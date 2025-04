postQuam, Larimide Và FetoScell thành công tổ chức The Voice Of The Skin 4 với quy mô toàn quốc

Sự kiện được tổ chức bởi Công ty TNHH Quốc tế Song Cát, với sự đồng hành của các thương hiệu uy tín như postQuam, Larimide và FetoScell trong 2 ngày, 31/ 3/2025 tại khách sạn New World Saigon và 2/4/2025 tại khách sạn Novotel Hà Nội Thái Hà.

Ông Nguyễn Phạm Trị - Giám đốc Công ty Song Cát phát biểu khai mạc sự kiện

Trong năm nay, chương trình tập trung vào vấn đề đang ngày càng được quan tâm chăm sóc mụn: "mụn kháng kháng sinh". Đây là vấn đề lớn ảnh hưởng đến hàng triệu bệnh nhân và gây khó khăn cho các bác sĩ trong việc lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Với sự tham gia của những diễn giả hàng đầu như bác sĩ Võ Thị Bạch Sương, Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Huyền Trang, chương trình mang đến người tham dự những kiến thức chuyên sâu, từ nguyên nhân đến giải pháp hiệu quả.

Các khía cạnh về mụn kháng kháng sinh được truyền tải chi tiết qua bài chia sẻ của Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Huyền Trang

Bên cạnh đó, cùng học hỏi và cập nhật những case study chăm sóc mụn thành công từ những bí quyết giảm mụn tối ưu bằng cách ứng dụng hiệu quả các dòng sản phẩm postQuam, Larimide và FetoScell qua các case lâm sàng thực tế đã được ứng dụng thành công cho khách hàng của mình đến từ Thạc sĩ - dược sĩ Nguyễn Thị Thu Hương - Founder HMS Beauty và chị Nguyễn Ngọc Anh - Founder Nâu Spa.

Ngoài phần chia sẻ về các xu hướng điều trị mụn mới, The Voice of the Skin 4 còn đặc biệt chú trọng đến các chiến lược kinh doanh trong ngành làm đẹp. Chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp Lâm Bình Bảo - CEO B Coaching đã mang đến bài giảng bổ ích về cách tối ưu hóa mô hình kinh doanh, giúp các spa/clinic nâng cao lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh thị trường đầy biến động. Những chiến lược này không chỉ giúp các cơ sở làm đẹp phát triển dịch vụ, mà còn tạo ra cơ hội kinh doanh bền vững.

Chuyên đề kiến thức kinh doanh thu hút sự quan tâm đông đảo của quý khách hàng tham dự

Sự kiện cũng đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, là cơ hội lớn để các đối tác phát triển mạng lưới phân phối và lan tỏa giá trị sản phẩm ra toàn quốc, đồng thời góp phần vào việc nâng cao chất lượng ngành da liễu Việt Nam.

The Voice of The Skin 4 quy tụ các chuyên gia đầu ngành

