ dám để trong lòng thôi".

Duy Khánh cũng lý giải nguyên nhân khiến khán giả hiểu lầm là bởi anh chịu ảnh hưởng khá nhiều từ phong cách của Trấn Thành. "Anh mặc cái gì tôi cũng thấy đẹp và mua theo. Điều này chính tôi cũng không biết được. Chứ tôi chưa bao giờ có ý mặc đồ đôi với anh. Tôi và anh giống nhau trong mọi vấn đề, giống nhau từ tiềm thức", Duy Khánh nói.

Có giai đoạn, Trấn Thành và Duy Khánh thường xuyên bị soi diện đồ đôi

Khoảng vài năm trở lại đây, khán giả nhận thấy Trấn Thành và Duy Khánh không còn đồng hành trong các chương trình hay sự kiện như trước. Thỉnh thoảng cả hai cùng góp mặt tại một số sự kiện giải trí nhưng hầu như không có nhiều tương tác công khai. Điều này khiến nhiều đồn đoán về việc mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ đã rạn nứt liên tục xuất hiện trên mạng xã hội.

Khoảng một năm trước, khi được hỏi thẳng về nghi vấn bị một "thế lực" trong showbiz chèn ép dẫn đến giai đoạn vắng bóng, Duy Khánh cũng đã lên tiếng bác bỏ. Nam diễn viên chia sẻ: "Đối với tôi, một nghệ sĩ luôn đi đôi với những tin đồn khác nhau. Tôi không xác nhận tin đồn này nên hy vọng mọi người không đồn đoán nữa". Duy Khánh cho biết anh bước chân vào nghệ thuật từ năm 18 tuổi và sự nghiệp cũng giống như "biểu đồ hình sin", có lúc thăng hoa nhưng cũng có thời điểm chững lại. Anh nói thêm: "Giai đoạn mà mọi người nói đến chắc là lúc tôi không có nhiều sản phẩm cá nhân, cũng như xuất hiện nhiều nên mới có những tin đồn đó. Còn bây giờ, tôi chính thức chia sẻ là không có bất cứ sự việc chèn ép nào cả và thời gian đó chỉ là tôi chưa đủ may mắn".

Vài năm gần đây, Trấn Thành và Duy Khánh đã không còn thân thiết

Đến hiện tại, Trấn Thành và Duy Khánh vẫn hoạt động nghệ thuật theo những hướng đi riêng. Dù không còn thường xuyên đồng hành như trước, cả hai chưa từng công khai phát ngôn về việc bất hòa hay cắt đứt mối quan hệ, vì vậy mọi suy đoán về việc "rạn nứt" vẫn chỉ dừng ở mức đồn đoán từ một bộ phận cư dân mạng.

Tình bạn của 2 nghệ sĩ này thường xuyên trở thành đề tài bàn tán trên MXH

Ảnh: Tổng hợp, FBNV