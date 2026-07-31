PV Power giải quyết tốt các vấn đề tài chính tồn đọng

Tại Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) vừa diễn ra, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ban lãnh đạo đánh giá hoàn thành tốt là công tác giải quyết các vấn đề tài chính tồn đọng.

Theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, PV Power đạt sản lượng điện hơn 13,034 tỷ kWh, bằng 115% kế hoạch và bằng 142% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng doanh thu toàn Tổng công ty ước đạt 33.520 tỷ đồng, bằng 129% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 5.002 tỷ đồng.

Con số lợi nhuận lớn đạt được nhờ hoạt động sản xuất điện của PV Power trong 6 tháng đầu năm đã có nhiều chuyển biến tích cực. Sản lượng điện tăng mạnh so với cùng kỳ.

Nhà máy điện Vũng Áng 1 đạt sản lượng hơn 4,184 tỷ kWh, tương đương 123% kế hoạch Petrovietnam giao và 113% so với cùng kỳ. Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đạt hơn 2,141 tỷ kWh, bằng 133% kế hoạch và 157% cùng kỳ…

Nhơn Trạch 3&4 đi vào vận hành thương mại từ đầu năm cũng bổ sung hơn 2,6 tỷ kWh cho PV Power. Cùng với đó, giá điện thị trường toàn phần bình quân trong 6 tháng đạt khoảng 1.500 đồng/kWh, cao hơn mức 1.143 đồng/kWh của cùng kỳ năm 2025, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà máy tối ưu hiệu quả vận hành.

Tuy nhiên, một phần quan trọng trong cơ cấu lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2026 của PV Power đến từ việc xử lý, thu hồi và ghi nhận các khoản chênh lệch tỉ giá, phân bổ các công nợ tồn đọng kéo dài từ những năm trước.

Tại Công ty mẹ PV Power, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 4.182,5 tỷ đồng. Trong đó, các khoản hồi tố tổng cộng khoảng 2.475,6 tỷ đồng, chiếm hơn 59% lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ.

Ba khoản đóng góp chính gồm hơn 1.103 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá của Nhà máy điện Vũng Áng 1 giai đoạn 2019-2021; hơn 991 tỷ đồng từ quyết toán chênh lệch tiền điện, giá khí tại các Nhà máy điện Cà Mau 1&2; và khoảng 381 tỷ đồng liên quan đến giảm trích lập dự phòng chi phí O&M tại các nhà máy điện này.

Nếu tính trên tổng lợi nhuận trước thuế toàn PV Power là khoảng 5.002 tỷ đồng, ba khoản hồi tố trên đóng góp gần 50%. Điều đó cho thấy kết quả lợi nhuận cao của PV Power trong nửa đầu năm ngoài hiệu quả sản xuất, kinh doanh điện còn có sự đóng góp mang tính quyết định từ việc xử lý các tồn tại tài chính và công nợ kéo dài từ những năm trước. Việc thu hồi, quyết toán và ghi nhận thành công thể hiện những nỗ lực đáng ghi nhận của PV Power trong đàm phán, hoàn thiện hồ sơ, bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp, cổ đông và xử lý các vấn đề tài chính tồn đọng.

Con số lợi nhuận hơn 5.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm phản ánh nỗ lực của PV Power trong việc xử lý những công nợ kéo dài. Đây là tiền đề giúp PV Power củng cố nguồn lực tài chính, cải thiện dòng tiền và tạo điều kiện triển khai các dự án mới. Đồng thời với đó, việc tối ưu huy động các nhà máy, nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu và gia tăng lợi nhuận từ hoạt động cốt lõi vẫn luôn được PV Power coi là những yếu tố quyết định khả năng tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.