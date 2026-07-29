Promat – Công ty bán xe nâng tay uy tín tại Việt Nam 2026

Giới thiệu Promat.com.vn – Chuyên cung cấp xe nâng tay, xe nâng điện và thiết bị nâng hạ chất lượng cao.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp, logistics và kho vận phát triển mạnh mẽ, nhu cầu sử dụng các thiết bị nâng hạ hiện đại ngày càng trở nên thiết yếu đối với doanh nghiệp. Đầu tư đúng loại xe nâng không chỉ giúp tối ưu hiệu suất làm việc mà còn tiết kiệm chi phí nhân công, nâng cao tính an toàn và gia tăng hiệu quả vận hành.

Promat.com.vn được xây dựng với sứ mệnh trở thành đối tác đáng tin cậy trong lĩnh vực thiết bị nâng hạ, mang đến cho khách hàng các sản phẩm xe nâng chất lượng cao cùng giải pháp tối ưu cho mọi nhu cầu vận chuyển hàng hóa.

Về Promat Việt Nam

Promat là website chuyên cung cấp các dòng xe nâng và thiết bị nâng hạ phục vụ đa dạng ngành nghề như sản xuất, thương mại, kho vận, thực phẩm, dược phẩm, điện tử, cơ khí và nhiều lĩnh vực công nghiệp khác.

Với phương châm "Chất lượng tạo nên giá trị – Dịch vụ tạo nên niềm tin", Promat không ngừng cập nhật các dòng sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm mang lại trải nghiệm sử dụng hiệu quả, an toàn và tiết kiệm nhất cho khách hàng.

Sản phẩm nổi bật tại Promat

Danh mục sản phẩm của Promat được lựa chọn kỹ lưỡng nhằm đáp ứng hầu hết nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp.

Xe nâng tay

Xe nâng tay là thiết bị không thể thiếu trong các kho hàng hiện đại nhờ chi phí đầu tư hợp lý, dễ sử dụng và độ bền cao.

Promat cung cấp nhiều dòng xe nâng tay như:

- Xe nâng tay thấp

- Xe nâng tay cao

- Xe nâng mặt bàn

Sản phẩm phù hợp với nhiều loại pallet khác nhau và hoạt động ổn định trong nhiều môi trường làm việc.

Xe nâng điện

Đối với những doanh nghiệp có cường độ làm việc cao, xe nâng điện là giải pháp tối ưu giúp tiết kiệm sức lao động và tăng năng suất.

Promat phân phối đa dạng các dòng xe nâng điện:

- Xe nâng điện thấp

- Xe nâng điện cao

- Xe nâng điện bán tự động

- Xe nâng điện đứng lái

- Xe nâng điện ngồi lái

Các dòng xe đều được thiết kế nhằm tối ưu hóa khả năng vận hành, tiết kiệm điện năng và giảm chi phí bảo trì trong thời gian dài.

Phụ kiện và linh kiện xe nâng

Ngoài thiết bị nâng hạ, Promat còn cung cấp:

- Bình điện xe nâng

- Bộ sạc

- Bánh xe PU

- Bánh Nylon

- Phớt thủy lực

- Xi lanh

- Càng nâng

- Bộ điều khiển

- Phụ kiện thay thế chính hãng

Giúp doanh nghiệp dễ dàng bảo trì và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Tại sao nên lựa chọn Promat?

Sản phẩm chất lượng

Promat lựa chọn các dòng xe nâng đến từ những thương hiệu uy tín, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và an toàn trong quá trình sử dụng.

Mỗi sản phẩm đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi bàn giao cho khách hàng.

Giá thành cạnh tranh

Nhờ nguồn hàng ổn định và quy trình phân phối trực tiếp, Promat mang đến mức giá hợp lý cùng nhiều chương trình ưu đãi dành cho doanh nghiệp.

Khách hàng luôn nhận được giải pháp phù hợp nhất với ngân sách đầu tư.

Tư vấ n chuyên sâu

Đội ngũ tư vấn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị nâng hạ sẽ giúp khách hàng lựa chọn đúng loại xe nâng theo:

- Tải trọng hàng hóa

- Chiều cao nâng

- Môi trường sử dụng

- Loại pallet

- Diện tích kho

- Tần suất làm việc

Điều này giúp doanh nghiệp tránh đầu tư sai thiết bị và tối ưu chi phí lâu dài.

Hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng

Promat luôn sẵn sàng hỗ trợ:

- Hướng dẫn vận hành

- Bảo trì định kỳ

- Thay thế linh kiện

- Sửa chữa xe nâng

- Khắc phục sự cố

Đội ngũ kỹ thuật phản hồi nhanh, giúp hạn chế tối đa thời gian gián đoạn sản xuất.

Chính sách bảo hành rõ ràng

Tất cả sản phẩm đều có chế độ bảo hành minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.

Đây là yếu tố quan trọng giúp Promat xây dựng niềm tin với hàng nghìn doanh nghiệp trên toàn quốc.

Cam kết của PROMAT

Promat không chỉ bán thiết bị mà còn mang đến giải pháp nâng hạ toàn diện.

Promat cam kết:

- Cung cấp sản phẩm chính hãng.

- Chất lượng đúng như cam kết.

- Giá bán cạnh tranh.

- Tư vấn tận tâm.

- Giao hàng nhanh trên toàn quốc.

- Hỗ trợ kỹ thuật lâu dài.

- Chính sách bảo hành minh bạch.

- Đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình sử dụng.

Liên hệ Promat

Nếu doanh nghiệp đang tìm kiếm các dòng xe nâng tay, xe nâng điện, xe nâng bán tự động, xe nâng mặt bàn hoặc các thiết bị nâng hạ chuyên dụng, Promat luôn sẵn sàng đồng hành.

Văn phòng: 229 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

VP Hà Nội : 100 Phố Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

Hotline: 0986.587.377

Email: info@promat.com.vn

Thời gian làm việc: 8:00 – 17.00 Thứ 2 - Chủ Nhật

Giây phép ĐKKD số: 0318013385

Facebook: https://www.facebook.com/promatvietnam.official/