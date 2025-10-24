Pin xe điện mới giúp tăng phạm vi hoạt động tới 50%

24M Technologies vừa công bố thiết kế pin Electrode-to-Pack (ETOP), một bước đột phá giúp loại bỏ phần lớn không gian lãng phí và lớp bao bì nặng nề thường thấy ở pin lithium-ion truyền thống. Kết quả là loại pin nhẹ hơn, hiệu quả hơn, an toàn hơn và có chi phí hợp lý hơn, hứa hẹn thúc đẩy nhanh quá trình phổ cập xe điện.

Thiết kế mới có thể mở ra kỷ nguyên tiếp theo cho pin xe điện nhẹ hơn, hiệu quả hơn và linh hoạt hơn. (Nguồn: 24M Technologies)

Pin xe điện thông thường thường khá cồng kềnh, đòi hỏi các mô-đun và bộ pin phải chứa hàng trăm cell nhỏ. Vật liệu bổ sung này làm tăng trọng lượng, hạn chế tính linh hoạt trong thiết kế và làm tăng chi phí. ETOP khắc phục điều này bằng cách tích hợp các điện cực kín trực tiếp vào bộ pin, cho phép tới 80% thể tích pin được dùng để lưu trữ năng lượng, so với chỉ 30 - 60% ở công nghệ hiện tại.

Công nghệ này mang lại lợi ích tức thì như tăng phạm vi hoạt động lên tới 50%. Ví dụ, một chiếc xe điện cỡ trung với bộ pin 75 kWh giờ đây có thể nâng lên 100 kWh mà không cần thay đổi kích thước vật lý. Ngoài ra, các nhà sản xuất ô tô có thể sử dụng các loại hóa chất rẻ hơn như lithium sắt phosphate mà vẫn đạt hiệu suất tương đương pin niken hiện nay, giúp giảm rào cản tiếp cận đối với người tiêu dùng.

ETOP mang đến cho các nhà sản xuất ô tô một cấp độ tự do thiết kế mới. Các bộ pin có thể được thiết kế linh hoạt để phù hợp với không gian hạn chế, chế tạo ở các điện áp khác nhau và an toàn hơn nhờ giảm thiểu các điểm hỏng hóc. Tính linh hoạt này giúp xe điện dễ tiếp cận hơn với nhiều loại phương tiện, từ xe nhỏ gọn đến xe tải và xe buýt cỡ lớn.

“ETOP giúp việc chế tạo pin điện áp cao nhỏ gọn, linh hoạt và an toàn trở nên dễ dàng hơn, mang đến một cơ hội mang tính cách mạng cho các nhà sản xuất xe điện: Phạm vi hoạt động xa hơn với cùng một hóa chất, hoặc cùng phạm vi hoạt động với hóa chất an toàn hơn, chi phí thấp hơn — tất cả trong cùng một không gian,” ông Naoki Ota, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của 24M Technologies, chia sẻ. “Đây thực sự là phiên bản tiệm cận nhất với loại pin lý tưởng.. Về cơ bản, nó là toàn bộ vật liệu hoạt động được bao bọc trong một lớp vỏ tinh vi.”

Đối với người lái xe hàng ngày, sự đổi mới này sẽ giúp giảm giá xe điện, thúc đẩy tốc độ phổ biến và cải thiện chất lượng không khí khi ngày càng nhiều cộng đồng từ bỏ xe chạy bằng xăng gây ô nhiễm carbon. Điều này sẽ góp phần giảm thiểu ô nhiễm làm nóng hành tinh và mang lại một môi trường sống trong lành, mát mẻ hơn cho tất cả chúng ta.

Mặc dù ETOP vẫn đang trong quá trình chuyển đổi từ phòng thí nghiệm sang sản xuất quy mô lớn, 24M đã hợp tác với nhiều nhà sản xuất lớn và kỳ vọng hệ thống này sẽ bắt đầu xuất hiện trên các mẫu xe điện trong vài năm tới. Nếu thành công, đây có thể là một trong những bước tiến lớn nhất hướng tới xe điện giá rẻ, phạm vi hoạt động xa dành cho người tiêu dùng.