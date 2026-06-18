Porsche Taycan 2027 ra mắt: Dễ khiến dân chơi xiêu lòng với hộp số giả lập 8 cấp, bộ pin lớn hơn, AI thông minh hơn

Tính năng giả lập hộp số được trang bị tiêu chuẩn trên Taycan Turbo GT, các phiên bản còn lại cũng có thể bổ sung tính năng này thông qua danh sách tùy chọn thêm.

Năm ngoái, Porsche chỉ bán được 16.339 chiếc Taycan chạy hoàn toàn bằng điện, con số thấp nhất kể từ khi mẫu xe này ra mắt và giảm hơn một nửa so với mức cao nhất năm 2021, khi 41.296 chiếc xe điện được giao. Tuy nhiên, Porsche không sẵn sàng để Taycan biến mất một cách lặng lẽ, bản cập nhật năm 2027 được ra mắt để tiếp tục cạnh tranh với Mercedes-AMG GT 4 cửa mới.

Porsche Taycan 2027 bổ sung thêm 16 màu sơn tùy chọn. Ảnh: Porsche

Thay đổi nổi bật nhất trên Taycan được cập nhật là hệ thống E-Shift, và đó là điều mà người mua sẽ nhận thấy đầu tiên khi ngồi sau tay lái. Cái tên đã nói lên tất cả, hệ thống này mang đến cảm giác chuyển số mô phỏng, hoàn chỉnh với bộ giới hạn vòng tua ảo và mô-men xoắn cụ thể cho từng cấp số khi bạn chuyển số. Hyundai Ioniq 5 N là mẫu xe tiên phong ý tưởng này, kể từ đó nó đã lan rộng sang Mercedes mới và thậm chí cả Ferrari Luce.

Thực tế, Taycan vốn đã có hộp số 2 cấp thật ở trục sau. Tuy nhiên, nó chỉ tự động chuyển số và không bao giờ cho người lái can thiệp vào quá trình này.

Hệ thống này cung cấp chế độ số sàn và số tự động, cho phép người lái chuyển qua 8 cấp số mô phỏng bằng lẫy chuyển số gắn trên vô lăng. Hộp số cầu sau thực tế vẫn chỉ có 2 cấp số và hoạt động độc lập ở phía sau, 8 cấp số còn lại hoàn toàn là phần mềm.

Porsche cho biết cảm giác chuyển số rất chân thực và đường cong mô-men xoắn được tinh chỉnh để tăng thêm cảm giác đó. Hệ thống cũng bổ sung thêm bộ giới hạn vòng tua ảo, hãng xe Đức đã tinh chỉnh hệ thống âm thanh thể thao điện tử để hoạt động đồng bộ với việc chuyển số.

Mọi phiên bản Taycan trong dòng sản phẩm đều có thể được trang bị E-Shift, nhưng chỉ có phiên bản Turbo GT mới có tính năng này như trang bị tiêu chuẩn. Trên tất cả các mẫu xe khác trong dòng sản phẩm, nó nằm trong danh sách tùy chọn.

Người lái có thể kích hoạt tính năng giả lập hộp số thông qua nút nhấn riêng trên vô lăng. Ảnh: Porsche

Theo tiêu chuẩn, các mẫu Taycan, Taycan 4 và Taycan 4S được trang bị pin hiệu năng cao cấp 105 kWh của Porsche, hỗ trợ sạc nhanh DC 320 kW và bổ sung màn hình hiển thị tình trạng pin mới.

Hệ thống Porsche Communication Management mới nhất cung cấp sức mạnh xử lý cao hơn gấp 5 lần so với trước đây, cho tốc độ phản hồi nhanh hơn. Ngoài ra, giao diện phần mềm thông tin giải trí cũng được cập nhật để cung cấp đồ họa rõ nét hơn và các biểu tượng tối giản hơn. Các tiện ích dễ tìm cũng có thể được thêm vào, chủ xe có thể sử dụng App Center chuyên dụng để tải xuống các ứng dụng từ Porsche và các nguồn bên thứ ba.

Khoang lái Porsche Taycan 2027 cũng nhận được nhiều nâng cấp. Ảnh: Porsche

Porsche cũng đã cải thiện khả năng điều khiển bằng giọng nói dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) của xe, cho phép người ngồi trong xe có thể trò chuyện tự nhiên hơn và đặt câu hỏi tiếp theo mà không cần lặp lại "Hey Porsche". Bộ sạc điện thoại thông minh không dây được nâng cấp lên 25W, mà Porsche cho biết sẽ sạc điện thoại nhanh hơn khoảng 1,5 lần so với trước đây, và các bản cập nhật thông tin giải trí giờ đây có thể được cài đặt hoàn toàn qua mạng không dây.

Tại Mỹ, Porsche Taycan 2027 có giá bán khởi điểm 111.900 USD, tương đương 2,95 tỷ đồng. Khách hàng có thể đặt hàng ngay từ bây giờ và dự kiến thời gian giao hàng sẽ bắt đầu vào mùa thu.